अदाणी ग्रुप ने बिहार में रोड बनाने के लिए खड़ी कर दी नई कंपनी, दिया ये अनोखा नाम; इतने रुपये का किया निवेश

नई दिल्ली। गौतम अदाणी की Adani Enterprises ने एक नई कंपनी के गठन की घोषणा की है। यह कंपनी बिहार में रोड बनाने का काम करेगी। अदाणी एंटरप्राइजेज ने इसकी जानकारी एक्सचेंज फाइलिंग में दी। अदाणी ग्रुप ने इस नई कंपनी का नाम सुल्तानगंज सबौर रोड लिमिटेड दिया है। शुरुआत में अदाणी ग्रुप ने इस कंपनी में 1,00,000 रुपये का निवेश किया है।

अदाणी ग्रुप ने एक्सचेंज फाइलिंग को दी जानकारी में बताया कि सुल्तानगंज सबौर रोड लिमिटेड (SSRL) की स्थापना बिहार में सुल्तानगंज-भागलपुर-सबौर मार्ग को जोड़ने वाले गंगा पथ के निर्माण के विशिष्ट अधिदेश के साथ की गई है। यह परियोजना हाइब्रिड मोड पर क्रियान्वित की जाएगी, जो एक सार्वजनिक-निजी भागीदारी मॉडल है और जिसने बुनियादी ढांचे के विकास में काफी लोकप्रियता हासिल की है।

इंफ्रास्ट्रक्चर क्षेत्र में अदाणी पहले ही गाड़ चुके हैं झंडे इंफ्रास्ट्रक्चर के क्षेत्र में अदाणी ग्रुप पहले ही झंडे गाड़ चुके हैं। अब बिहार में सुल्तानगंज-भागलपुर-सबौर मार्ग प्रोजेक्ट भी अदाणी समूह की लिस्ट में शामिल हो जाएगा। अदाणी समूह का बुनियादी ढांचा क्षेत्र में व्यवसायों को बढ़ावा देने का एक सफल ट्रैक रिकॉर्ड रहा है। समूह ने भारत और विदेशों में कई रेलवे लाइनें विकसित की हैं। अदाणी भारत में लगभग 300 किलोमीटर लंबी सबसे लंबी निजी रेलवे लाइनों का मालिक है। ये निजी रेल लाइनें बंदरगाहों, खदानों और अन्य व्यावसायिक केंद्रों से जुड़ी हैं ताकि निर्बाध माल ढुलाई सुनिश्चित हो सके।

SSRL का गठन भारत के बुनियादी ढांचा क्षेत्र में अपनी उपस्थिति बढ़ाने के लिए अदाणी एंटरप्राइजेज की प्रतिबद्धता को दर्शाता है। इस परियोजना के लिए एक समर्पित सहायक कंपनी बनाकर, एईएल का लक्ष्य परिचालन को सुव्यवस्थित करना और देश भर में सड़क निर्माण एवं विकास के बढ़ते अवसरों का लाभ उठाना है।