Language
सर्च करे
Home

Trending

    Move to Jagran APP
    pixelcheck
    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    Trump Tariff की तोड़ हैं सरकार के ये 2 बड़े फैसले, अमेरिका की एजेंसी ने भी माना लोहा; 6.5% की इकोनमी ग्रोथ की कही बात

    By Ashish Kushwaha Edited By: Ashish Kushwaha
    Updated: Mon, 24 Nov 2025 06:08 PM (IST)

    भारत की अर्थव्यवस्था 2025-26 में 6.5% और 2026-27 में 6.7% की दर (India's Economic Growth Forecast) से बढ़ेगी। कर कटौती और आसान मौद्रिक नीति से खपत-आधारित विकास को बढ़ावा मिलेगा। जीएसटी की कम दरें मध्यम वर्ग के उपभोग को बढ़ावा देंगी। अमेरिकी शुल्क से निर्यात आधारित मैन्यूफैक्चरिंग प्रभावित हो रही है।

    prefferd source google
    Hero Image

    नई दिल्ली। एसएंडपी ग्लोबल रेटिंग्स ने चालू वित्त वर्ष 2025-26 में भारत की अर्थव्यवस्था (India's Economic Growth Forecast) के 6.5 प्रतिशत और अगले वित्त वर्ष 2026-27 में 6.7 प्रतिशत की दर से बढ़ने का अनुमान व्यक्त किया है। रेटिंग एजेंसी ने कहा कि सरकार के बड़े फैसले जैसे कि पहला टैक्स में कटौती और दूसरा मौद्रिक नीति में ढील से उपभोग आधारित बढ़ोतरी को बढ़ावा मिलेगा। यह इकोनमी को तेजी से बढ़ाएगी। 

    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    भारत का वास्तविक सकल घरेलू उत्पाद (जीडीपी) चालू वित्त वर्ष की अप्रैल से जून अवधि में पांच तिमाहियों में सबसे तेज 7.8 प्रतिशत की दर से बढ़ने का अनुमान है। दूसरी तिमाही (जुलाई-सितंबर) के जीडीपी वृद्धि अनुमानों के आंकड़े 28 नवंबर को जारी होंगे।

    एसएंडपी ने अपनी 'आर्थिक परिदृश्य एशिया-प्रशांत रिपोर्ट' में कहा, 'हमारा अनुमान है कि भारत की जीडीपी वित्त वर्ष 2025-26 (मार्च 2026 को समाप्त) में 6.5 प्रतिशत और वित्त वर्ष 2026-27 में 6.7 प्रतिशत की दर से बढ़ेगी, जिसमें जोखिम दोनों ओर संतुलित होंगे। अमेरिकी शुल्क के प्रभाव के बावजूद मजबूत खपत से प्रेरित घरेलू वृद्धि मजबूत बनी हुई है।'

    आरबीआइ ने चालू वित्त वर्ष में भारत की जीडीपी वृद्धि दर 6.8 प्रतिशत रहने का अनुमान लगाया है जो गत वित्त वर्ष 2024-25 की 6.5 प्रतिशत की वृद्धि दर से बेहतर है।

    जीएसटी की कम दरें मध्यम वर्ग के उपभोग को बढ़ावा देंगी


    एसएंडपी ने कहा, 'जीएसटी की कम दरें मध्यम वर्ग के उपभोग को बढ़ावा देंगी और इस वर्ष शुरू की गई आयकर कटौती एवं ब्याज दरों में कटौती का पूरक बनेंगी। इन बदलावों से चालू वित्त वर्ष और अगले वित्त वर्ष में निवेश की तुलना में उपभोग वृद्धि का एक बड़ा चालक बन सकता है।'

    सरकार ने वित्त वर्ष 2025-26 के बजट में आयकर छूट को सात लाख रुपये से बढ़ाकर 12 लाख रुपये कर दिया है, जिससे मध्यम वर्ग को एक लाख करोड़ रुपये की कर राहत मिली है। इसके अलावा आरबीआई ने जून में प्रमुख नीतिगत दरों में 0.5 प्रतिशत की कटौती करके उन्हें तीन साल के निचले स्तर 5.5 प्रतिशत पर ला दिया था। वहीं, 22 सितंबर से करीब 375 वस्तुओं पर जीएसटी दरें घटा दी गईं जिससे दैनिक उपभोग की वस्तुएं सस्ती हुई हैं।

    अमेरिकी शुल्क से निर्यात आधारित मैन्यूफैक्चरिंग हो रही प्रभावित


    एसएंडपी ने कहा कि भारत पर प्रभावी अमेरिकी शुल्क (Trump Tariff) में बढ़ोतरी से देश में निर्यातोन्मुखी मैन्यूफैक्चरिंग के विस्तार पर असर पड़ रहा है। ऐसे संकेत हैं कि अमेरिका भारतीय उत्पादों पर शुल्क कम कर सकता है।

    रेटिंग एजेंसी ने कहा, 'व्यापार नीति के प्रति अमेरिका के नए दृष्टिकोण के कारण सरकारें और कंपनियां छूट के लिए बातचीत करने में समय एवं पैसा खर्च कर रही हैं जिसके परिणामस्वरूप उत्पादकता बढ़ाने के प्रयासों से ध्यान हट रहा है।'

    यह भी पढ़ें: Trump Tariff के बीच ये 4 अमीर देश भारत के लिए करेंगे शून्य आयात शुल्क, 1 अक्टूबर से सस्ती मिलेंगी चॉकलेट- घड़ियां

    बिजनेस से जुड़ी हर जरूरी खबर, मार्केट अपडेट और पर्सनल फाइनेंस टिप्स के लिए फॉलो करें

    FOLLOW USFOLLOW US