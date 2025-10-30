Language
सब्सक्राइब करें
फोकस

Trending

    Move to Jagran APP
    pixelcheck
    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    अदाणी ग्रुप की इस कंपनी का मुनाफा 11 फीसदी गिरा, 6 महीने में 50 फीसदी रिटर्न वाले स्टॉक को बेचने की लगी होड़

    By Ashish Kushwaha Edited By: Ashish Kushwaha
    Updated: Thu, 30 Oct 2025 03:07 PM (IST)

    अदाणी पावर (Adani Power Q2 2025 Results) ने वित्तीय वर्ष 2025-26 की दूसरी तिमाही के नतीजे घोषित किए, जिसमें समेकित शुद्ध लाभ में 11% की गिरावट दर्ज की गई, जो ₹2,953 करोड़ रहा। इस बीच अदाणी पावर शेयर में गिरावट देखने को मिल रही है। हाल ही में इसने स्टॉक स्प्लिट किया है। यह स्टॉक 6 महीने में 52 फीसदी तक उछल चुका है।

    prefferd source google
    Hero Image

    नई दिल्ली। अदाणी पावर ने वित्तीय वर्ष 2025-2026 के लिए अपनी दूसरी तिमाही के (Adani Power Q2 results 2025) परिणामों की घोषणा की है। अदाणी समूह की कंपनी ने 30 सितंबर, 2025 को समाप्त तिमाही के लिए अपने समेकित शुद्ध लाभ में 11 प्रतिशत की साल-दर-साल (YoY) गिरावट के साथ ₹ 2,953 करोड़ की गिरावट दर्ज की, जबकि एक साल पहले इसी अवधि में यह ₹ 3,332 करोड़ था।

    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    इसके अलावा, कंपनी ने इस तिमाही में राजस्व में 0.88 प्रतिशत की मामूली बढ़ोतरी हासिल की। वित्त वर्ष 2026 की दूसरी तिमाही में अदाणी पावर का समेकित परिचालन राजस्व 13,456.84 करोड़ रुपये रहा। वित्त वर्ष 2025 की इसी तिमाही में कंपनी का समेकित राजस्व 13,338.88 करोड़ रुपये था।

    अदाणी पावर शेयर में गिरावट

     अदाणी पावर का शेयर पिछले 5 दिन में 3.14% गिरा है। आज इसमें हाई लेवल से 2 फीसदी की गिरावट देखने को मिली। अदाणी पावर के शेयर ने 164.70 रुपये का हाई और 160.20 रुपये का लो लेवल बनाया है। फिलहाल यह 161 रुपये के आस-पास कारोबार कर रहा है। 

     

    यह भी पढ़ें: JP Associates को आखिर क्यों अदाणी, डालमिया और वेदांता सहित ये 6 अरबपति खरीदने को बेताब; छुपा है ये रहस्यमयी फायदा?

    अदाणी पावर का EBITDA भी तिमाही में स्थिर रहा। कंपनी ने वित्त वर्ष 26 की दूसरी तिमाही में 6,001.24 करोड़ रुपये का EBITDA दर्ज किया, जबकि वित्त वर्ष 25 की दूसरी तिमाही में यह 5,999.54 करोड़ रुपये था, यानी केवल 0.03 प्रतिशत की बढ़ोतरी।


    अदाणी पावर: दूसरी तिमाही में मांग और कारोबार


    अदाणी पावर ने कहा कि मानसून के समय से पहले आने के कारण तिमाही में मांग कम रही। कंपनी ने कहा कि अप्रत्याशित मौसम के कारण पीक और नॉन-पीक घंटों में मांग प्रभावित हुई है, जिससे व्यापारिक बाज़ार में टैरिफ़ कम हो गए हैं।

    इसके अलावा, कंपनी ने कहा कि गर्मी की लहर की घटना के कारण उच्च आधार प्रभाव और परिणामस्वरूप वित्त वर्ष 2025 की पहली छमाही में मांग में बढ़ोतरी से बिजली की मांग में बढ़ोतरी संख्या और अधिक प्रभावित हुई।

    अदाणी पावर ने कहा कि उसकी अखिल भारतीय ऊर्जा मांग वित्त वर्ष 2026 की दूसरी तिमाही में 3.2 प्रतिशत की धीमी गति से बढ़कर 449.2 बिलियन यूनिट हो गई, जबकि वित्त वर्ष 2025 की दूसरी तिमाही में यह 435.1 बिलियन यूनिट थी।

    अदाणी पावर की परिचालन क्षमता वित्त वर्ष 2025 की दूसरी तिमाही के 17,550 मेगावाट से बढ़कर वित्त वर्ष 2026 की दूसरी तिमाही में 18,150 मेगावाट हो गई। क्षमता में यह बढ़ोतरी मुख्य रूप से विदर्भ इंडस्ट्रीज पावर लिमिटेड से 600 मेगावाट क्षमता के अधिग्रहण के कारण हुई।

     

    "शेयर से जुड़े अपने सवाल आप हमें business@jagrannewmedia.com पर भेज सकते हैं।"


    (डिस्क्लेमर: यहां शेयरों को लेकर दी गई जानकारी निवेश की राय नहीं है। चूंकि, स्टॉक मार्केट में निवेश बाजार जोखिमों के अधीन है इसलिए निवेश करने से पहले किसी सर्टिफाइड इन्वेस्टमेंट एडवाइजर से परामर्श जरूर करें।)

    सोर्स- BSE