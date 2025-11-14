Language
सर्च करे
Home

Trending

    Move to Jagran APP
    pixelcheck
    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    EPFO Tax: पीएफ से पैसे निकालने पर देना होता है 10% का टैक्स 5 साल बाद और 50 हजार तक निकालने पर अलग नियम

    By Gyanendra Tiwari Edited By: Gyanendra Tiwari
    Updated: Fri, 14 Nov 2025 06:14 PM (IST)

    कर्मचारी भविष्य निधि (ईपीएफ) से पैसे निकालने के कुछ नियम हैं, जैसे सेवानिवृत्ति, बेरोजगारी या आपात स्थिति। पीएफ राशि निकालने पर टीडीएस कटता है, लेकिन कुछ मामलों में छूट भी मिलती है। 5 साल से पहले निकासी पर टीडीएस लगता है, पर 50,000 रुपये से कम राशि पर नहीं। नौकरी बदलने पर पीएफ ट्रांसफर करने पर भी टीडीएस से छूट मिल सकती है।

    prefferd source google
    Hero Image

    EPFO Tax: पीएफ से पैसे निकालने पर देना होता है 10% का टैक्स 5 साल बाद और 50 हजार तक निकालने पर अलग नियम

    नई दिल्ली। कर्मचारी भविष्य निधि (EPF) एक महत्वपूर्ण सेवानिवृत्ति बचत योजना है, लेकिन यहां से पैसे निकालने के कुछ नियम होते हैं। सेवानिवृत्ति, बेरोजगारी, या चिकित्सा आवश्यकताओं, विवाह या आवास जैसी आपात स्थितियों के आधार पर, कर्मचारी पूरी या आंशिक निकासी कर सकते हैं। PF का पैसा निकालने पर टैक्स भी लगता है। लेकिन सवाल यह है कि आखिर पीएफ के पैसे निकालने पर कब और कितना टैक्स लगता है।

    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    PF निकालने को लेकर क्या है नियम?

    • सेवानिवृत्ति पर पूरी ईपीएफ राशि निकाली जा सकती है। ईपीएफओ द्वारा निर्धारित सेवानिवृत्ति आयु 55 वर्ष है।
    • कोई कर्मचारी 54 वर्ष की आयु प्राप्त करने के बाद सेवानिवृत्ति से एक वर्ष पहले ईपीएफ राशि का 90% निकाल सकता है।
    • कोई कर्मचारी एक महीने की बेरोजगारी के बाद ईपीएफ राशि का 75% निकाल सकता है। शेष राशि नई नौकरी वाले व्यक्ति के पीएफ खाते में स्थानांतरित कर दी जाएगी।
    • कोई कर्मचारी दो महीने की बेरोजगारी के बाद पूरी ईपीएफ राशि निकाल सकता है।
    • ईपीएफ राशि नियोक्ता की सहमति के बिना भी ऑनलाइन अनुमोदन प्राप्त करके निकाली जा सकती है, जब आधार यूएएन से जुड़ा हो और नियोक्ता ने इसे मंजूरी दे दी हो।

    PF निकालने पर कटता है TDS

    अगर आपने कभी अपने भविष्य निधि (PF) से पैसा निकाला है और पाया है कि कुछ राशि गायब हो गई है, तो संभावना है कि यह TDS के कारण हुआ हो। जब आप 5 साल की निरंतर सेवा पूरी करने से पहले अपने PF से पैसा निकालते हैं, तो उसका एक हिस्सा TDS के रूप में काटा जा सकता है।

    TDS सरकार द्वारा आय उत्पन्न होने के समय ही टैक्स वसूलने की एक प्रणाली है। सरल शब्दों में, जब आप वेतन, ब्याज, किराया या सेवाओं के लिए भुगतान जैसी कमाई करते हैं, तो भुगतान करने वाला व्यक्ति या कंपनी आपको देने से पहले टैक्स का एक छोटा सा हिस्सा काट लेती है।

    50 हजार रुपये तक पीएफ निकासी होती है टैक्स फ्री?

    अगर आप लगातार 5 साल की सेवा पूरी करने से पहले ईपीएफ से निकासी करते हैं, तो निकासी राशि पर टैक्स लगता है। हालांकि, अगर राशि 50,000 रुपये से कम है, तो कोई टीडीएस नहीं काटा जाएगा। 5 साल की सेवा की गणना में, पिछले नियोक्ता के साथ आपका कार्यकाल भी शामिल किया जाता है। अगर आप अपने ईपीएफ बैलेंस को पुराने नियोक्ता से नए नियोक्ता में ट्रांसफर करते हैं और आपकी कुल नौकरी 5 साल या उससे ज्यादा है, तो कोई टीडीएस नहीं काटा जाएगा। याद रखें कि आपको सटीक 5 साल की गणना करनी चाहिए, अगर आप कुछ दिन कम करते हैं तो कोई छूट नहीं मिलेगी।

    आप अपने फॉर्म 26AS में देख सकते हैं कि कितना टीडीएस काटा गया है और आयकर रिटर्न (ITR) दाखिल करते समय उस पर क्रेडिट का दावा कर सकते हैं। यदि पीएफ निकासी पर अतिरिक्त टीडीएस काटा गया है, और आपकी कुल आय कर योग्य सीमा से कम है, तो आप रिटर्न दाखिल करते समय रिफंड का दावा कर सकते हैं।

    यह भी पढ़ें- EPFO: जिसका कटता है PF उसे अधिकतम कितनी मिल सकती है पेंशन, कैलकुलेशन से समझें

    बिजनेस से जुड़ी हर जरूरी खबर, मार्केट अपडेट और पर्सनल फाइनेंस टिप्स के लिए फॉलो करें

    FOLLOW USFOLLOW US