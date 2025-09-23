गलत वजह बताकर पीएफ निकाला तो होगा तगड़ा एक्शन, EPFO ने दे डाली ऐसी चेतावनी; कब-कब निकाल सकते हैं पैसा?

EPFO News ईपीएफओ ने साफ चेतावनी दी है कि PF का गलत इस्तेमाल भारी पड़ सकता है। कर्मचारी भविष्य निधि सिर्फ आपकी सुरक्षा और जरूरी जरूरतों के लिए है। गलत वजह से निकासी करने पर EPFO उस राशि को वापस लेने के साथ पेनल्टी भी लगा सकता है। साथ ही नोटिस भेजकर वसूली भी कर सकता है।

नई दिल्ली| EPFO News: त्योहारी सीजन में अगर आप सोच रहे हैं कि पीएफ से पैसा निकालकर लग्जरी शॉपिंग कर लें या फिर विदेशी ट्रिप पर खर्च कर दें तो सावधान! EPFO ने साफ चेतावनी दी है कि PF का गलत इस्तेमाल भारी पड़ सकता है। कर्मचारी भविष्य निधि सिर्फ आपकी सुरक्षा और जरूरी जरूरतों के लिए है।

विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

गलत वजह से निकासी करने पर EPFO उस राशि को वापस लेने के साथ पेनल्टी भी लगा सकता है। साथ ही, नोटिस भेजकर वसूली भी कर सकता है। जी हां, ईपीएफओ ने इसे लेकर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर एक पोस्ट कर यह जानकारी दी है।

EPFO ने लिखा है कि, "गलत वजह से पीएफ निकालना ईपीएफ स्कीम (EPF Scheme), 1952 के तहत रिकवरी का कारण बन सकता है। अपने भविष्य की सुरक्षा करें और PF का इस्तेमाल केवल ज़रूरी जरूरतों के लिए करें।" Withdrawing PF for wrong reasons can led to Recovery under EPF Scheme 1952. Protect your future, use PF only for the right needs. Your PF is your lifelong safety shield!#EPFO #EPFOwithYou #HumHainNa #ईपीएफओ@PMOIndia @narendramodi @LabourMinistry @MIB_India @mansukhmandviya… pic.twitter.com/HMxUpWFair — EPFO (@socialepfo) September 22, 2025 यानी जो पैसा आपने मेहनत से जमा किया है, उसका इस्तेमाल केवल मंजूरी वाले मामलों, जैसे शादी, शिक्षा, बीमारी या घर खरीद के लिए ही होना चाहिए।

क्रमांक अग्रिम राशि का प्रकार (Type of Advance) सेवा पात्रता (Service Eligibility) 1 हाउसिंग लोन / साइट/घर/फ्लैट खरीद या निर्माण (Para 68B) 60 महीने सेवा 2 फैक्ट्री लॉकआउट / क्लोजर (Para 68H) 0 महीने सेवा 3 खुद/परिवार की बीमारी (Para 68J) 0 महीने सेवा 4 शादी- खुद/बेटा/बेटी/भाई/बहन (Para 68K) 84 महीने सेवा 5 बच्चों की पोस्ट मैट्रिक शिक्षा (Para 68K) 84 महीने सेवा 6 प्राकृतिक आपदा (Para 68L) 0 महीने सेवा 7 संस्था में बिजली कटौती (Para 68M) 0 महीने सेवा 8 शारीरिक रूप से विकलांग के लिए उपकरण (Para 68N) 0 महीने सेवा 9 रिटायरमेंट से एक साल पहले (Para 68NN) आयु 54+ वर्ष 10 वरिष्ठ नागरिक पेंशन बीमा योजना में निवेश (Para 68NNN) आयु 55+ वर्ष EPF नियम 68B(11) के मुताबिक, अगर कोई निकासी गलत तरीके से इस्तेमाल की जाती है, तो अगले 3 साल तक या पूरी राशि की रिकवरी तक कोई नई निकासी नहीं की जा सकती।