    EPFO Pension: प्राइवेट कर्मचारी की मौत के बाद उसकी पत्नी को मिलती है पेंशन? खाते में आते हैं इतने रुपये

    By Gyanendra Tiwari Edited By: Gyanendra Tiwari
    Updated: Thu, 04 Dec 2025 01:29 PM (IST)

    EPFO Pension: ईपीएफओ प्राइवेट सेक्टर के कर्मचारियों के लिए पेंशन योजना चलाता है। कर्मचारी की मृत्यु होने पर उसकी पत्नी को पेंशन मिलती है। पेंशन की राश ...और पढ़ें

    EPFO Pension: अगर प्राइवेट कर्मचारी की हो जाती है मौत तो क्या उसकी पत्नी को मिलती है पेंशन?

    नई दिल्ली। EPFO Pension: प्राइवेट कर्मचारियों को EPFO की EPS के तहत पेंशन दी जाती है। यह योजना प्राइवेट सेक्टर में काम करने वाले कर्मचारियों के लिए ही बनाई गई थी। अगर आप भी प्राइवेट सेक्टर में काम करते हैं तो रिटायर होने के बाद आपको इसी योजना के तहत पेंशन दी जाएगी। अभी इस योजना के तहत मिलने वाली पेंशन की राशि बहुत कम है। हालांकि, इसे बढ़ाने को लेकर भी चर्चाएं चल रही हैं। हालांकि, सरकार की ओर से संसद के शीतकालीन सत्र में एक प्रश्न के जवाब में कहा गया कि अभी इसे बढ़ाने को लेकर कोई विचार नहीं है।

    आज नहीं तो कल EPFO की EPS योजना के तहत मिलने वाली पेंशन को बढ़ाया जाएगा। वर्तमान में इस योजना के तहत न्यूनतम 1000 रुपये की पेंशन मिलती है। एम्प्लॉई पेंशन स्कीम (EPS) का मेंबर EPS के तहत 10 साल एक्टिव कंट्रीब्यूशन पूरा करने के बाद लाइफ लॉन्ग पेंशन का हकदार हो जाता है। हालांकि, पेंशन आमतौर पर तब शुरू होती है जब मेंबर 58 साल का हो जाता है या संबंधित ऑर्गनाइजेशन में लागू रिटायरमेंट की उम्र तक पहुँच जाता है। लेकिन, अगर मेंबर की रिटायरमेंट से पहले मौत हो जाती है तो क्या होगा? क्या पति/पत्नी को एकमुश्त रकम मिलेगी, या पति/पत्नी को पेंशन पाने के लिए मृतक पेंशनर के रिटायरमेंट साल तक इंतजार करना होगा? आइए जानते हैं।

    हर महीने पेंशन फंड में जमा होता है पैसा

    हर महीने, आपका एम्प्लॉयर आपकी बेसिक सैलरी (और अगर कोई महंगाई भत्ता है तो) का 12 परसेंट काटकर आपके एम्प्लॉई प्रोविडेंट फंड (EPF) अकाउंट में उतनी ही रकम अपने कंट्रीब्यूशन के साथ जमा कर देता है। ऐसे रेगुलर कंट्रीब्यूशन से बनी रकम आपको रिटायरमेंट के समय एकमुश्त दे दी जाती है।

    एम्प्लॉयर बेसिक सैलरी के 12 परसेंट कंट्रीब्यूशन में से 8.33 परसेंट एम्प्लॉई पेंशन स्कीम (EPS) में जाता है, जो एक पूल की तरह काम करता है जिससे आपको ज़िंदगी भर रेगुलर इनकम मिलती है।

    हालांकि, इस कैलकुलेशन के लिए बेसिक सैलरी 15,000 रुपये तक ही सीमित है (मतलब 1,250 रुपये आपके EPS में जाते हैं), जब तक कि आपने पिछले साल असल बेसिक सैलरी पर ज़्यादा पेंशन का ऑप्शन न चुना हो। EPS मेंबर के तौर पर कम से कम 10 साल पूरे करने के बाद आप पेंशन के हकदार हो जाते हैं। रिटायरमेंट पर, आपको बताए गए फॉर्मूले [पेंशन= (पेंशनेबल सैलरी (यानी, पिछले 60 महीनों का एवरेज) x पेंशनेबल सर्विस)/70)] के हिसाब से पेंशन मिलना शुरू हो जाएगी।

    कर्मचारी की हो गई मौत तो क्या पत्नी को मिलेगी पेंशन?

    अगर कोई सदस्य 10 साल की सर्विस पूरी करने के बाद भी पेंशन के लिए एलिजिबल होता है, तो भी पेंशन रिटायरमेंट के बाद ही शुरू होती है। अगर सदस्य जिंदा है तो यह आम तौर पर 58 साल की उम्र होती है। जैसा कि EPF और EPS कंट्रीब्यूशन एक साथ चलते हैं, अगर किसी नौकरीपेशा सदस्य की रिटायरमेंट की उम्र से पहले मौत हो जाती है और EPF अकाउंट में बैलेंस है, तो पति/पत्नी को प्रोविडेंट फंड अकाउंट में पूरा बैलेंस एकमुश्त पेमेंट के तौर पर मिलेगा।

    अगर EPS मेंबर ने मौत से पहले पेंशन फंड में एक बार भी कंट्रीब्यूशन किया हो, तो भी परिवार को पेंशन मिलेगी। अगर एम्प्लॉई की नौकरी करते हुए मौत हो जाती है, तो पति/पत्नी को मिलने वाली मिनिमम गारंटीड पेंशन Rs 1,000 हर महीने होगी।

    अगला सवाल यह उठता है कि जीवनसाथी को पेंशन कब से मिलनी शुरू होगी, और क्या उन्हें मरे हुए EPS सदस्य की रिटायरमेंट की उम्र तक इंतजार करना होगा। पेंशन पाने के लिए मरे हुए पेंशनर के रिटायरमेंट साल तक इंतजार करने की कोई जरूरत नहीं होगी। पेंशन के लिए जीवनसाथी की एलिजिबिलिटी पेंशनर की मौत की तारीख से शुरू होगी।

    कर्मचारी पेंशन योजना, 1995 के अंतर्गत, न केवल सदस्य कर्मचारी, बल्कि परिवार के सदस्य - मुख्य रूप से पति/पत्नी और बच्चे - भी सेवानिवृत्ति से पहले या बाद में सदस्य की मृत्यु की स्थिति में पेंशन के हकदार हैं।

