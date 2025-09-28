रसोई गैस ग्राहक ध्यान दें! बिना कनेक्शन बदले ही सिम पोर्ट की तरह चेंज कर पाएंगे गैस सिलेंडर कंपनी

रसोई गैस उपभोक्ताओं के लिए खुशखबरी! अब मोबाइल नंबर पोर्टेबिलिटी (LPG connection portability) की तरह वे अपना आपूर्तिकर्ता बदल सकेंगे बिना कनेक्शन (gas supplier options) बदले। पीएनजीआरबी ने एलपीजी इंटरऑपरेबिलिटी मसौदे पर टिप्पणियां आमंत्रित की हैं ताकि उपभोक्ताओं को बेहतर विकल्प मिलें। पहले केवल डीलर बदलने का विकल्प था लेकिन अब कंपनियां भी बदली जा सकेंगी।

नई दिल्ली। क्या आप अपने रसोई गैस आपूर्तिकर्ता (LPG connection portability) से नाराज हैं? अगर ऐसा है तो जल्द ही आपको राहत मिलने वाली है। मोबाइल नंबर पोर्टेबिलिटी की तरह ही, रसोई गैस उपभोक्ताओं को जल्द ही अपने मौजूदा कनेक्शन को बदले बिना आपूर्तिकर्ता को बदलने की अनुमति मिल जाएगी।

इससे उन्हें अधिक विकल्प और बेहतर सेवा मिलेगी। तेल नियामक पीएनजीआरबी ने 'एलपीजी इंटरऑपरेबिलिटी' मसौदे पर हितधारकों और उपभोक्ताओं की टिप्पणियां आमंत्रित की हैं। पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस नियामक बोर्ड (पीएनजीआरबी) ने नोटिस में कहा कि ऐसी स्थितियों में जहां किसी स्थानीय वितरक को परिचालन संबंधी बाधाओं का सामना करना पड़ता है, उपभोक्ताओं के पास अक्सर सीमित विकल्प होते हैं और उन्हें कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है।

इसमें कहा गया, ''अन्य कारण भी हो सकते हैं, और उपभोक्ता को एलपीजी कंपनी या डीलर चुनने की स्वतंत्रता होनी चाहिए, खासकर जब सिलेंडर की कीमत समान हो।'' तत्कालीन संप्रग सरकार ने अक्टूबर 2013 में 13 राज्यों के 24 जिलों में एलपीजी कनेक्शनों की पायलट पोर्टेबिलिटी शुरू की थी और जनवरी 2014 में इसे पूरे भारत में विस्तारित करते हुए 480 जिलों को इसमें शामिल किया था।