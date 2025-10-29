boAt IPO: बोट के ₹1,500 करोड़ के आईपीओ को सेबी से मिली मंजूरी, ये 5 जरूरी बातें जानना जरूरी

नई दिल्ली। वियरेबल्स ब्रांड बोट की मूल कंपनी इमेजिन मार्केटिंग ने आरंभिक सार्वजनिक पेशकश (boAt IPO) के जरिए 1,500 करोड़ रुपये जुटाने के लिए बाजार नियामक भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड से अनुमोदन मिला है।

मंगलवार को दाखिल अपडेट ड्राफ्ट रेड हेरिंग प्रॉस्पेक्टस (यूडीआरएचपी) के अनुसार, प्रारंभिक शेयर बिक्री में 500 करोड़ रुपये मूल्य के इक्विटी शेयरों का नया निर्गम और 1,000 करोड़ रुपये का बिक्री प्रस्ताव (ओएफएस) शामिल है।



boAt IPO : प्रस्ताव के उद्देश्य



ओएफएस के तहत, प्रमोटर समीर अमन गुप्ता, अशोक मेहता और साउथ लेक इन्वेस्टमेंट लिमिटेड अपनी हिस्सेदारी बेचेंगे। निवेशक क्वालकॉम वेंचर्स एलएलसी और फायरसाइड वेंचर्स इन्वेस्टमेंट फंड-I भी अपनी हिस्सेदारी बेचेगी।

225 करोड़ रुपये की धनराशि का उपयोग कार्यशील पूंजी की जरूरतों के लिए, 150 करोड़ रुपये ब्रांड मार्केटिंग और विपणन व्यय के लिए तथा शेष राशि का उपयोग सामान्य कॉर्पोरेट उद्देश्यों के लिए किया जाएगा।

बोट आईपीओ: वित्तीय



इमेजिन मार्केटिंग वित्तीय वर्ष 2024-25 में मुनाफे में लौट आई है। कंपनी ने कर-पश्चात समेकित लाभ ₹61.08 करोड़ दर्ज किया, जबकि पिछले वित्तीय वर्ष में उसे ₹79.68 करोड़ का घाटा हुआ था।

वित्त वर्ष 2026 की पहली तिमाही में कंपनी ने 21.35 करोड़ रुपये का शुद्ध लाभ दर्ज किया, जबकि पिछले वर्ष इसी अवधि में 31.07 करोड़ रुपये का घाटा हुआ था।

वित्त वर्ष 2025 में परिचालन से इसका राजस्व 1.42% घटकर 3,073.27 करोड़ रुपये रह गया, जबकि एक साल पहले इसी अवधि में यह 3,117.67 करोड़ रुपये था।

boAt IPO: किसके लिए कितना रिजर्वेशन



बोट की मूल कंपनी इमेजिन मार्केटिंग ने शुद्ध प्रस्ताव का 75% योग्य संस्थागत खरीदारों (क्यूआईबी) के लिए, 15% गैर-संस्थागत निवेशकों के लिए और 10% खुदरा व्यक्तिगत निवेशकों के लिए अलग रखा है।

इमेजिन मार्केटिंग के बारे में



अमन गुप्ता और समीर मेहता ने 2013 में इमेजिन मार्केटिंग की स्थापना की थी, जो मुख्य रूप से 'बोट' ब्रांड के तहत काम करती है। यह ऑडियो, वियरेबल्स और चार्जिंग सॉल्यूशन उत्पाद प्रदान करती है।