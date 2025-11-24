Language
    कमाई, कैश बैलेंस और संपत्ति सबकुछ बढ़ी, आ गए अदाणी ग्रुप की तरक्की के आर्थिक आंकड़े, 6 महीने का हिसाब-किताब

    By Chandrashekhar Gupta Edited By: Chandrashekhar Gupta
    Updated: Mon, 24 Nov 2025 06:28 PM (IST)

    अदाणी ग्रुप ने एक बयान में कहा कि FY26 की पहली छमाही में समूह ने 67,870 करोड़ रुपये का निवेश किया, जिससे उसकी ग्रॉस एसेट 6.77 लाख करोड़ रुपये हो गईं। अदाणी समूह ने इस छमाही का समापन 57,157 करोड़ रुपये (6.4 अरब अमेरिकी डॉलर) कैश बैलेंस के साथ किया, जो उसके ग्रॉस लोन का 17 प्रतिशत है।

    नई दिल्ली। अदाणी समूह तेजी से अपने बिजनेस का विस्तार कर रहा है और इसके साथ ही मजबूत वित्तीय प्रदर्शन भी जारी है। अदाणी समूह की कंपनियों ने चालू वित्त वर्ष (FY26) की पहली छमाही में बेहतरीन फाइनेंशियल परफॉर्मेंस डिलीवर किया हैअदाणी ग्रुप ने एक बयान में कहा कि पहली छमाही में समूह ने 67,870 करोड़ रुपये (7.6 अरब अमेरिकी डॉलर) का निवेश किया, जिससे उसकी ग्रॉस एसेट 6.77 लाख करोड़ रुपये (76 अरब अमेरिकी डॉलर) हो गईं और वह 1.5 लाख करोड़ रुपये के अपने पूरे साल के कैपिटल एक्सपेंडिचर के लक्ष्य को पूरा करने की दिशा में आगे बढ़ रहा है।

    अदाणी का पिछला 12-माह का EBITDA 92,943 करोड़ रुपये (10.4 अरब अमेरिकी डॉलर) के सर्वकालिक उच्च स्तर पर पहुँच गया, जिसमें सालाना आधार पर 11.2 प्रतिशत की वृद्धि हुई है। वित्त वर्ष 26 की पहली छमाही में, EBITDA 47,375 करोड़ रुपये रहा, जिसमें 83 प्रतिशत योगदान समूह की प्रमुख उपयोगिताओं, परिवहन और बुनियादी ढाँचा संचालन का रहा।

    अदाणी समूह की तरक्की के आर्थिक आंकड़े

    • कंपनी का नेट डेट-EBITDA में सुधार हुआ और यह 3 गुना हो गया, जो समूह की 3.5 गुना-4.5 गुना की निर्देशित सीमा से काफ़ी कम है।
    • अदाणी समूह ने इस छमाही का समापन 57,157 करोड़ रुपये (6.4 अरब अमेरिकी डॉलर) कैश बैलेंस के साथ किया, जो उसके ग्रॉस लोन का 17 प्रतिशत है।
    • पोर्टफोलियो का अर्निंग बेस भी मज़बूत हुआ, जिसमें 90 प्रतिशत EBITDA घरेलू AA-रेटेड या उससे बेहतर एसेट से आया, जिसमें 52 प्रतिशत AAA-रेटेड संस्थाओं से आया।

    अदाणी समूह ने क्या कहा

    अदाणी ग्रुप के सीएफओ जुगेशिंदर सिंह ने कहा , "हम प्रमुख इन्फ्रास्ट्रक्चर बिजनेस में मजबूती के साथ डबल डिजिट ग्रोथ हासिल कर रहे हैं, जबकि हम सबसे बड़े कैपिटल एक्सपेंडिचर प्रोग्राम में से एक को लागू कर रहे हैं।" उन्होंने कहा कि पूंजीगत व्यय दोगुना होने के बाद भी डेट मीट्रिक गाइडेंस से नीचे बने हुए हैं, जो मजबूत वित्तीय अनुशासन को दर्शाता है।

    समूह की इस उपलब्धि में अदाणी एंटरप्राइजेज लिमिटेड (AEL) ने 17,595 करोड़ रुपये की नई एसेट के साथ सबसे बड़ा योगदान दिया, इसके बाद अदाणी ग्रीन एनर्जी ने 12,314 करोड़ रुपये और अदाणी पावर ने 11,761 करोड़ रुपये की नई एसेट का योगदान दिया है।

