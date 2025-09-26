Language
    SIP vs LIC: 10 साल तक 5000 रुपए महीना जमा करने पर कहां मिलेगा ज्यादा पैसा?

    By Ankit Kumar Katiyar Edited By: Ankit Kumar Katiyar
    Updated: Fri, 26 Sep 2025 06:37 PM (IST)

    SIP vs LIC Return Comparison- हर महीने 5000 रुपए बचाकर 10 साल में अच्छा फंड कैसे बनेगा? ज्यादातर लोग इसके लिए LIC पॉलिसी या फिर एसआईपी (Systematic Investment Plan) को चुनते हैं। लेकिन सवाल वही उठता है कि आखिर दोनों में ज्यादा रिटर्न कौन देता है और कौन ज्यादा सुरक्षित है? तो आइए कैलकुलेशन से समझते हैं।

    10 साल तक 5000 रुपए महीना जमा करने पर कहां मिलेगा ज्यादा पैसा?

    नई दिल्ली| Sip vs LIC Calculation: त्योहारों का सीजन हो या नई पॉलिसी की तलाश, हम और आप जैसे लोग हमेशा एक  सवाल अक्सर पूछते हैं कि हर महीने 5,000 रुपए बचाकर 10 साल में अच्छा फंड कैसे बनेगा? ज्यादातर लोग इसके लिए LIC पॉलिसी या फिर एसआईपी (Systematic Investment Plan) को चुनते हैं। लेकिन सवाल वही उठता है कि आखिर दोनों में ज्यादा रिटर्न कौन देता है और कौन ज्यादा सुरक्षित है? तो आइए कैलकुलेशन से समझते हैं।

    LIC पॉलिसी में कैसा रिटर्न?

    LIC की पारंपरिक पॉलिसियां ज्यादातर 5 से 6% का सालाना रिटर्न देती हैं। अगर आपने 10 साल तक हर महीने 5,000 रुपए जमा करेंगे तो कुल निवेश होगा 6 लाख रुपए। इस पर ब्याज जुड़कर मैच्योरिटी रकम बनेगी करीब 7.5 से 8 लाख रुपए। यानी 10 साल तक पैसे जमा करने के बाद आपको करीब 1.5 से 2 लाख रुपए का फायदा होगा।

    SIP में कितना फायदा?

    अब यही 5,000 रुपए अगर आप हर महीने SIP में डालते हैं तो तस्वीर बदल जाती है। 10 साल में कुल निवेश वही 6 लाख रुपए। लेकिन अगर औसतन 12% का रिटर्न मिला तो मैच्योरिटी रकम होगी करीब 11.5 से 12 लाख रुपए। यानी आपके पैसों पर फायदा होगा 5 से 6 लाख रुपए का। सीधे शब्दों में कहें तो SIP, LIC से लगभग ढाई गुना ज्यादा रिटर्न दे सकती है। 

    25 लाख का फंड कैसे बनेगा?

    अगर आपका सपना 10 साल में 25 लाख रुपए का फंड बनाने का है तो LIC से यह लगभग नामुमकिन है। LIC पॉलिसी में इतनी रकम बनाने के लिए आपको हर महीने बहुत बड़ा प्रीमियम भरना पड़ेगा। लेकिन SIP में अगर आप 10 साल तक हर महीने 10,000 रुपए डालते हैं, तो औसतन 12% रिटर्न पर यह रकम 23 से 24 लाख रुपए तक पहुंच सकती है। यानी थोड़ा सा निवेश बढ़ाकर आप आसानी से 25 लाख का टारगेट छू सकते हैं।

    SIP vs LIC : दोनों में किसे चुनें?

    एलआईसी सुरक्षित है, गारंटीड है, लेकिन रिटर्न कम है। वहीं एसआईपी में रिस्क है, लेकिन लंबी अवधि में पैसा कहीं ज्यादा बढ़ाता है। एक्सपर्ट्स की मानें तो अगर आप सुरक्षित रिटर्न चाहते हैं तो LIC बेस्ट है। और अगर आप रिस्क ले सकते हैं तो आपके लिए एसआईपी बेस्ट ऑप्शन हो सकता है।

    "पर्सनल फाइनेंस से जुड़े अपने सवाल आप हमें business@jagrannewmedia.com पर भेज सकते हैं।"