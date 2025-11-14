EPFO Tax: पीएफ से पैसे निकालने पर देना होता है 10% का टैक्स 5 साल बाद और 50 हजार तक निकालने पर अलग नियम

नई दिल्ली। कर्मचारी भविष्य निधि (EPF) एक महत्वपूर्ण सेवानिवृत्ति बचत योजना है, लेकिन यहां से पैसे निकालने के कुछ नियम होते हैं। सेवानिवृत्ति, बेरोजगारी, या चिकित्सा आवश्यकताओं, विवाह या आवास जैसी आपात स्थितियों के आधार पर, कर्मचारी पूरी या आंशिक निकासी कर सकते हैं। PF का पैसा निकालने पर टैक्स भी लगता है। लेकिन सवाल यह है कि आखिर पीएफ के पैसे निकालने पर कब और कितना टैक्स लगता है।

PF निकालने को लेकर क्या है नियम? सेवानिवृत्ति पर पूरी ईपीएफ राशि निकाली जा सकती है। ईपीएफओ द्वारा निर्धारित सेवानिवृत्ति आयु 55 वर्ष है।

कोई कर्मचारी 54 वर्ष की आयु प्राप्त करने के बाद सेवानिवृत्ति से एक वर्ष पहले ईपीएफ राशि का 90% निकाल सकता है।

कोई कर्मचारी एक महीने की बेरोजगारी के बाद ईपीएफ राशि का 75% निकाल सकता है। शेष राशि नई नौकरी वाले व्यक्ति के पीएफ खाते में स्थानांतरित कर दी जाएगी।

कोई कर्मचारी दो महीने की बेरोजगारी के बाद पूरी ईपीएफ राशि निकाल सकता है।

ईपीएफ राशि नियोक्ता की सहमति के बिना भी ऑनलाइन अनुमोदन प्राप्त करके निकाली जा सकती है, जब आधार यूएएन से जुड़ा हो और नियोक्ता ने इसे मंजूरी दे दी हो। PF निकालने पर कटता है TDS अगर आपने कभी अपने भविष्य निधि (PF) से पैसा निकाला है और पाया है कि कुछ राशि गायब हो गई है, तो संभावना है कि यह TDS के कारण हुआ हो। जब आप 5 साल की निरंतर सेवा पूरी करने से पहले अपने PF से पैसा निकालते हैं, तो उसका एक हिस्सा TDS के रूप में काटा जा सकता है।

TDS सरकार द्वारा आय उत्पन्न होने के समय ही टैक्स वसूलने की एक प्रणाली है। सरल शब्दों में, जब आप वेतन, ब्याज, किराया या सेवाओं के लिए भुगतान जैसी कमाई करते हैं, तो भुगतान करने वाला व्यक्ति या कंपनी आपको देने से पहले टैक्स का एक छोटा सा हिस्सा काट लेती है।

50 हजार रुपये तक पीएफ निकासी होती है टैक्स फ्री? अगर आप लगातार 5 साल की सेवा पूरी करने से पहले ईपीएफ से निकासी करते हैं, तो निकासी राशि पर टैक्स लगता है। हालांकि, अगर राशि 50,000 रुपये से कम है, तो कोई टीडीएस नहीं काटा जाएगा। 5 साल की सेवा की गणना में, पिछले नियोक्ता के साथ आपका कार्यकाल भी शामिल किया जाता है। अगर आप अपने ईपीएफ बैलेंस को पुराने नियोक्ता से नए नियोक्ता में ट्रांसफर करते हैं और आपकी कुल नौकरी 5 साल या उससे ज्यादा है, तो कोई टीडीएस नहीं काटा जाएगा। याद रखें कि आपको सटीक 5 साल की गणना करनी चाहिए, अगर आप कुछ दिन कम करते हैं तो कोई छूट नहीं मिलेगी।