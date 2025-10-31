Bank of Baroda के आ गए नतीजे, कमाई में हुआ इजाफा; सोमवार को दौड़ लगाएंगे शेयर?

नई दिल्ली। Bank of Baroda Q2 Result: सरकारी बैंक ऑफ बड़ौदा ने वित्त वर्ष 2025-26 के दूसरी तिमाही के नतीजे जारी कर दिए हैं। बैंक के मुनाफे में उछाल आया है। तिमाही दर तिमाही बैंक का मुनाफा 5.9 फीसदी बढ़ा है। बैंक को Q2FY26 में 4,809 करोड़ रुपये का नेट प्रॉफिट हुआ है, जो QoQ के मुकाबले 5.9% अधिक है। इस वित्त वर्ष की पहली छमाही में बैंक का नेट प्रॉफिट 9,351 करोड़ रुपये रहा। इस खबर के बाद अब सोमवार को बैंक के शेयरों पर निवेशकों की नजर रहेगी।

विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें