    RBI Policy के बाद इन शेयरों में तेजी, क्या लगाना चाहिए पैसा, एक्सपर्ट से जानिए कहां बन रहे बड़े मौके

    By Chandrashekhar Gupta Edited By: Chandrashekhar Gupta
    Updated: Wed, 01 Oct 2025 12:24 PM (IST)

    मार्केट एक्सपर्ट अंबरीश बलिगा ने कहा कि आरबीआई की पॉलिसी अनुमान के मुताबिक रही है। अब निवेशकों को लार्ज बैंक्स एनबीएफसी रियल एस्टेट और कंज्यूमर ड्यूरेबल्स के शेयरों पर नजर रखनी चाहिए। क्योंकि मौजूदा स्तरों से इन सेक्टर के शेयरों में तेजी देखी जा सकती है। निफ्टी फाइनेंशियल इंडेक्स में सुबह से तेजी देखी जा रही है।

    आरबीआई पॉलिसी के बाद बैंकिंग और फाइनेंशियल शेयरों में तेजी आई।

    नई दिल्ली। भारतीय रिजर्व बैंक ने ब्याज दरों (RBI Unchanged Policy Rate) में कोई बदलाव नहीं किया है और रेपो रेट को 5.5 फीसदी पर बरकरार रखा है। आरबीआई पॉलिसी देश की अर्थव्यवस्था के साथ-साथ शेयर बाजार के लिए भी मायने रखती है। ऐसे में यह जानना जरूरी हो जाता है कि मॉनेटरी पॉलिसी के बाद अब मार्केट के किन सेक्टर व शेयरों में इसका असर देखने को मिल सकता है। इस बारे में बाजार की गहरी समझ रखने वाले जानकार अंबरीश बलिगा ने विस्तार से बताया है।

    उन्होंने कहा कि आरबीआई की पॉलिसी अनुमान के मुताबिक रही है, जैसा कि हम उम्मीद कर रहे थे कि ब्याज दरों में कटौती या बदलाव नहीं होगा। चूंकि, सरकार सितंबर में जीएसटी दरों में बड़ी कटौती करके पहले ही इकोनॉमी को बूस्टर डोज दे चुकी है इसलिए आरबीआई ने ब्याज दरें नहीं घटाई।

    RBI पॉलिसी के बाद रखें इन शेयरों पर नजर

    अंबरीश बलिगा ने कहा, "आरबीआई पॉलिसी के बाद निवेशकों को लार्ज बैंक्स, एनबीएफसी, रियल एस्टेट और कंज्यूमर ड्यूरेबल्स के शेयरों पर नजर रखनी चाहिए। क्योंकि, मौजूदा स्तरों से इन सेक्टर के शेयरों में तेजी देखी जा सकती है।" उन्होंने कहा कि करंट लेवल पर इनमें निवेश आकर्षक लग रहा है और जीएसटी दरों में बदलाव से इन शेयरों में तेजी देखी जा सकती है।

    खास बात है कि निफ्टी फाइनेंशियल इंडेक्स में सुबह से तेजी देखने को मिल रही है। इनमें सबसे ज्यादा बढ़त देश की दिग्गज एनबीएफसी कंपनी श्रीराम फाइनेंस के शेयरों में देखने को मिल रही है। श्रीराम फाइनेंस के शेयर 4 फीसदी की तेजी के साथ 641 रुपये के स्तर पर कारोबार कर रहे हैं।

    कोटक महिंद्रा बैंक, एक्सिस बैंक, आईसीआईसीआई बैंक, एचडीएफसी बैंक, मुथूट फाइनेंस, एलआईसी हाउसिंग फाइनेंस के शेयरों में तेजी देखने को मिल रही है।

    (डिस्क्लेमर: यहां शेयरों को लेकर दी गई जानकारी निवेश की राय नहीं है। चूंकि, स्टॉक मार्केट में निवेश बाजार जोखिमों के अधीन है इसलिए निवेश करने से पहले किसी सर्टिफाइड इन्वेस्टमेंट एडवाइजर से परामर्श जरूर करें।)