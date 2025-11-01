Language
    सबसे बड़ी क्रिप्टोकरेंसी Bitcoin में निवेश करने वालों के लिए बड़ा झटका, 2018 के बाद पहली बार हुआ ऐसा नुकसान

    By Gyanendra Tiwari Edited By: Gyanendra Tiwari
    Updated: Sat, 01 Nov 2025 08:30 AM (IST)

    Bitcoin में निवेश करने वालों को 2018 के बाद अक्टूबर महीने में पहली बार बड़ा नुकसान हुआ है, जिससे निवेशकों में डर का माहौल है। Bitcoin की कीमत में भारी गिरावट दर्ज की गई है, जिसका मुख्य कारण बाजार की अस्थिरता और निवेशकों का विश्वास कम होना है। निवेशक अपनी निवेशित राशि को लेकर चिंतित हैं।

    नई दिल्ली। Bitcoin: अगर आप क्रिप्टोकरेंसी में निवेश करते हैं तो यह खबर आपके काम की हो सकती है। दरअसल, बिटकॉइन में निवेश करने वालों को कुछ नुकसान हुआ है जो 2018 के पहले नहीं हुआ था। शुक्रवार को बिटकॉइन अक्टूबर महीने में पहली बार 2018 के बाद मंथली लॉस की ओर बढ़ा। इससे सात साल से चले आ रहे प्रॉफिट का सिलसिला टूट गया, जिसकी वजह से यह महीना क्रिप्टोकरेंसी ट्रेडर्स के बीच लकी माना जाता था।

    2018 के बाद Bitcoin को अक्टूबर में हुआ नुकसान

    दुनिया की सबसे बड़ी क्रिप्टोकरेंसी, बिटकॉइन, इस महीने लगभग 5% गिरने वाली है, क्योंकि हाल के हफ्तों में बड़े मार्केट में उतार-चढ़ाव और इन्वेस्टर्स की कम रिस्क लेने की इच्छा के कारण इस डिजिटल एसेट को मुश्किलों का सामना करना पड़ा है।

    डिजिटल मार्केट डेटा प्रोवाइडर काइको के सीनियर रिसर्च एनालिस्ट एडम मैकार्थी ने कहा, "क्रिप्टोकरेंसी अक्टूबर में सोने और स्टॉक के साथ-साथ ऑल-टाइम हाई के करीब थीं, और फिर जब इस साल शायद पहली बार लोगों में अनिश्चितता आई, तो वे बड़ी संख्या में बिटकॉइन में वापस नहीं आए।"

    अक्टूबर में अमेरिकी राष्ट्रपति डोनल्ड ट्रंप द्वारा चीनी इंपोर्ट पर 100% टैरिफ लगाने और ज़रूरी सॉफ्टवेयर पर एक्सपोर्ट कंट्रोल की धमकी देने के बाद इतिहास में सबसे बड़ा क्रिप्टो लिक्विडेशन हुआ। बिटकॉइन 10-11 अक्टूबर के दौरान $104,782.88 तक गिर गया था, जबकि कुछ ही दिन पहले यह $126,000 से ऊपर का नया रिकॉर्ड हाई बनाया था।

    मैकार्थी ने कहा, "10 तारीख को जो गिरावट आई, उसने लोगों को सच में याद दिलाया कि यह एसेट क्लास बहुत छोटा है। यह बिटकॉइन और (ईथर) है, और उनमें भी 15-20 मिनट में 10% की गिरावट आ सकती है।"

    Bitcoin के लिए उथल-पुथल भरा रहा अक्टूबर का महीना

    अक्टूबर का महीना उथल-पुथल भरा रहा, जिसमें डरे हुए निवेशक शॉर्ट टर्म में ग्लोबल मॉनेटरी पॉलिसी के रास्ते को लेकर अनिश्चित थे, क्योंकि U.S. फेडरल रिजर्व ने उन मार्केट की उम्मीदों को खारिज कर दिया कि वह इस साल रेट कट करना जारी रखेगा, क्योंकि सरकारी शटडाउन की वजह से ज़रूरी इकोनॉमिक डेटा ब्लॉक हो गया था।

    इस बीच, कई प्रभावशाली लोगों ने इक्विटी मार्केट में हाई वैल्यूएशन पर चिंता जताई है। जेपी मॉर्गन चेस के CEO जेमी डिमन ने इस महीने की शुरुआत में अगले छह महीने से दो साल के भीतर U.S. स्टॉक मार्केट में एक बड़े करेक्शन के बढ़े हुए जोखिम की चेतावनी दी थी।

    गिरावट के बावजूद, Bitcoin इस साल अब तक 16% से अधिक ऊपर

    क्रिप्टोकरेंसी को इस साल आम तौर पर बढ़ावा मिला है क्योंकि ट्रंप ने डिजिटल एसेट्स को अपनाया है, जिससे जाने-माने क्रिप्टो प्लेटफॉर्म के खिलाफ कई मुकदमों को खारिज कर दिया गया है और ट्रंप के फाइनेंशियल रेगुलेटर्स ने डिजिटल एसेट्स को शामिल करने के लिए खास नियम बनाने की दिशा में कदम बढ़ाया है।

    (डिस्क्लेमर: यहां शेयर बाजार या क्रिप्टो पर दी गयी जानकारी निवेश की राय नहीं है। जागरण बिजनेस निवेश की सलाह नहीं दे रहा है। स्टॉक मार्केट में निवेश बाजार जोखिमों के अधीन है, इसलिए निवेश करने से पहले किसी सर्टिफाइड इन्वेस्टमेंट एडवाइजर से परामर्श जरूर करें।)