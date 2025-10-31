नामी निवेशक पोरिंजू वेलियाथ ने 11 करोड़ में खरीदे इस कंपनी के एक लाख शेयर, महीनेभर में 30% भाग चुका ये स्टॉक

नई दिल्ली। शेयर बाजार में राधाकिशन दमानी (Share Market Ace Investor), झुनझुनवाला फैमिली, आशीष कोचलिया और डोली खन्ना समेत कई नामी इन्वेस्टर्स हैं, जिन्होंने मार्केट से काफी पैसा कमाया है इसलिए आम निवेशकों की नजर इनके पोर्टफोलियो स्टॉक्स पर रहती है। इसी कड़ी मार्केट के एक और नामी निवेशक पोरिंजू वेलियाथ ने एक शेयर में खरीदारी की है। दिग्गज इन्वेस्टर पोरिंजू वेलियाथ (Porinju Veliyath Portfolio) की पोर्टफोलियो मैनेजमेंट कंपनी 'इक्विटी इंटेलिजेंस इंडिया' ने 30 अक्टूबर को ओपन मार्केट ट्रांजेक्शन के जरिए मादक पेय पदार्थ निर्माता एसोसिएटेड अल्कोहल्स एंड ब्रुअरीज में 0.50 प्रतिशत इक्विटी हिस्सेदारी खरीदी है।

इसके चलते एसोसिएटेड अल्कोहल्स एंड ब्रुअरीज के शेयरों में एनएसई पर 30 अक्टूबर को 18 फीसदी तक की तेजी देखने को मिली। आज भी कंपनी के शेयरों ने 1270 रुपये का हाई लगाया, लेकिन इसके बाद एक फीसदी की गिरावट के साथ 1217 रुपये पर ट्रेड कर रहे हैं।

कितने शेयर खरीदे? इक्विटी इंटेलिजेंस इंडिया ने स्मिरनॉफ और ब्लैक डॉग ब्रांड बनाने वाली इस शराब कंपनी के 1 लाख शेयर (0.52% इक्विटी हिस्सेदारी) 1,160.6 रुपये प्रति शेयर की दर से 11.6 करोड़ रुपये में खरीदे हैं। खास बात है कि इस कंपनी के शेयरों ने पिछले एक महीने में 30 फीसदी रिटर्न दे दिया है। 6 महीने और साल दर साल शेयरों ने पॉजिटिव रिटर्न डिलीवर किया है। लंबी अवधि में 5 साल के अंदर इक्विटी इंटेलिजेंस इंडिया के शेयर करीब 400 फीसदी तक चढ़ गए हैं।