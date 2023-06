सरकारी के साथ प्राइवेट बैंक में भी खुल सकता है Mahila Samman Saving Account, देखें पूरी लिस्ट

Mahila Samman Saving Scheme सरकार महिला को सशक्त बनाने के लिए कई तरह की स्कीम लाती है। इन ही स्कीम में से एक स्कीम महिला सम्मान सेविंग सर्टिफिकेट स्कीम है। महिला सम्मान सेविंग अकाउंट का लाभ केवल सरकारी बैंकों के द्वारा ही दिया जाता है। अब प्राइवेट बैंक में भी अकाउंट ओपन किया जा सकता है। आइए बैंकों की लिस्ट देखते हैं।

MSSC Account can be open in private bank

Your browser does not support the audio element.

नई दिल्ली, बिजनेस डेस्क। सरकार लोगों को आर्थिक सहायता देने के लिए कई तरह के छोटी बचत योजनाएं शुरू करते हैं। इन योजना का उद्देश्य होता है कि लोगों को सेविंग की तरफ आकर्षित करना। इसको ध्यान में रखते हुए सरकार ने छोटी बचत योजनाओं का दायरा बढ़ा दिया है। अब बाकी छोटी बचत योजनाओं की तरह महिला सम्मान सेविंग सर्टिफिकेट का लाभ भी प्राइवेट सेक्टर के बैंकों से लिया जा सकता है। इसका मतलब कि अब आप प्राइवेट बैंक में भी महिला सम्मान सेविंग सर्टिफिकेट के लिए अकाउंट खुलवा सकते हैं। फिलहाल इसमें कुछ ही प्राइवेट बैंक शामिल हैं। इन बैंक में छोटी बचत योजना से जुड़े अकाउंट खोले जा सकते हैं। प्राइवेट बैंक की लिस्ट अभी आप आईसीआईसीआई बैंक (ICICI Bank), एक्सिस बैंक (Axis Bank), एचडीएफसी बैंक (HDFC Bank) और आईडीबीआई बैंक (IDBI Bank) में जाकर महिला सम्मान सेविंग सर्टिफिकेट के लिए अकाउंट खुलवा सकते हैं। सरकार ने इसके लिए एक नोटिफिकेशन जारी किया है। इस नोटिफिकेशन में बैंकों को निर्देश दिया गया है कि उनके पास अकाउंट और ऑपरेशन के लिए सॉफ्टवेयर होना चाहिए। सॉफ्टवेयर में हर योजना के लिए खास फंक्शन होना चाहिए। महिला सम्मान योजना क्या है? महिला सम्मान योजना एक बचत योजना है। इसकी घोषणा 2023-24 के बजट में की गई है। ये योजना आजादी का अमृत महोत्सव के उपलक्ष्य पर लाया गया है। इस योजना का उद्देश्य लड़कियों के साथ महिलाओं को आर्थिक तौर पर सशक्त करना है, जिससे वो वित्तीय तौर पर किसी के भरोसे ना रहे। इसमें आप कम से कम 1000 रुपये तक निवेश कर सकते हैं। इस योजना की अधिकतम लिमिट 2 लाख रुपये है। इसमें आपको 2 साल तक ही निवेश करना होता है। अगर आप स्कीम में पहले से ही मौजूद हैं और आप दूसरा अकाउंट ओपन करना चाहते हैं तो आपको कम से कम 3 महीने का गैप रखना होगा। आप 1 साल में सिर्फ 40 फीसदी तक ही पैसा निकाल सकते हैं। इस योजना में आपको हर तीन महीने के बाद ब्याज मिलता है। आपको सालाना 7.5 फीसदी तक का ब्याज दिया जाता है। अगर आपने 2 साल में 2 लाख रुपये का निवेश किया है तो आपको मैच्योरिटी के बाद 2.32 लाख रुपये मिलेंगे। इसका मतलब हुआ कि आपको 32,000 रुपये का लाभ हुआ है। ये योजना एफडी की तरह ही काम करती है।

Edited By: Priyanka Kumari