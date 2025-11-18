Language
सर्च करे
Home

Trending

    Move to Jagran APP
    pixelcheck
    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    Trump Tariff का टूटा भ्रम, भारत ने अमेरिकी निर्यात में बनाया रिकॉर्ड; 6 अरब डॉलर के पहुंचा पार

    By Ashish Kushwaha Edited By: Ashish Kushwaha
    Updated: Tue, 18 Nov 2025 04:59 PM (IST)

    अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप के टैरिफ (Trump's Tariffs) के बावजूद, अक्टूबर में भारत का अमेरिका को निर्यात (India's Exports) बढ़ा है। GTRI के अनुसार, यह वृद्धि 14.5% रही, जिससे निर्यात 6.3 अरब डॉलर तक पहुंचा। हालांकि, पिछले वर्ष की तुलना में 8.58% की गिरावट आई है। सोने और चांदी के आयात में वृद्धि हुई, जबकि रत्न और आभूषण निर्यात में कमी आई। कुल मिलाकर, भारतीय निर्यात में सुधार के संकेत हैं।

    prefferd source google
    Hero Image

    अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने भारतीय वस्तुओं पर लगाए गए 50% टैरिफ के बावजूद, अक्टूबर में अमेरिका को भारत का निर्यात सितंबर की तुलना में बढ़ा है।

    नई दिल्ली। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने भारतीय वस्तुओं पर लगाए गए 50% टैरिफ के बावजूद, अक्टूबर में अमेरिका को भारत का निर्यात सितंबर की तुलना में बढ़ा है। हालांकि, अक्टूबर 2024 की तुलना में अक्टूबर में अमेरिका को निर्यात में 8.58% की गिरावट दर्ज की गई है।

    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    ग्लोबल ट्रेड एंड रिसर्च इनिशिएटिव (GTRI) के फाउंडर अजय श्रीवास्तव के मुताबिक भारत से अमेरिका को होने वाला माल निर्यात अक्टूबर में 6.3 अरब डॉलर तक पहुंच गया, जो सितंबर की तुलना में 14.5% की बढ़ोतरी है। 50% टैरिफ के बावजूद, मई के बाद यह पहली मंथली बढ़ोतरी है।

    अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने अगस्त में भारत पर 50% टैरिफ लगाया था, जिसमें से 25% रूस से भारत के कच्चे तेल के आयात पर जुर्माना है। GTRI का कहना है कि, "हालांकि अक्टूबर 2025 का 6.3 अरब डॉलर का निर्यात अक्टूबर 2024 के 6.9 अरब डॉलर के निर्यात से 8.6% कम है, फिर भी सितंबर से महीने-दर-महीने की बढ़ोतरी एक स्वागत योग्य सुधार है।"

    महीना निर्यात मूल्य (अमेरिकी डॉलर बिलियन) पिछले महीने की तुलना में परिवर्तन (%) एमएफएन शुल्कों के अतिरिक्त भारतीय वस्तुओं पर अमेरिकी टैरिफ
    अप्रैल 8.4 10%
    मई 8.8 4.8 10%
    जून 8.3 –5.7 10%
    जुलाई 8 –3.6 10%
    अगस्त 6.9 –13.8
    10%-1 अगस्त-6 अगस्त 25%-7 अगस्त-26 अगस्त 50%-27 अगस्त-31 अगस्त
    सितम्बर 5.5 –20.3 50%
    अक्टूबर 6.3 0.145 50%

    सोर्स : जीटीआरआई

    GTRI ने आगे कहा कि अक्टूबर के लिए अमेरिका के प्रोडक्ट वाइज आंकड़े अभी उपलब्ध नहीं हैं, लेकिन स्मार्टफ़ोन और दवाइयों जैसे टैरिफ-मुक्त क्षेत्रों का प्रदर्शन बेहतर हो सकता है। हालांकि यह केवल एक अस्थायी अनुमान है। अक्टूबर में हुई तेजी के बावजूद, मई और अक्टूबर के बीच भारत से अमेरिका को होने वाले निर्यात में लगभग 28.4% की गिरावट आई है, जिससे मासिक निर्यात मूल्य में 2.5 अरब डॉलर से ज्यादा की कमी आई है।

    भारत का ट्रेड डेटा: मुख्य बातें

    भारत के टॉप 20 निर्यात बाजारों में अक्टूबर 2025 में बदलाव (% YoY)

     

      देश/क्षेत्र अक्टूबर 2025 में बदलाव (% YoY)
    1 स्पेन (Spain) 0.434
    2 चीन (China) 0.423
    3 हांगकांग (Hong Kong) 0.06
    4 ब्राज़ील (Brazil) 0.0354
    5 बेल्जियम (Belgium) 0.0222
    6 दक्षिण अफ्रीका -7.54%
    7 अमेरिका (USA) -8.58%
    8 संयुक्त अरब अमीरात (UAE) -10.17%
    9 नेपाल (Nepal) -12.64%
    10 बांग्लादेश (Bangladesh) -14.10%
    11 फ्रांस (France) -14.28%
    12 जर्मनी (Germany) -15.14%
    13 कोरिया (South Korea) -16.43%
    14 मलेशिया (Malaysia) -22.68%
    15 नीदरलैंड (Netherlands) -22.75%
    16 यूके (UK) -27.16%
    17 इटली (Italy) -27.66%
    18 ऑस्ट्रेलिया (Australia) -52.42%
    19 सिंगापुर (Singapore) -54.85%
    20 सऊदी अरब (Saudi Arabia) -1.12%

    अक्टूबर माह में भारत के कुल निर्यात में वर्ष-दर-वर्ष 11.8% की गिरावट आई, जो वैश्विक मांग में व्यापक नरमी का संकेत है।

    भारत के टॉप 20 बाजारों में से केवल 5 ने अक्टूबर में बढ़ोतरी दर्ज की, जिनमें स्पेन (+43.4%) और चीन (+42.3%) सबसे ज़्यादा की बढ़ोतरी दिखा रहे थे। स्पेन मुख्य रूप से पेट्रोलियम उत्पादों के निर्यात में वृद्धि के कारण अग्रणी रहा, जबकि चीन, हांगकांग (+6.00%), ब्राज़ील (+3.54%), और बेल्जियम (+2.22%) में मामूली सुधार हुआ। शेष पंद्रह गंतव्यों में गिरावट देखी गई, जो व्यापक बाहरी चुनौतियों का संकेत है। संयुक्त राज्य अमेरिका (-8.58%) और संयुक्त अरब अमीरात (-10.17%) में मध्यम गिरावट देखी गई। सिंगापुर (-54.85%), ऑस्ट्रेलिया (-52.42%), इटली (-27.66%), यूके (-27.16%), और नीदरलैंड (-22.75%) में उल्लेखनीय गिरावट देखी गई। मलेशिया (-22.68%), कोरिया (-16.43%), जर्मनी (-15.14%), फ्रांस (-14.28%), बांग्लादेश (-14.10%), नेपाल (-12.64%), दक्षिण अफ्रीका (-7.54%), और सऊदी अरब (-1.12%) में अतिरिक्त गिरावट देखी गई। सोने का आयात 188.2% बढ़ा जबकि चांदी में 528.7% की वृद्धि हुई, जिससे कुल आयात 73.2 अरब डॉलर हो गया, बावजूद इसके कि रत्न और आभूषण निर्यात में 29.5% की गिरावट आई।

    मई 2025 में 4.8% बढ़कर 8.8 अरब डॉलर होने के बाद, निर्यात में लगातार गिरावट आई

    जून में -5.7% बढ़कर 8.3 अरब डॉलर, जुलाई में -3.6% घटकर 8.0 अरब डॉलर, अगस्त में -13.8% घटकर 6.9 अरब डॉलर और सितंबर में -20.3% की गिरावट आई, जिसके बाद अक्टूबर में सुधार के संकेत दिखाई दिए।

    सोना-चांदी में बढ़त का दिखा असर



    भारत ने अपने व्यापारिक आयात में उल्लेखनीय वृद्धि दर्ज की, जो अक्टूबर 2025 में 16.5% की वृद्धि के साथ 73.2 बिलियन डॉलर तक पहुंच गया। यह वृद्धि मुख्य रूप से कीमती धातुओं की खरीद में पर्याप्त वृद्धि के कारण हुई।

    देश के सोने के आयात में 188.2% की उल्लेखनीय वृद्धि देखी गई, जो कुल 14.7 बिलियन डॉलर थी। इसी तरह, चांदी के आयात में 528.7% की असाधारण वृद्धि देखी गई, जो पिछले वर्ष के आंकड़ों की तुलना में 2.7 बिलियन डॉलर थी। कीमती धातु आयात में यह पर्याप्त वृद्धि विशेष रूप से महत्वपूर्ण है क्योंकि अक्टूबर में भारत के रत्न और आभूषण निर्यात में 29.5% की गिरावट आई है। यह रुझान बताता है कि आयातित सोना और चांदी मुख्य रूप से घरेलू खपत की सेवा कर रहे हैं बजाय निर्यात में विनिर्माण के लिए उपयोग किए जा रहे हैं।

    ये भी पढ़ें - आपके पास भी हैं Tata Motors के शेयर? सेंसेक्स से बाहर हो सकती है कंपनी; ये एयरलाइन है नई दावेदार

    बिजनेस से जुड़ी हर जरूरी खबर, मार्केट अपडेट और पर्सनल फाइनेंस टिप्स के लिए फॉलो करें

    FOLLOW USFOLLOW US