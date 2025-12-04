JP Associates Debt: जेपी एसोसिएट्स पर किसका, कितना कर्ज; कंपनी ने दी जानकारी

नई दिल्ली। अदाणी ग्रुप (Adani Group) को बेचने की प्रक्रिया में चल रही जेपी एसोसिएट्स (JP Associates) ने कंपनी पर किस-किस बैंक और फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन की कितनी उधारी है इसकी जानकारी दी है। नवंबर 2025 की इस रिपोर्ट में कंपनी ने साफ किया कि उस पर कुल 55,371.21 करोड़ रुपये का कर्ज बकाया है।

कंपनी ने 1 दिसंबर 2025 को यह जानकारी सेबी के सर्कुलर के तहत दी है। यानी जेपी एसोसिएट्स अभी दिवालिया प्रक्रिया (CIRP) में है और इस दौरान कंपनी को बकाए की पूरी तस्वीर सार्वजनिक करनी होती है। कौन-कौन से बैंक हैं क्रेडिटर?

जेपी एसोसिएट्स पर कई बड़े सरकारी और प्राइवेट बैंकों के साथ-साथ कुछ ARC कंपनियों का भी पैसा फंसा हुआ है। इनमें NARCL (नेशनल एसेट रीकंस्ट्रक्शन कंपनी), एक्सिस बैंक, बैंक ऑफ महाराष्ट्र, केनरा बैंक, बैंक ऑफ बड़ौदा, आईसीआईसीआई बैंक, इंडियन ओवरसीज बैंक, आईडीबीआई बैंक, जेएंडके बैंक, डीबीएस बैंक इंडिया, पंजाब नेशनल बैंक, पंजाब एंड सिंध बैंक, भारतीय स्टेट बैंक, यस बैंक, एसीआरई, एआरसीआईएल, यूनियन बैंक ऑफ इंडिया (पूर्व में Corporation Bank), The Bank of New York Mellon यानी लगभग पूरे भारतीय बैंकिंग सिस्टम की बड़ी हिस्सेदारी इस कर्ज में फंसी हुई है।