घाटे से मुनाफे में आई गजल अलघ की कंपनी, रिजल्ट के बाद भागे Mamaearth के शेयर, ब्रोकरेज ने बढ़ाया टारगेट प्राइस

नई दिल्ली। पीयूष बंसल की दोस्त और शॉर्क टैंक में जज रह चुकीं गजल अलघ (Ghazal Alagh) की कंपनी मामअर्थ के शेयरों (Mamaearth Shares) में जबरदस्त तेजी देखने को मिल रही है। कंपनी के स्टॉक में तेजी की सबसे बड़ी वजह है कि मामाअर्थ की पैरेंट कंपनी होनासा कंज्यूमर घाटे से मुनाफे में आ गई है। दरअसल, कंपनी ने दूसरी तिमाही के नतीजे जारी किए, जिसमें होनासा कंज्यूमर को 39.22 करोड़ रुपये का कंसोलिडेटेड नेट प्रॉफिट हुआ, जबकि पिछले साल इसी तिमाही में कंपनी को 18.57 करोड़ रुपये का घाटा हुआ था।

विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

इस तिमाही में ऑपरेशन से रेवेन्यू 16.5 प्रतिशत बढ़कर 538.06 करोड़ रुपये हो गया, जबकि पिछले वर्ष इसी तिमाही में यह 461.82 करोड़ रुपये था। कंपनी की अन्य इनकम समेत कुल आय 15.84 प्रतिशत बढ़कर 558.20 करोड़ रुपये रही, जबकि खर्च मामूली रूप से घटकर 505.45 करोड़ रुपये रहा।

Q2 रिजल्ट के बाद भागे शेयर बेहतरीन तिमाही नतीजे और घाटे से मुनाफे में आने के बाद होनासा कंज्यूमर के शेयर सुबह 6 फीसदी से ज्यादा की तेजी के साथ 300 रुपये पर खुले और एनएसई पर 9.2 प्रतिशत की बढ़त के साथ 308.20 रुपये के उच्च स्तर को छू लिया।

कंपनी के चेयरमैन और सीईओ व को-फाउंडर वरुण अलघ ने कहा, "हमारी फोकस कैटेगरीज ने कुल राजस्व में 75 प्रतिशत से अधिक का योगदान जारी रखा है, जो हमारी कैटेगरी-फर्स्ट स्ट्रैटेजी की सफलता की पुष्टि करता है। इसके अलावा, बेहतर डिस्ट्रीब्यूशन और ब्रांड-कंस्ट्रक्शन के प्रयासों ने पूरे भारत में उपभोक्ता जुड़ाव को बढ़ाया है।"