अब इस सरकारी बैंक की सभी शाखाओं पर मिलेंगे Mahila Samman Savings Certificate, मिल रहा FD से ज्यादा ब्याज

Mahila Samman Savings Certificate को शुरू करने वाला बैंक ऑफ इंडिया पहला सरकारी बैंक है।

नई दिल्ली, बिजनेस डेस्क। सरकारी क्षेत्र के बैंक ऑफ इंडिया (Bank Of India) की ओर से महिला सम्मान सेविंग सर्टिफिकेट 2023 को बैंक की सभी ब्रांच पर लॉन्च कर दिया गया है। बैंक ऑफ इंडिया पहला सरकारी बैंक है, जिसने अपनी सभी ब्रांच इस स्कीम को शुरू किया है। बैंक की ओर से महिला सम्मान सेविंग सर्टिफिकेट तब शुरू किया गया है, जब हाल ही में वित्त मंत्रालय की ओर से एक नोटिस जारी किया गया था, जिसमें बताया गया है कि आईसीआईसीआई, एक्सिस, एचडीएफसी और आईडीबीआई बैंक में ये निवेश का विकल्प जल्दी ही उपलब्ध हो जाएगा। महिला सम्मान सेविंग सर्टिफिकेट क्या है? सरकार की ओर से महिला सम्मान सेविंग सर्टिफिकेट का एलान इस साल बजट 2023 में किया गया है। ये स्कीम अप्रैल 2023 से देश के सभी 1.59 लाख पोस्ट ऑफिस पर मौजूद हैं। इस स्कीम का उद्देश्य देश में महिला बचत को बढ़ावा देना था। महिला सम्मान सेविंग सर्टिफिकेट की खास बातें यह एक वन टाइम सेविंग स्कीम है, जिसमें दो साल को लिए पैसा लगाया जा सकता है। इस स्कीम में कोई भी मार्च 2025 तक निवेश कर सकता है।

महिला सम्मान सेविंग सर्टिफिकेट में अधिकतम दो लाख रुपये का निवेश किया जा सकता है।

इसमें 7.5 प्रतिशत का ब्याज दिया जाता है और यह हर तिमाही में निवेश के साथ जुड़ जाता है।

महिला सम्मान सेविंग सर्टिफिकेट में कोई भी महिला निवेश कर सकती है। वहीं, नाबालिग लड़की का भी खाता उसके माता-पिता या अभिभावक की ओर से खोला जा सकता है।

इसमें कम से कम 1000 रुपये से निवेश किया जा सकता है और अधिकतम निवेश की सीमा 2 लाख रुपये है।

महिला सम्मान सेविंग सर्टिफिकेट पर टीडीएस नहीं कटता है और इनकम टैक्स की धारा 80C का लाभ मिलता है।

