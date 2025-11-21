EPFO Pension: प्राइवेट नौकरी करते हैं, अगर छूट गई तो क्या मिलेगी पेंशन? जान लीजिए क्या कहता है नियम

नई दिल्ली। EPFO Pension: अगर आप प्राइवेट नौकरी करते हैं और आपकी नौकरी छूट जाती है तो क्या आपको सैलरी मिलेगी? आज हम इसी सवाल का जवाब इस लेख में देंगे। प्राइवेट नौकरी करने वाले कर्मचारियों का पीएफ कटता है। पीएफ एक हिस्सा कंपनी और एक हिस्सा कर्मचारी की सैलरी से जमा होता है। पीएफ को मैनेज करने वाली संस्था EPFO की एक योजना है EPS, यानी एम्पलाई पेंशन स्कीम। इसी के तहत प्राइवेट नौकरी करने वाले कर्मचारियों को पेंशन दी जाती है।

विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें