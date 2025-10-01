Lowest Home Loan: एसबीआई, एचडीएफसी, पीएनबी...कहां मिल रहा है सबसे कम होम लोन, देखें लिस्ट

इस बार की मौद्रिक समिति की बैठक में आरबीआई ने रेपो रेट में कोई भी बदलाव नहीं किया है। रेपो रेट का सीधा असर ब्याज दर पर पड़ता है। रेपो रेट दर 5.5 फीसदी ही रहेगा। इसलिए सभी बैंकों के ब्याज दर भी पहले की तरह सामान्य रहेंगे। आइए जानते हैं कि कौन-से बैंक में सबसे सस्ता (Lowest Home Loan) लोन मिल रहा है।

नई दिल्ली। दिवाली का समय नजदीक आ गया है। इस शुभ अवसर पर लोग घर खरीदने या बनाने का प्लान बनाते हैं। आज की महंगाई में मनपसंद घर खरीदना मुश्किल है। ऐसे में लोग लोन के जरिए घर लेने का सोचते हैं। अगर आप भी लोन पर घर लेने का सोच रहे हैं, तो ये आर्टिकल आपके लिए मददगार साबित हो सकता है।

आज हम बताएंगे कि कौन-सा बैंक आपको कम ब्याज दर पर होम लोन दे रहा है। कम ब्याज दर होने से आपका ईएमआई भी कम हो जाता है। ऐसे में ईएमाई बोझ नहीं बनता। नीचे दी गई लिस्ट में हमने कुछ मुख्य बैंकों के नाम लिए है। कहां मिल रहा है सबसे सस्ता होम लोन? बैंक ब्याज दर स्टेट बैंक ऑफ इंडिया 7.50% - 8.95% HDFC बैंक 7.90% ICICI बैंक 7.70% एक्सिस बैंक 8.35% - 11.90% पंजाब नेशनल बैंक 7.50% - 9.35% होम लोन पर लगने वाला ब्याज दर कई अन्य फैक्टर्स पर भी निर्भर करता है। जैसे अगर सिबिल स्कोर अच्छा है, तो बैंक कम ब्याज दर भी लोन ऑफर कर देते हैं। सिबिल स्कोर के जरिए बैंक उधारकर्ता की लोन चुकाने की क्षमता का आकलन करते हैं।

जितना ज्यादा सिबिल स्कोर होगा, उतने कम ब्याज दर पर लोन मिलने के चांस होते हैं। ऐसे ही बैंक इनकम सोर्स के हिसाब से भी ब्याज दर ऑफर करती है। अगर इनकम स्थिर है, तो कम ब्याज दर पर लोन मिल सकता है। वहीं ऐसे व्यक्ति जिनका इनकम सोर्स स्थिर नहीं है, उन्हें लोन देने से अक्सर बैंक कतराते हैं।