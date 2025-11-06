Airtel के शेयरों पर आ गई बड़ी खबर, ₹10300 करोड़ में अपनी हिस्सेदारी बेचेगी ये कंपनी; कल स्टॉक में दिखेगी हलचल!

नई दिल्ली। Bharti Airtel: सिंगापुर की सिंगटेल के स्वामित्व वाली प्रमोटर समूह इकाई, पेस्टल लिमिटेड, लेनदेन की शर्तों के अनुसार, शुक्रवार को ब्लॉक डील के माध्यम से भारती एयरटेल लिमिटेड के 10,300 करोड़ रुपये तक के शेयर बेचने की योजना बना रही है। इस ट्रांजैक्शन के लिए फ्लोर प्राइस 2,030 रुपये प्रति शेयर तय किया गया है, जो BSE पर एयरटेल के गुरुवार के क्लोजिंग प्राइस 2,094.60 रुपये से 3.08 प्रतिशत कम है।

डील की डिटेल्स के मुताबिक, पेस्टल टेलीकॉम मेजर के करीब 5.1 करोड़ शेयर बेचेगी, जिसमें जेपी मॉर्गन ब्लॉक डील के लिए ब्रोकर के तौर पर काम करेगा। यह कदम सिंगटेल की चल रही कैपिटल मैनेजमेंट स्ट्रेटेजी का हिस्सा है, जिसका मकसद अपने पोर्टफोलियो को ऑप्टिमाइज करना और शेयरहोल्डर्स का रिटर्न बढ़ाना है।

इससे पहले मई 2025 में, सिंगटेल ने एयरटेल में 1.2 परसेंट का सीधा हिस्सा S$2 बिलियन (लगभग $1.5 बिलियन) में इंटरनेशनल और भारतीय इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स को प्राइवेट प्लेसमेंट के जरिए बेचा था, जिसमें मौजूदा एयरटेल शेयरहोल्डर्स भी शामिल थे। शानदार रहे थे एयरटेल के नतीजे एयरटेल लगातार मजबूत फाइनेंशियल परफॉर्मेंस दिखा रही है। कंपनी का जुलाई-सितंबर तिमाही (Q2 FY26) के लिए कंसोलिडेटेड नेट प्रॉफिट पिछले साल की इसी तिमाही के मुकाबले 89.02 परसेंट बढ़कर 6,791.7 करोड़ रुपये हो गया, जो पिछले साल इसी तिमाही में 3,593.2 करोड़ रुपये था। कंसोलिडेटेड रेवेन्यू सालाना आधार पर 25.7 परसेंट बढ़कर 52,145 करोड़ रुपये हो गया।

इंटरेस्ट, टैक्स, डेप्रिसिएशन और अमॉर्टाइजेशन (EBITDA) से पहले की कमाई सालाना आधार पर 35.9 परसेंट बढ़कर 29,919 करोड़ रुपये हो गई, और मार्जिन 57.4 परसेंट हो गया। इंटरेस्ट और टैक्स से पहले की कमाई (EBIT) सालाना आधार पर 51.6 परसेंट बढ़कर 16,669 करोड़ रुपये हो गई, जो 32 परसेंट का मार्जिन दिखाता है। इस तिमाही में कंपनी का कैपिटल एक्सपेंडिचर (कैपेक्स) 11,362 करोड़ रुपये रहा।