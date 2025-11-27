शेयर बाजार के 5 सितारा शेयर, एक साल में Nifty-Sensex चढ़े 8%, इन्होंने दिया 45 फीसदी तक रिटर्न

नई दिल्ली। भारतीय शेयर बाजार ने 27 नवंबर को अपना लाइफ टाइम हाई (Nifty-Sensex Life Time High) लगा दिया। खास बात है कि Nifty ने 14 महीने के लंबे इंतजार के बाद अपना पिछला रिकॉर्ड हाई 26277 तोड़ा है और अब 26,300 के पार चला गया है। बाजार में आई इस तेजी में सबसे ज्यादा योगदान 5 शेयरों ने दिया है जिनकी बदौलत निफ्टी ने रिकॉर्ड हाई लगाया है। इन 5 शेयरों ने पिछले एक साल में 45 फीसदी तक रिटर्न डिलीवर किया है और यह सभी स्टॉक फाइनेंस, ऑटो और एविएशन सेक्टर के हैं।

बजाज फाइनेंस: बजाज ग्रुप की इस NBFC शेयर ने पिछले 1 साल में 54% की बढ़त हासिल की है, और यह बेंचमार्क इंडेक्स में सबसे ज़्यादा रिटर्न देने वाला स्टॉक रहा है। आज भी यह यह स्टॉक 2.7% की बढ़त के साथ अपने दिन के उच्चतम स्तर ₹1038.50 पर पहुंच गया।

इसने दिसंबर 2024 में अपने 52-सप्ताह के निम्नतम स्तर ₹649.30 को छुआ। पिछले 6 महीनों में इस शेयर ने 13% और पिछले 3 महीनों में 18% की बढ़त हासिल की है।

मारुति सुजुकी: ऑटो सेक्टर की इस दिग्गज कंपनी के शेयरों ने इस अवधि में 45% की बढ़त हासिल की है।

आयशर मोटर्स: ऑटो सेक्टर में टू व्हीलर सेगमेंट की इस कंपनी के शेयरों ने 44% की बढ़ोतरी दिखाई है।

श्रीराम फाइनेंस: बजाज फाइनेंस के अलावा एनबीएफसी की सेक्टर की इस कंपनी ने 43% रिटर्न दिया है।

इंटरग्लोब एविएशन: एविशएशन सेक्टर की दिग्गज कंपनी इंडिगो के शेयरों में 39% का उछाल देखा गया है।

कैसा रहा Nifty का प्रदर्शन

निफ्टी 50 ने पिछले एक साल में 8% से ज़्यादा यानी 2,000 अंकों से ज़्यादा की बढ़त दिखाई है। 2025 में अब तक यह सूचकांक में 11% से ज़्यादा की बढ़ोतरी दिखा चुका है है और 2,600 अंकों से ज़्यादा की बढ़ोतरी हुई है। बाजार में तेजी की अहम वजहों में घरेलू म्यूचुअल फंड की खरीदारी और कंपनियों के बेहतर नतीजे हैं।