Adani Power Share हुए धड़ाम, निवेशकों ने धड़ा-धड़ बेचे स्टॉक; इस वजह से आई गिरावट!

    Updated: Fri, 31 Oct 2025 12:32 PM (IST)

    गौतम अदाणी के Adani Power के शेयरों में तिमाही नतीजों के चलते 3% की गिरावट आई। दूसरी तिमाही में कंपनी का शुद्ध लाभ 11% घटकर ₹2,953 करोड़ रहा। कुल खर्च में बढ़ोतरी से मुनाफे पर असर पड़ा। EBITDA मार्जिन में भी कमी आई। कंपनी के सीईओ ने मजबूत वित्तीय प्रदर्शन और विस्तार योजनाओं पर जोर दिया।

    नई दिल्ली। गौतम अदाणी के Adani Power के शेयरों में शुक्रवार को 3 फीसदी की गिरावट देखने को मिली। अदाणी पावर के शेयरों में ये गिरावट तिमाही नतीजों के चलते आई है। दरअसल, कंपनी ने गुरुवार को वित्त वर्ष 2025 के दूसरी तिमाही के नतीजे घोषित किए थे। दूसरी तिमाही में कंपनी ₹2,953 करोड़ का नेट प्रॉफिट दर्ज किया, जो पिछले साल इसी अवधि के ₹3,332 करोड़ से 11% कम है। यानी इसके मुनाफे में गिरावट देखी गई। इसी का असर आज यानी 31 अक्टूबर 2025 को शेयर बाजार में देखा गया।

    Adani Power के मुनाफे में गिरावट कुल खर्च में बढ़ोतरी के कारण हुई, जो पिछले साल की इसी अवधि के ₹9,929 करोड़ से 4% बढ़कर ₹10,342 करोड़ हो गया। कंपनी का ऑपरेशन से रेवेन्यू जुलाई-सितंबर तिमाही में पिछले साल की इसी अवधि के ₹13,339 करोड़ से 1% बढ़कर ₹13,457 करोड़ हो गया। अदाणी पोर्ट्स का ऑपरेटिंग प्रॉफिट, जिसे EBITDA (ब्याज, टैक्स, डेप्रिसिएशन और अमोर्टाइजेशन से पहले की कमाई) भी कहा जाता है, ₹5,276 करोड़ से 2% घटकर ₹5,150 करोड़ हो गया। इसका EBITDA मार्जिन पिछले साल की दूसरी तिमाही के 39.55% के मुकाबले 130 बेसिस पॉइंट घटकर 38.27% हो गया।के

    Adani Power Share हुए धड़ाम

    शुक्रवार को Adani Power के शेयरों में NSE पर 3 फीसदी की गिराटव दर्ज की गई है। गुरुवार को अदाणी पावर के शेयर 162.57 रुपये के स्तर पर बंद हुए थे और आज यह 157.55 रुपये तक गए। वहीं, इस खबर को लिखते वक्त इसके शेयर -2.81% की गिरावट के साथ 158.00 रुपये के स्तर पर कारोबार कर रहे हैं। इस खबर को लिखते वक्त अदाणी पावर का मार्केट कैप 3,04,852.45 करोड़ रुपये है।

    Adani Power के नतीजों पर क्या बोले कंपनी के अधिकारी

    अदाणी पावर के CEO, एस बी ख्यालिया ने कहा, "अडानी पावर ने इस तिमाही में एक बार फिर मौसम की वजह से डिमांड में उतार-चढ़ाव के बावजूद मजबूत और स्थिर फाइनेंशियल परफॉर्मेंस दिखाया है, जो हमारी ऑपरेशनल एफिशिएंसी और कॉम्पिटिटिव फायदों को दिखाता है। हम SHAKTI स्कीम के तहत 4.5 GW के नए लॉन्ग-टर्म PPA हासिल करके मार्केट में अपनी मौजूदगी लगातार बढ़ा रहे हैं।"

    ख्यालिया ने आगे कहा, "हमारी मजबूत प्रॉफिटेबिलिटी और लिक्विडिटी हमें 2031-32 तक 42 GW के अपने बढ़े हुए कैपेसिटी एक्सपेंशन के लक्ष्य को हासिल करने में मदद करती है। हमने पहले ही पूरे 23.7 GW एक्सपेंशन के लिए इक्विपमेंट और जमीन का इंतजाम कर लिया है, और प्रोजेक्ट का काम तेज़ी से आगे बढ़ रहा है। हमें भारत के पावर सेक्टर की ग्रोथ में अहम भूमिका निभाने पर गर्व है, और हम देश की भरोसेमंद, स्केलेबल और सस्टेनेबल बिजली की जरूरत को पूरा करने के लिए पूरी तरह से प्रतिबद्ध हैं।"

    (डिस्क्लेमर: यहां शेयरों को लेकर दी गई जानकारी निवेश की राय नहीं है। चूंकि, स्टॉक मार्केट में निवेश बाजार जोखिमों के अधीन है इसलिए निवेश करने से पहले किसी सर्टिफाइड इन्वेस्टमेंट एडवाइजर से परामर्श जरूर करें।)