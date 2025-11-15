Language
    Apple New CEO: कौन हैं जॉन टर्नस, जो बन सकते हैं एपल के नए CEO, लेंगे टिम कुक की जगह?

    By Ashish Kushwaha Edited By: Ashish Kushwaha
    Updated: Sat, 15 Nov 2025 02:10 PM (IST)

    एपल कंपनी अपने नए CEO की तलाश कर रही है, क्योंकि टिम कुक अगले साल पद छोड़ने की तैयारी में हैं। हार्डवेयर इंजीनियरिंग के वरिष्ठ उपाध्यक्ष जॉन टर्नस, टिम कुक के संभावित उत्तराधिकारी (Apple CEO Succession) हो सकते हैं। टर्नस 2001 में एपल से जुड़े थे और उन्होंने आईफोन, आईपैड और मैक जैसे उत्पादों के हार्डवेयर विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है।

    हार्डवेयर इंजीनियरिंग के वरिष्ठ उपाध्यक्ष जॉन टर्नस, टिम कुक के संभावित उत्तराधिकारी हो सकते हैं।

    एपल (Apple New CEO) ने अपने उत्तराधिकार की तलाश तेज कर दी है। अभी एपल के CEO टिम कुक हैं और वह अगले साल की शुरुआत में ही CEO के पद से हटने की तैयारी कर रहे हैं।

    कुक ने 2011 से एप्पल पर सीईओ के तौर पर जिम्मेदारी संभाल रहे हैं। उन्होंने स्टीव जॉब्स के पद छोड़ने के बाद CEO का पद संभाला था। स्टीव जॉब्स ने एपल की स्थापना एक गैराज से की थी।

    रिपोर्ट में कहा गया है कि आईफोन निर्माता ने जनवरी के अंत में अपनी अगली आय रिपोर्ट आने तक नए सीईओ की घोषणा करने की संभावना नहीं है, जिसमें महत्वपूर्ण छुट्टियों का मौसम भी शामिल है।

    टिम कुक का उत्तराधिकारी कौन होगा?

    एफटी ने चर्चा से परिचित कई लोगों के हवाले से बताया कि एपल के हार्डवेयर इंजीनियरिंग के वरिष्ठ उपाध्यक्ष जॉन टर्नस (Who is John Ternus) को संभवतः कुक का उत्तराधिकारी माना जा रहा है।

    जॉन टर्नस कौन है?

    जॉन टर्नस वर्तमान में ऐप्पल के हार्डवेयर इंजीनियरिंग के वरिष्ठ उपाध्यक्ष के रूप में कार्यरत हैं और सीधे सीईओ टिम कुक को रिपोर्ट करते हैं। वह सभी हार्डवेयर इंजीनियरिंग काम की देखरेख करते हैं, जिसमें iPhone, iPad, Mac, AirPods आदि पर काम करने वाली टीमें शामिल हैं।

    जॉन 2001 में एप्पल की प्रोडक्ट डिजाइन टीम में शामिल हुए और 2013 से हार्डवेयर इंजीनियरिंग के वाइस प्रेसिडेंट के रूप में काम कर रहे हैं। एपल में अपने कार्यकाल के दौरान, उन्होंने कई उत्पादों के लिए हार्डवेयर इंजीनियरिंग का नेतृत्व किया है, जिसमें सभी आईपैड पीढ़ियां और मॉडल, नवीनतम आईफोन सीरीज और एयरपॉड्स शामिल हैं।

    एप्पल में शामिल होने से पहले, जॉन वर्चुअल रिसर्च सिस्टम्स में मैकेनिकल इंजीनियर के रूप में कार्यरत थे। उन्होंने पेंसिल्वेनिया विश्वविद्यालय से मैकेनिकल इंजीनियरिंग में स्नातक की डिग्री प्राप्त की है।

    टिम कुक इस्तीफा देंगे?


    कुक के इस्तीफे की खबरें इस साल एपल के सीईओ के 65 साल पूरे होने के बाद सामने आईं। न तो टिम कुक और न ही एप्पल ने सीईओ के इस्तीफे की योजना की आधिकारिक घोषणा की है।

    पिछले साल, टिम कुक ने इस सवाल का जवाब दिया था कि वह दुनिया की सबसे मूल्यवान टेक्नोलॉजी कंपनियों में से एक का नेतृत्व कब तक जारी रखना चाहते हैं। वायर्ड के साथ एक इंटरव्यू में, कुक ने कहा कि वह तब तक इस पद पर बने रहेंगे जब तक उन्हें यह महसूस न हो जाए कि कंपनी छोड़ने का समय आ गया है।

    कुक ने कहा, "मुझसे अब यह सवाल पहले से कहीं ज़्यादा पूछा जाता है।" इस सवाल का जवाब देते हुए उन्होंने कहा, "मुझे यह जगह बहुत पसंद है। यहां आना मेरे जीवन का सौभाग्य है और मैं तब तक यहां आता रहूँगा जब तक मेरे दिमाग में से आवाज़ न आ जाए कि अब समय आ गया है।"


