    New Rules 1 October 2025: ट्रेन टिकट, UPI नियम, LPG... क्या-क्या बदलेगा? आप पर होगा सीधा असर

    By Mansi Bhandari Edited By: Mansi Bhandari
    Updated: Wed, 24 Sep 2025 03:26 PM (IST)

    New Rules 1 October 2025 अगले महीने यानी 1 अक्टूबर से कई बड़े बदलाव होने जा रहे हैं। इन बदलावों का आपकी जेब पर सीधा असर होने वाला है। इनमें ट्रेन टिकट UPI एलपीजी इत्यादि शामिल हैं। साथ ही अगले महीने आरबीआई द्वारा रेपो रेट में फिर कटौती की जा सकती है। आइए इन बदलावों के बारे में एक-एक करके जानते हैं।

    New Rules 1 October 2025: ट्रेन टिकट, UPI नियम, LPG... क्या-क्या बदलेगा?

     नई दिल्ली। अगले महीने 1 अक्टूबर से कई बदलाव होंगे। इन बदलावों का आम आदमी की जेब पर बड़ा प्रभाव होने वाला है। मसलन हर महीने की पहली तारीख को एलपीजी सिलेंडर के प्राइस रिवाइज किए जाते हैं। 

    ऐसे ही ट्रेन टिकट से लेकर यूपीआई तक आपको कई बड़े बदलाव अगले महीने से देखने को मिल सकते हैं। आइए इनके बारे में एक-एक करके बात करते हैं।

    New Rules 1 October 2025: क्या-क्या बदल जाएगा?

    1. RBI Repo Rate में होगी कटौती

    अगले महीने आरबीआई की मौद्रिक समिति की बैठक आयोजित की जाएगी। इस बैठक के दौरान रेपो रेट और अन्य वित्तीय संबंधित फैसले लिए जा सकते हैं। कई विशेषज्ञों का मानना है कि इस बार की मौद्रिक समिति में भी आरबीआई रेपो रेट में कटौती कर सकता है।

    आरबीआई 0.25 फीसदी की कटौती की जा सकती है। रेपो रेट कम होने से आपको कम ब्याज पर लोन मिल जाता है। साथ ही ईएमआई के तहत जाने वाली किस्त भी कम हो जाती है।

    2.UPI में होगा बड़ा बदलाव

    मीडिया रिपोर्ट की मानें तो यूपीआई अगले महीने बड़ा बदलाव करने जा रहा है। यूपीआई अगले महीने से अपनी पीटूपी सर्विस बंद करने वाला है। इसके तहत अब आप अपने दोस्त या रिश्तेदार से यूपीआई के जरिए उधार नहीं मांग पाएंगे। यूपीआई अपना कलेक्ट या पुल ट्रांजेक्शन फीचर बंद करने जा रहा है।

    इस फीचर के तहत यूजर्स अपने जानने वालों से यूपीआई के जरिए उधार लेते हैं। एनपीसीआई ने ये बदलाव सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए किया है।

    3. ट्रेन टिकट बुकिंग में बदलाव

    1 अक्टूबर यानी अगले महीने से रेलवे ऐसे यात्रियों को प्राथमिकता प्रदान करेगी, जो Aadhaar Verified होंगे। ऐसे यात्रियों को रेलवे टिकट बुकिंग खुलने से 15 मिनट पहले की प्राथमिकता दी जाएगी। इसका अर्थ है कि ऐसे यात्री 15 मिनट पहले ही टिकट बुक कर पाएंगे।

    4. LPG के दाम में बदलाव

    हर महीने की पहली तारीख को गैस एजेंसी द्वारा एलपीजी रेट रिवाइज किेए जाते हैं। गैस एजेंसी हर महीने 14 किलो वाले घरेलू सिलेंडर और 19 किलो वाले सिलेंडर की कीमतों में बदलाव किया जाता है।