JP Associates Debt: जेपी एसोसिएट्स पर किसका, कितना कर्ज; कंपनी ने दी जानकारी
नई दिल्ली। अदाणी ग्रुप (Adani Group) को बेचने की प्रक्रिया में चल रही जेपी एसोसिएट्स (JP Associates) ने कंपनी पर किस-किस बैंक और फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन की कितनी उधारी है इसकी जानकारी दी है। नवंबर 2025 की इस रिपोर्ट में कंपनी ने साफ किया कि उस पर कुल 55,371.21 करोड़ रुपये का कर्ज बकाया है।
कंपनी ने 1 दिसंबर 2025 को यह जानकारी सेबी के सर्कुलर के तहत दी है। यानी जेपी एसोसिएट्स अभी दिवालिया प्रक्रिया (CIRP) में है और इस दौरान कंपनी को बकाए की पूरी तस्वीर सार्वजनिक करनी होती है।
कौन-कौन से बैंक हैं क्रेडिटर?
जेपी एसोसिएट्स पर कई बड़े सरकारी और प्राइवेट बैंकों के साथ-साथ कुछ ARC कंपनियों का भी पैसा फंसा हुआ है। इनमें NARCL (नेशनल एसेट रीकंस्ट्रक्शन कंपनी), एक्सिस बैंक, बैंक ऑफ महाराष्ट्र, केनरा बैंक, बैंक ऑफ बड़ौदा, आईसीआईसीआई बैंक, इंडियन ओवरसीज बैंक, आईडीबीआई बैंक, जेएंडके बैंक, डीबीएस बैंक इंडिया, पंजाब नेशनल बैंक, पंजाब एंड सिंध बैंक, भारतीय स्टेट बैंक, यस बैंक, एसीआरई, एआरसीआईएल, यूनियन बैंक ऑफ इंडिया (पूर्व में Corporation Bank), The Bank of New York Mellon यानी लगभग पूरे भारतीय बैंकिंग सिस्टम की बड़ी हिस्सेदारी इस कर्ज में फंसी हुई है।
दिवालिया प्रक्रिया में क्या हो रहा है?
जून 2024 में NCLT, इलाहाबाद बेंच ने जेपी एसोसिएट्स को इंसॉल्वेंसी प्रक्रिया में भेज दिया था। इसके बाद भुवन मदान को कंपनी का इंटरिम रिजॉल्यूशन प्रोफेशनल (IRP) नियुक्त किया गया। जुलाई 2024 की दूसरी CoC मीटिंग में 87.72% वोटिंग शेयर के साथ उन्हें रेजॉल्यूशन प्रोफेशनल (RP) के रूप में पुष्टि मिली थी।
कितना है कुल बकाया?
JP Associates फाइलिंग के मुताबिक कुल उधारी (दीर्घ और अल्पकालिक मिलाकर) 55,371.21 करोड़ रुपये यह आंकड़ा 5 नवंबर 2025 तक का प्रोविजनल डेटा है।
जयप्रकाश एसोसिएट्स शेयर प्राइस
जयप्रकाश एसोसिएट्स के शेयरों में 4 दिसंबर 2025 को ट्रेडिंग में गजब का उछाल देखने को मिला। यह 5 फीसदी के अपर सर्किट के साथ 3.93 रुपये प्रति शेयर तक पहुंच कर बंद हुआ।
