अदाणी के हाथों बिक चुकी इस कंपनी के शेयर खरीदने की होड़, कई दिनों से लग रहा अपर सर्किट

नई दिल्ली। अदाणी ग्रुप का दिवालिया हो चुकी कंपनी को खरीदने की चर्चा पिछले महीने सबसे ज्यादा रही। अदाणी ने जिस कर्ज में डूबी कंपनी को खरीद रही है उसका जयप्रकाश एसोसिएट्स लिमिटेड (JP Associates) है। अदाणी ने नेट प्रेजेंट वैल्यू इलेक्ट्रॉनिक ऑक्शन प्रोसेस के दौरान वेदांता की 17,000 करोड़ रुपये की बोली से लगभग 500 करोड़ कम रकम देकर यह बोली जीती है।

जेपी एसोसिएट्स शेयर 35 फीसदी उछले जेपी एसोसिएट्स के शेयर की बात करें यह पिछले एक साल में 41 फीसदी तक गिरे हैं। लेकिन पिछले 5 दिनों में यह 21 फीसदी तक उछल चुके हैं। इसके शेयर में लगातार अपर सर्किट लग रहा है। आज सोमवार को भी इसके शेयर में 5 फीसदी का अपर सर्किट लग गया। यह 4.20 रुपये पर पहुंच गया है। 1 महीने में इसका शेयर 35 फीसदी तक उछल चुका है।