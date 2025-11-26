26000 से बहुत आगे जाएगा Nifty, आ गया 2026 का नया टारगेट, दुनिया के सबसे बड़े बैंक ने किया ये दावा
जेपी मॉर्गन ने कहा है कि निफ्टी 50 2026 के आखिरी तक 30,000 तक पहुंच सकता है। ब्रोकरेज फर्म के अनुसार, भारत में पॉलिसी स्तर पर सुधार जारी है और महंगाई दर भी नीचे है इससे शेयर बाजार को आगे बढ़ने में मदद मिलेगी। फिलहाल, निफ्टी और सेंसेक्स 26,205.3 व 85,609.51 पर हैं।
नई दिल्ली। 26 नवंबर को भारतीय शेयर बाजार (Share Market) बड़ी तेजी के साथ रिकॉर्ड हाई के करीब बंद हुए हैं। इस बीच दिग्गज बैंकिंग और ग्लोबल ब्रोकरेज फर्म जेपी मॉर्गन ने इंडियन स्टॉक मार्केट पर बुलिश नजरिया रखा है और बड़ा टारगेट (Nifty Target) दिया है। जेपी मॉर्गन की मानें तो बेंचमार्क निफ्टी 50 2026 के आखिरी तक 30,000 तक पहुंच सकता है, जिसका अर्थ है कि मौजूदा स्तरों से इसमें करीब 15% की तेजी आ सकती है। जेपी मॉर्गन ने इसके पीछे कुछ अहम वजहें बताई है।
फिलहाल, निफ्टी और सेंसेक्स 26,205.3 व 85,609.51 पर हैं, जो सितंबर 2024 में छुए गए रिकॉर्ड उच्च स्तर से थोड़ा कम है।
ब्रोकरेज ने क्यों दिया ये टारगेट
ब्रोकरेज फर्म के अनुसार, भारत में घरेलू स्थितियां मजबूत हैं, पॉलिसी स्तर पर सुधार जारी है और महंगाई दर भी नीचे है इससे शेयर बाजार को आगे बढ़ने में मदद मिलेगी। इसके अलावा, जेपी मॉर्गेन ने कहा कि अर्थव्यवस्था में वित्तीय स्थिरता और अहम पॉलिसीज मांग को और मजबूत कर सकती हैं। कम महंगाई, मजबूत घरेलू प्रवाह और स्थिर विकास के माहौल में कंपनियों के परिणाम बेहतर दिख रहे हैं।
वहीं,रॉयटर्स के अर्थशास्त्रियों के एक सर्वेक्षण में अनुमान लगाया गया है कि निफ्टी 2026 के अंत तक 28,500 और 2027 के मध्य तक 28,850 के स्तर पर पहुँच जाएगा। इस वर्ष निफ्टी में लगभग 11% की वृद्धि हुई है, लेकिन यह अभी भी एशियाई और उभरते बाजारों के अपने समकक्षों से पीछे है, जो एक वर्ष से अधिक समय से कमजोर आय और निरंतर विदेशी निकासी के बाद भारत के लिए एक नरम स्थिति है।
ये भी पढ़ें- भारत सरकार भी लगा सकती है टैरिफ, चीन या अमेरिका किस पर होगा इसका असर, किस सेक्टर को होगा फायदा?
(डिस्क्लेमर: यहां आईपीओ को लेकर दी गई जानकारी निवेश की राय नहीं है। चूंकि, स्टॉक मार्केट में निवेश बाजार जोखिमों के अधीन है इसलिए निवेश करने से पहले किसी सर्टिफाइड इन्वेस्टमेंट एडवाइजर से परामर्श जरूर करें।)
कमेंट्स
सभी कमेंट्स (0)
बातचीत में शामिल हों
कृपया धैर्य रखें।