कमाई, कैश बैलेंस और संपत्ति सबकुछ बढ़ी, आ गए अदाणी ग्रुप की तरक्की के आर्थिक आंकड़े, 6 महीने का हिसाब-किताब

नई दिल्ली। अदाणी समूह तेजी से अपने बिजनेस का विस्तार कर रहा है और इसके साथ ही मजबूत वित्तीय प्रदर्शन भी जारी है। अदाणी समूह की कंपनियों ने चालू वित्त वर्ष (FY26) की पहली छमाही में बेहतरीन फाइनेंशियल परफॉर्मेंस डिलीवर किया हैअदाणी ग्रुप ने एक बयान में कहा कि पहली छमाही में समूह ने 67,870 करोड़ रुपये (7.6 अरब अमेरिकी डॉलर) का निवेश किया, जिससे उसकी ग्रॉस एसेट 6.77 लाख करोड़ रुपये (76 अरब अमेरिकी डॉलर) हो गईं और वह 1.5 लाख करोड़ रुपये के अपने पूरे साल के कैपिटल एक्सपेंडिचर के लक्ष्य को पूरा करने की दिशा में आगे बढ़ रहा है।

अदाणी का पिछला 12-माह का EBITDA 92,943 करोड़ रुपये (10.4 अरब अमेरिकी डॉलर) के सर्वकालिक उच्च स्तर पर पहुँच गया, जिसमें सालाना आधार पर 11.2 प्रतिशत की वृद्धि हुई है। वित्त वर्ष 26 की पहली छमाही में, EBITDA 47,375 करोड़ रुपये रहा, जिसमें 83 प्रतिशत योगदान समूह की प्रमुख उपयोगिताओं, परिवहन और बुनियादी ढाँचा संचालन का रहा।