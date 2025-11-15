अगर करते हैं iPhone, iPad या Mac का इस्तेमाल, तो तुरंत कर लें अपडेट; हैकर्स कर सकते हैं अटैक

टेक्नोलॉजी डेस्क, नई दिल्ली। इंडियन कंप्यूटर इमरजेंसी रिस्पॉन्स टीम (CERT-In) ने iPhone, iPad, Mac, Apple Watch, Safari, tvOS और Xcode सहित कई Apple प्रोडक्ट्स के लिए एक हाई-सेवेरिटी सिक्योरिटी वार्निंग जारी की है। एडवाइजरी में कहा गया है कि कई वल्नरेबिलिटीज़ अटैकर्स को आर्बिट्रेरी कोड एक्सीक्यूट करने, एलिवेटेड प्रिविलेज़ हासिल करने, सेंसिटिव जानकारी एक्सेस करने, सिक्योरिटी रेस्ट्रिक्शन्स बायपास करने या प्रभावित डिवाइसों पर डिनायल-ऑफ-सर्विस की अनुमति दे सकती हैं।

प्रभावित प्रोडक्ट्स CERT-In के मुताबिक, पुराने सॉफ्टवेयर वर्जन पर चलने वाले नीचे दिए गए Apple प्रोडक्ट्स प्रभावित हैं: 26.1 से पहले के iOS और iPadOS वर्जन (इससे iPhone 11 और बाद के मॉडल, iPad Pro 12.9-इंच 3rd जनरेशन और बाद के, iPad Pro 11-इच 1st जनरेशन और बाद के, iPad Air 3rd जनरेशन और बाद के, iPad 8th जनरेशन और बाद के, और iPad mini 5th जनरेशन और बाद के प्रभावित हैं)

15.1 से पहले के macOS Sequoia वर्जन, 13.7.1 से पहले के macOS Ventura, और 12.7.2 से पहले के macOS Monterey

11.1 से पहले के watchOS वर्जन

18.1 से पहले के tvOS वर्जन

17.6.1 से पहले के Safari वर्जन

2.1 से पहले के visionOS वर्जन

15.4 से पहले के Xcode वर्ज़न एडवाइजरी में कहा गया है कि ये वल्नरेबिलिटीज Kernel, WebKit, CoreAnimation, Siri और Apple डिवाइसों में इस्तेमाल होने वाले दूसरे सिस्टम कंपोनेंट्स को प्रभावित करती हैं।

प्रभाव CERT-In ने संभावित जोखिमों के कारण इसे हाई सीवेरिटी रेटिंग दी है। अगर वल्नरेबिलिटीज को एक्सप्लॉइट किया गया तो अटैकर्स ये कर सकते हैं: डिवाइस पर आर्बिट्रेरी कोड एक्सीक्यूट करना

एलिवेटेड प्रिविलेज हासिल करना

सेंसिटिव जानकारी एक्सेस करना या लीक करना

डेटा में बदलाव करना या उसे करप्ट करना

सिक्योरिटी रेस्ट्रिक्शन्स को बायपास करना

डिनायल-ऑफ-सर्विस कराना या सिस्टम क्रैश कराना

सिस्टम कंपोनेंट्स को स्पूफ करना एडवाइजरी में कई CVEs का भी जिक्र है, जिनमें CVE-2025-43442, CVE-2025-43455, CVE-2025-43462, CVE-2025-43449, CVE-2025-43379 और सिस्टम की अलग-अलग लेयर्स को प्रभावित करने वाले दूसरे CVEs शामिल हैं।