    Bandhan Bank के शेयरों में क्यों आई बड़ी गिरावट, क्या 156 रुपये से और नीचे जाएगा भाव, ब्रोकरेज ने दिए नए टारगेट

    By Chandrashekhar Gupta Edited By: Chandrashekhar Gupta
    Updated: Fri, 31 Oct 2025 05:16 PM (IST)

    कमजोर तिमाही नतीजों के बाद बंधन बैंक के शेयर 31 अक्तूबर को 8 फीसदी तक टूट गए हैं। ऐसे में सवाल है कि क्या इस बैंक शेयर में और गिरावट देखने को मिलेगी या निचले स्तरों से खरीदारी लौट सकती है। ब्रोकरेज फर्म ने बंधन बैंक के शेयरों पर अलग-अलग टारगेट दिए हैं।

    कमजोर नतीजों के चलते टूटे बंधन बैंक के शेयर

    नई दिल्ली। बंधन बैंक के शेयरों (Bandhan Bank shares) के लिए शुक्रवार, 31 अक्टूबर का दिन बेहद भारी रहा। क्योंकि, कंपनी के शेयर दूसरी तिमाही के खराब नतीजों के बाद 8 फीसदी तक गिर गए। पिछले दो कारोबारी सत्रों से बंधन बैंक के शेयरों में कमजोरी देखने को मिल रही थी लेकिन शुक्रवार को यह और गहरा गई। दरअसल, इस बैंक ने हर पैमाने पर कमजोर नतीजे पेश किए, जिसके चलते निवेशकों ने इसमें जमकर बिकवाली की।

    बंधन बैंक ने 30 अक्टूबर को बाजार बंद होने के बाद वित्तीय वर्ष 2026 की दूसरी तिमाही के नतीजे जारी किए थे। Q2 में बैंक का नेट प्रॉफिट 112 करोड़ रुपये रहा लेकिन यह पिछले वित्तीय वर्ष की इसी तिमाही में हुए 937 करोड़ रुपये के मुनाफे से 88 प्रतिशत कम रहा। इसके अलावा, इस बैंक की नेट इंटरेस्ट इनकम भी 12 फीसदी गिर गई।

    क्या और आएगी गिरावट?

    बंधन बैंक के शेयर 31 अक्तूबर को 164 रुपये पर खुले और 156 रुपये तक लुढ़क गए। 30 अक्तूबर की क्लोजिंग प्राइस के मुकाबले 8 फीसदी की गिरावट के साथ 156.56 रुपये पर बंद हुए। बंधन बैंक के शेयरों में हुई भारी गिरावट के बाद रिटेल निवेशक काफी परेशान हैं। सवाल है कि क्या बंधन बैंक के शेयर मौजूदा स्तरों से और गिरेंगे या इनमें निचले स्तर से खरीदारी देखने को मिलेगी।

    आनंद राठी इन्वेस्टमेंट सर्विसेज में इक्विटी रिसर्च के सीनियर मैनेजर जिगर पटेल ने इसका जवाब दिया। उन्होंने कहा कि भारी गिरावट के बाद शेयर टेक्निकल चार्ट पर कमजोर नजर आ रहे हैं, अगर और गिरावट आती है तो ये 150-152 रुपये के स्तर तक पहुंच सकते हैं। वहीं, ऊपरी स्तरों पर 165 रुपये का लेवल बंधन बैंक के शेयरों के लिए बड़ा रेजिस्टेंस रहेगा।

    ब्रोकरेज के टारगेट प्राइस

    बंधन बैंक के तिमाही नतीजों के बाद ग्लोबल और घरेलू ब्रोकरेज फर्म ने शेयरों पर अपने टारगेट प्राइस रिवाइज्ड कर दिए हैं। नोमुरा ने न्यूट्रल रेटिंग के साथ 17 रुपये प्रति शेयर का टारगेट प्राइस दिया है। वहीं, CLSA ने BUY रेटिंग के साथ 190 रुपये का लक्ष्य दिया है।

    घरेलू ब्रोकरेज फर्म ICICI सिक्योरिटीज ने बंधन बैंक के शेयरों पर 175 रुपये का टारगेट प्राइस दिया है। इन सभी ब्रोकरेज फर्म ने मौजूदा स्तरों से शेयर के टारगेट प्राइस घटाए नहीं हैं।

    (डिस्क्लेमर: यहां शेयरों को लेकर दी गई जानकारी निवेश की राय नहीं है। चूंकि, स्टॉक मार्केट में निवेश बाजार जोखिमों के अधीन है इसलिए निवेश करने से पहले किसी सर्टिफाइड इन्वेस्टमेंट एडवाइजर से परामर्श जरूर करें।)