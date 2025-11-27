शिखर पर शेयर बाजार, लेकिन औंधे मुंह गिरे जा रहे अदाणी ग्रुप की सबसे बड़ी कंपनी के शेयर, 18 नवंबर से हावी मंदी

Language
    Updated: Thu, 27 Nov 2025 12:54 PM (IST)

    निफ्टी और सेंसेक्स ने जहां रिकॉर्ड हाई लगाया है वहीं अदाणी एंटरप्राइजेज के शेयर गिरावट के साथ कारोबार कर रहे हैं। पिछले एक सप्ताह में कंपनी के स्टॉक 5 फीसदी से ज्यादा गिर गए हैं। अदाणी एंटरप्राइजेज के शेयरों में यह गिरावट 18 नवंबर से देखने को मिल रही है।

    नई दिल्ली। शेयर बाजार ने तेजी का नया रिकॉर्ड बना दिया है और नए शिखर पर पहुंच गया है लेकिन अदाणी ग्रुप की सबसे बड़ी कंपनी के शेयरों में गिरावट गहराती जा रही है। अदाणी समूह की फ्लैगशिप कंपनी अदाणी एंटरप्राइजेज के शेयर (Adani Enterprises Shares) लगातार टूटते जा रहे हैं, आज भी अदाणी एंटरप्राइजेज के शेयर एक फीसदी की गिरावट के साथ 2293 रुपये के स्तर पर कारोबार कर रहे हैं। खास बात है कि शेयरों में यह गिरावट पिछले 5 कारोबारी सत्रों से लगातार हावी है। अदाणी एंटरप्राइजेज, इस समूह की सबसे बड़ी कंपनी है जिसका मार्केट कैप 

    27 नवंबर को जहां निफ्टी और सेंसेक्स ने ऑल टाइम हाई लगाया, वहीं अदाणी एंटरप्राइजेज के शेयर गिरावट के साथ 2310 रुपये पर खुले और 2292 रुपये का लो लगा दिया है।

    राइट्स इश्यू के बाद हावी गिरावट

    अदाणी समूह के शेयरों में यह गिरावट तब से देखी जा रही है जब से राइट्स इश्यू की रिकॉर्ड डेट आई है। दरअसल, कंपनी ₹24,930 करोड़ जुटाने के लिए राइट्स इश्यू लेकर आई है और इसकी रिकॉर्ड डेट 17 नवंबर थी, तभी से शेयरों में मंदी देखी गई। 18 नवंबर को अदाणी एंटरप्राइजेज के शेयरों ने 2478 रुपये का हाई लगाया था और अब यह 2290 रुपये पर ट्रेड कर रहे हैं। पिछले एक सप्ताह में कंपनी के शेयर साढ़े 5 फीसदी तक गिर गए हैं।

    11 नवंबर को अदाणी एंटरप्राइजेज ने एक्सचेंज को दी सूचना में कहा था कि वह राइट्स इश्यू के जरिए निवेशकों से 25000 करोड़ रुपये जुटाएगी। बता दें कि राइट्स इश्यू मौजूदा शेयरधारकों से पैसा जुटाने का एक तरीका है, जिसमें कंपनी अपने स्टॉक, शेयरधारकों को डिस्काउंट प्राइस पर ऑफर करती है। वहीं, अदाणी एंटरप्राइजेज राइट्स इश्यू में अपने शेयरों पर 700 रुपये का डिस्काउंट दे रही है।

    (डिस्क्लेमर: यहां शेयरों को लेकर दी गई जानकारी निवेश की राय नहीं है। चूंकि, स्टॉक मार्केट में निवेश बाजार जोखिमों के अधीन है इसलिए निवेश करने से पहले किसी सर्टिफाइड इन्वेस्टमेंट एडवाइजर से परामर्श जरूर करें।)

