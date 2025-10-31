Bank of Baroda के आ गए नतीजे, कमाई में हुआ इजाफा; सोमवार को दौड़ लगाएंगे शेयर?
Bank of Baroda Q2 Result: बैंक ऑफ बड़ौदा ने अपने वित्तीय नतीजे घोषित किए हैं, जिसमें उसकी कमाई में वृद्धि हुई है। निवेशकों की नजर अब सोमवार को खुलने वाले शेयर बाजार पर है, जहाँ बैंक के शेयरों की प्रतिक्रिया देखने लायक होगी। बैंक को चालू वित्त वर्ष की दूसरी तिमाही में 4,809 करोड़ रुपये का लाभ हुआ है।
नई दिल्ली। Bank of Baroda Q2 Result: सरकारी बैंक ऑफ बड़ौदा ने वित्त वर्ष 2025-26 के दूसरी तिमाही के नतीजे जारी कर दिए हैं। बैंक के मुनाफे में उछाल आया है। तिमाही दर तिमाही बैंक का मुनाफा 5.9 फीसदी बढ़ा है। बैंक को Q2FY26 में 4,809 करोड़ रुपये का नेट प्रॉफिट हुआ है, जो QoQ के मुकाबले 5.9% अधिक है। इस वित्त वर्ष की पहली छमाही में बैंक का नेट प्रॉफिट 9,351 करोड़ रुपये रहा। इस खबर के बाद अब सोमवार को बैंक के शेयरों पर निवेशकों की नजर रहेगी।
Bank of Baroda Q2 Results: कैसे रहे बैंक ऑफ बड़ौदा के नतीजे
- इस तिमाही में ऑपरेटिंग प्रॉफिट INR 7,576 करोड़ और इस वित्त वर्ष की पहली छमाही में के लिए INR 15,812 करोड़ रहा।
- इस तिमाही में नेट इंटरेस्ट इनकम 4.5% QoQ बढ़कर INR 11,954 करोड़ हो गई। यह इस वित्त वर्ष की पहली छमाही में के लिए INR 23,388 करोड़ है।
- इस तिमाही में नॉन-इंटरेस्ट इनकम INR 3,515 करोड़ रही। यह छमाही के लिए INR 8,189 करोड़ रही, जिसमें सालाना आधार पर 7% की बढ़ोतरी दर्ज की गई।
- ऑपरेटिंग खर्च लगातार कंट्रोल में रहे और इस तिमाही में INR 7,893 करोड़ (+7.7% सालाना) और इस वित्त वर्ष की पहली छमाही में के लिए INR 15,765 करोड़ रहे।
- रिटर्न ऑन एसेट्स (ROA) लगातार 1% से ऊपर बना हुआ है और यह Q2FY26 के लिए 1.07% और H1FY26 के लिए 1.04% है।
- रिटर्न ऑन इक्विटी (ROE) Q2FY26 के लिए 32 bps QoQ बढ़कर 15.37% हो गया। यह इस वित्त वर्ष की पहली छमाही में के लिए 14.95% है।
- इस तिमाही में डिपॉजिट की लागत 4.91% रही, जो सालाना आधार पर 21 bps और तिमाही आधार पर 14 bps कम है।
- Q2FY26 के लिए ग्लोबल नेट इंटरेस्ट मार्जिन (NIM) लगातार 5 bps बढ़कर 2.96% हो गया। यह इस वित्त वर्ष की पहली छमाही में के लिए 2.93% है।
- घरेलू नेट इंटरेस्ट मार्जिन (NIM) इस तिमाही में 4 bps QoQ बढ़कर 3.10% हो गया। यह इस वित्त वर्ष की पहली छमाही के लिए 3.08% है।
- क्रेडिट कॉस्ट Q2FY26 के लिए 0.29% और H1FY26 के लिए 0.42% पर 0.75% से नीचे बनी हुई है।
- BOB के ग्लोबल एडवांसेज में सालाना आधार पर 11.9% की बढ़ोतरी हुई और घरेलू एडवांसेज में Q2FY26 में मजबूत रिटेल लोन बुक ग्रोथ के कारण 11.5% की बढ़ोतरी हुई।
- बैंक के ऑर्गेनिक रिटेल एडवांसेज में 17.6% की बढ़ोतरी हुई, जो मॉर्गेज लोन (19.8%), ऑटो लोन (17.7%), होम लोन (16.5%), एजुकेशन लोन (14.0%) और पर्सनल लोन (18.6%) जैसे सेगमेंट में मजबूत ग्रोथ से प्रेरित है।
- एडवांसेज में रिटेल, एग्री लोन और MSME लोन (RAM) का हिस्सा सालाना आधार पर 310 bps बढ़कर 61.7% हो गया। RAM पोर्टफोलियो में Q2FY26 में 17.4% की बढ़ोतरी हुई।
सोमवार को बैंक ऑफ बड़ौदा के शेयरों पर रहेगी नजर
सोमवार को बाजार खुलने पर बैंक ऑफ बड़ौदा के शेयरों पर नजर रहेगा। आज यानी 31 अक्टूबर को BoB के शेयर NSE पर 1.94 % बढ़कर 278.05 रुपये के स्तर पर बंद हुए। इस साल अब तक इसके शेयरों ने 15 फीसदी से अधिक का रिटर्न दिया है। वहीं, अगर एक साल की बात करें तो एक साल में बैंक ऑफ बड़ौदा के शेयरों ने 10 फीसदी से अधिक का रिटर्न दिया है।
यह भी पढ़ें- Adani Power Share हुए धड़ाम, निवेशकों ने धड़ा-धड़ बेचे स्टॉक; इस वजह से आई गिरावट!
(डिस्क्लेमर: यहां शेयरों को लेकर दी गई जानकारी निवेश की राय नहीं है। चूंकि, स्टॉक मार्केट में निवेश बाजार जोखिमों के अधीन है इसलिए निवेश करने से पहले किसी सर्टिफाइड इन्वेस्टमेंट एडवाइजर से परामर्श जरूर करें।)
कमेंट्स
सभी कमेंट्स (0)
बातचीत में शामिल हों
कृपया धैर्य रखें।