    हमें भी चाहिए! Vodafone Idea को सुप्रीम कोर्ट से राहते के बाद एयरटेल भी AGR की छूट पाने सरकार के पास पहुंची

    By Ashish Kushwaha Edited By: Ashish Kushwaha
    Updated: Tue, 04 Nov 2025 02:36 PM (IST)

    सुप्रीम कोर्ट के वोडाफोन आइडिया को एजीआर बकाया के पुनर्मूल्यांकन के आदेश के बाद, भारती एयरटेल ने भी सरकार से इसी तरह की राहत की मांग की है। भारती एयरटेल के चेयरमैन गोपाल विट्टल ने कहा कि कंपनी इस मामले को सरकार के समक्ष उठाएगी। सुप्रीम कोर्ट का आदेश वित्त वर्ष 2017 तक के ब्याज और जुर्माने सहित एजीआर बकाया पर लागू होता है।

    नई दिल्ली। सुप्रीम कोर्ट ने सरकार को वोडाफोन आइडिया (Vodafone Idea) से वित्त वर्ष 2017 तक के समायोजित सकल राजस्व (एजीआर) बकाया का पुनर्मूल्यांकन करने का आदेश दिया है। एक दिन बाद के फैसले के बाद अब भारती एयरटेल इसी तरह के पुनर्मूल्यांकन के लिए दूरसंचार विभाग या DoT के समक्ष अपना मामला उठाएगी।

    भारती एयरटेल के चेययमैन और मैनेजिंग डायरेक्टर गोपाल विट्टल ने विश्लेषकों को एक वित्तीय रिपोर्ट में बताया, "हम इस बात का स्वागत करते हैं कि सर्वोच्च न्यायालय के हालिया आदेश ने सरकार को वित्तीय वर्ष 2016-17 तक के ब्याज और जुर्माने सहित एजीआर बकाया का व्यापक मूल्यांकन, पुनर्मूल्यांकन और समाधान करने की अनुमति दी है। यह आदेश वोडाफोन आइडिया की याचिका पर दिया गया है। अब हम सरकार के समक्ष इस मामले को उठाने की योजना बना रहे हैं।"

