Adani Power Share हुए धड़ाम, निवेशकों ने धड़ा-धड़ बेचे स्टॉक; इस वजह से आई गिरावट!

नई दिल्ली। गौतम अदाणी के Adani Power के शेयरों में शुक्रवार को 3 फीसदी की गिरावट देखने को मिली। अदाणी पावर के शेयरों में ये गिरावट तिमाही नतीजों के चलते आई है। दरअसल, कंपनी ने गुरुवार को वित्त वर्ष 2025 के दूसरी तिमाही के नतीजे घोषित किए थे। दूसरी तिमाही में कंपनी ₹2,953 करोड़ का नेट प्रॉफिट दर्ज किया, जो पिछले साल इसी अवधि के ₹3,332 करोड़ से 11% कम है। यानी इसके मुनाफे में गिरावट देखी गई। इसी का असर आज यानी 31 अक्टूबर 2025 को शेयर बाजार में देखा गया।

Adani Power Share हुए धड़ाम शुक्रवार को Adani Power के शेयरों में NSE पर 3 फीसदी की गिराटव दर्ज की गई है। गुरुवार को अदाणी पावर के शेयर 162.57 रुपये के स्तर पर बंद हुए थे और आज यह 157.55 रुपये तक गए। वहीं, इस खबर को लिखते वक्त इसके शेयर -2.81% की गिरावट के साथ 158.00 रुपये के स्तर पर कारोबार कर रहे हैं। इस खबर को लिखते वक्त अदाणी पावर का मार्केट कैप 3,04,852.45 करोड़ रुपये है।