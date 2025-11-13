3300 या फिर से 2500, कहां जाएगा Asian Paints के शेयरों का भाव, तिमाही नतीजे और तेजी पर ब्रोकरेज ने दी ये राय

नई दिल्ली। एशियन पेंट्स के शेयरों (Asian Paints Shares) में पिछले कुछ दिनों से लगातार तेजी देखने को मिल रही है और कंपनी की दूसरी तिमाही के नतीजों के बाद 13 नवंबर को यह पेंट स्टॉक 4 फीसदी तक चढ़ गया है। गौर करने वाली बात है कि पिछले साल अक्तूबर से एशियन पेंट्स के शेयरों में बड़ी गिरावट देखने को मिली थी और यह स्टॉक 3300 रुपये के स्तर से गिरकर 4 से 5 महीने के अंदर 2100 रुपये के करीब पहुंच गया था। हालांकि, अब एशियन पेंट्स के शेयरों में फिर तेजी देखने को मिल रही है, और पिछले एक महीने में यह शेयर करीब 15 फीसदी तक चढ़ गया है।

पिछले साल दिसंबर के बाद से एशियन पेंट्स के 2500 से 2100 रुपये के दायरे में कारोबार कर रहे थे। हर बार 2500 रुपये के स्तर से इस शेयर में बिकवाली हावी हो जाती थी, लेकिन अक्तूबर के बाद से एशियन पेंट्स के शेयरों में लगातार तेजी आई और यह 2500 रुपये के ऊपर जाकर अब 2878 रुपये पर कारोबार कर रहा है। ऐसे में इस पेंट स्टॉक में और बड़ी तेजी के अनुमान लगाए जा रहे हैं।

Q2 में कंपनी का बेहतरीन प्रदर्शन एशियन पेंट्स ने वित्तीय वर्ष की दूसरी तिमाही में सभी प्रमुख पैमानों पर स्पष्ट रूप से बेहतर प्रदर्शन किया है। कंपनी के डॉमेस्टिक डेकोरेटिव वॉल्यूम में 10.9 प्रतिशत की वृद्धि हुई, जो बाजार की 4-5 प्रतिशत की उम्मीदों से दोगुनी से भी ज़्यादा है। वहीं, नेट प्रॉफिट साल-दर-साल 47 प्रतिशत बढ़कर 1,018 करोड़ रुपये हो गया, जबकि राजस्व 6.4 प्रतिशत बढ़कर 8,531 करोड़ रुपये हो गया। इसके अलावा, EBITDA 21.3 प्रतिशत बढ़कर 1,503 करोड़ रुपये तो मार्जिन 200 आधार अंकों से ज़्यादा बढ़कर 17.6 प्रतिशत हो गया।