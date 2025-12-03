Language
    EPFO Pension: जो प्राइवेट कर्मचारी रिटायर हो चुके हैं, उनकी भी बढ़ेगी पेंशन? अभी न्यूनतम मिलती है इतनी पेंशन

    By Gyanendra Tiwari Edited By: Gyanendra Tiwari
    Updated: Wed, 03 Dec 2025 03:38 PM (IST)

    कर्मचारी भविष्य निधि संगठन (ईपीएफओ) से पेंशन प्राप्त करने वाले निजी क्षेत्र के कर्मचारियों के लिए महत्वपूर्ण समाचार है। क्या सेवानिवृत्त निजी कर्मचारि

    नई दिल्ली। EPFO Pension:  EPS-95 पेंशन लेने वालों के लिए मिनिमम मंथली पेंशन बढ़ाने की मांग पार्लियामेंट के चल रहे विंटर सेशन में फिर से उठी, क्योंकि लाखों रिटायर्ड लोग बढ़ते खर्च से राहत चाहते हैं। पेंशन बढ़ाने को लेकर कई तरह की चर्चाएं भी हो रही है। अगर EPS की न्यूनतम पेंशन बढ़ती है तो इससे करोड़ों कर्मचारियों को फायदा होगा। इस चर्चा के बीच एक सवाल यह भी उठ रहा है कि क्या जो प्राइवेट कर्मचारी रिटायर हो चुके हैं क्या उनकी भी पेंशन बढ़ेगी? आइए जानते हैं।

    दरअसल, 1 दिसंबर, 2025 को, सरकार ने एम्प्लाइज प्रोविडेंट फंड ऑर्गेनाइजेशन (EPFO) द्वारा मैनेज की जाने वाली स्कीम के तहत मिनिमम पेंशन को 1,000 रुपये से बढ़ाकर 7,500 रुपये करने की संभावना के बारे में पार्लियामेंट्री सवाल का जवाब दिया।

    सरकार पेंशन बढ़ाने पर नहीं कर रही है विचार

    EPS-95, जिसमें 80 लाख से ज्यादा पेंशनर्स शामिल हैं, 1995 में एक कंबाइंड कंट्रीब्यूशन और बेनिफिट सोशल सिक्योरिटी प्रोग्राम के तौर पर शुरू किया गया था। 2014 से, मिनिमम पेंशन हर महीने 1,000 रुपये ही रही है, जिससे बेनिफिशियरी यह तर्क दे रहे हैं कि यह रकम महंगाई और बढ़ती महंगाई के साथ तालमेल नहीं बिठा पा रही है। इसके अलावा, पेंशनर्स एसोसिएशन सरकार से मिनिमम पेंशन को बढ़ाकर कम से कम 7,500 रुपये करने, साथ ही रेगुलर महंगाई भत्ता (DA) शुरू करने और ज्यादा पेंशन बेनिफिट्स को फिर से शुरू करने की मांग कर रहे हैं।

    लेबर और एम्प्लॉयमेंट राज्य मंत्री, शोभा करंदलाजे ने इन चिंताओं को दूर करते हुए साफ किया कि सरकार के पास अभी मिनिमम पेंशन को बढ़ाकर Rs 7,500 करने का कोई प्रपोजल नहीं है। उन्होंने EPS फंड की फाइनेंशियल दिक्कतों की ओर इशारा किया, जिसका मार्च 2019 में लेटेस्ट वैल्यूएशन के अनुसार, एक्चुरियल डेफिसिट है, जो दिखाता है कि उपलब्ध कंट्रीब्यूशन भविष्य की लायबिलिटीज को पूरा करने के लिए काफी नहीं हैं।

    क्या रिटायर हो चुके प्राइवेट कर्मचारियों की भी बढ़ेगी पेंशन?

    प्राइवेट सेक्टर में काम करने वाले कर्मचारी EPS के तहत पेंशन पाने के हकदार होते हैं। हालांकि, जिन भी कर्मचारियों ने न्यूनतम 10 साल तक नौकरी की हो और उनका पीएफ कटा हो तभी वह पेंशन पाने के लिए पात्र होते हैं। अगर किसी कर्मचारी ने इन शर्तों को पूरा किया है और पेंशन पा रहा है तो अगर EPS की न्यूनतम पेंशन में बढ़ोतरी की जाती है तो उसे भी इसका लाभ मिलेगा। यानी अगर सरकार इसमें इजाफा करती है तो इससे सीधा पेंशन पा रहे रिटायर्ड कर्मचारियों को भी फायदा होगा।

