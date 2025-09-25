ATM से कब से निकाल सकेंगे पीएफ का पैसा, EPFO ने बता दी तारीख; कितनी होगी लिमिट और किसे होगा फायदा?
ईपीएफओ (EPFO ATM withdrawal) जनवरी 2026 तक अपने सब्सक्राइबर्स को एटीएम से पैसा निकालने की सुविधा देने की तैयारी कर रहा है। मीडिया रिपोर्ट्स में दावा है कि आने वाले साल की शुरुआत से करोड़ों लोग इस बदलाव का फायदा उठा पाएंगे। ईपीएफओ के सेंट्रल बोर्ड ऑफ ट्रस्टी (CBT) की अगली बैठक अक्टूबर के दूसरे हफ्ते में होनी है। वहीं इस प्रस्ताव पर मुहर लगने की पूरी संभावना है।
नई दिल्ली| EPFO ATM Rule: अगर आपको पीएफ का पैसा निकालने के लिए लंबा प्रोसेस न करना पड़े और सीधे एटीएम से कैश मिल जाए, तो आप क्या कहेंगे? दरअसल, अब यह सुविधा हकीकत बनने जा रही है। ईपीएफओ (EPFO ATM withdrawal launch date) जनवरी 2026 तक अपने सब्सक्राइबर्स को एटीएम से पैसा निकालने की सुविधा देने की तैयारी कर रहा है। मीडिया रिपोर्ट्स में दावा है कि आने वाले साल की शुरुआत से करोड़ों लोग इस बदलाव का फायदा उठा पाएंगे।
ईपीएफओ के सेंट्रल बोर्ड ऑफ ट्रस्टी (CBT) की अगली बैठक अक्टूबर के दूसरे हफ्ते में होनी है। वहीं इस प्रस्ताव पर मुहर लगने की पूरी संभावना है। मीडिया रिपोर्ट्स में दावा है कि एटीएम विथड्रॉल के लिए जरूरी इंफ्रास्ट्रक्चर लगभग तैयार हो चुका है। लेकिन कितनी लिमिट (PF withdrawal limit) तक पैसा निकाला जा सकेगा, इसका फैसला अभी बाकी है।
7 करोड़ सब्सक्राइबर्स को होगा फायदा
इस सुविधा का सीधा फायदा देश के 7 करोड़ से ज्यादा सब्सक्राइबर्स को होगा। इनमें ज्यादातर लोग प्राइवेट कंपनियों में काम करने वाले कर्मचारी हैं। फिलहाल ईपीएफओ के पास 28 लाख करोड़ रुपए से ज्यादा का फंड है। हर महीने करीब 7.8 करोड़ लोग इसमें योगदान करते हैं। 2014 में ईपीएफओ के पास जहां सिर्फ 7.4 लाख करोड़ रुपए का फंड और 3.3 करोड़ सब्सक्राइबर्स थे, वहीं पिछले 11 सालों में यह आंकड़ा कई गुना बढ़ गया है।
यह भी पढ़ें- गलत वजह बताकर पीएफ निकाला तो होगा तगड़ा एक्शन, EPFO ने दे डाली ऐसी चेतावनी; कब-कब निकाल सकते हैं पैसा?
ईपीएफ अकाउंट की क्या है खासियत?
ईपीएफ अकाउंट की खासियत यह है कि इसमें कर्मचारी और नियोक्ता दोनों योगदान करते हैं। इसी वजह से धीरे-धीरे बड़ा फंड तैयार होता है। अब तक इस पैसे को निकालने के लिए ऑनलाइन क्लेम या लंबा ऑफलाइन प्रोसेस करना पड़ता था। लेकिन एटीएम की सुविधा मिलते ही यह काम मिनटों में हो जाएगा।
स्पेशल कार्ड जारी करेगा ईपीएफओ
लेबर मिनिस्ट्री से जुड़े सूत्रों ने बताया कि इस कदम को "जरूरत" माना जा रहा है। सरकार चाहती है कि ईपीएफओ मेंबर्स को उनके पैसों तक ज्यादा आसान पहुंच मिले। इसके लिए बैंकों और आरबीआई (RBI) से भी बातचीत की जा चुकी है। योजना है कि ईपीएफओ अपने सब्सक्राइबर्स को एक स्पेशल कार्ड जारी करेगा। इस कार्ड से सीधे एटीएम से पैसा निकाला जा सकेगा।
बढ़ाई जा चुकी है ऑटो सेटलमेंट क्लेम की लिमिट
जैसा कि आप जानते ही हैं, इस साल की शुरुआत में ईपीएफओ ने ऑटोमैटिक क्लेम सेटलमेंट की लिमिट भी बढ़ाई थी। अब सदस्य 5 लाख रुपए तक का क्लेम बिना झंझट के सिस्टम सेटलमेंट के जरिए निकाल सकते हैं। एक्सपर्ट्स का मानना है कि एटीएम विथड्रॉल सुविधा जुड़ने से ईपीएफ अकाउंट और भी उपयोगी हो जाएगा। खासकर इमरजेंसी में लोगों को तुरंत पैसा मिल सकेगा।
कमेंट्स
सभी कमेंट्स (0)
बातचीत में शामिल हों
कृपया धैर्य रखें।