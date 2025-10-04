Language
सब्सक्राइब करें
फोकस

Trending

    Move to Jagran APP
    pixelcheck
    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    EPFO देने जा रहा 21000 का नगद पुरस्कार, आपके पास है 10 अक्टूबर तक का समय; बस करना होगा ये काम

    By Ankit Kumar Katiyar Edited By: Ankit Kumar Katiyar
    Updated: Sat, 04 Oct 2025 06:00 AM (IST)

    कर्मचारी भविष्य निधि संगठन (EPFO) ने एक खास ऑनलाइन टैगलाइन प्रतियोगिता की घोषणा की है जिसमें आप अपनी क्रिएटिविटी दिखाकर 21000 रुपए नकद इनाम जीत सकते हैं। इस प्रतियोगिता का उद्देश्य है- लोगों की सोच और उनके अंदाज को एक ऐसी टैगलाइन में बदलना जो सबकी आवाज बन जाए। यानी छोटी सी लाइन जो सीधे दिल और दिमाग में उतर जाए। इसकी आखिरी तारीख 10 अक्टूबर 2025 है।

    prefferd source google
    Hero Image
    EPFO देने जा रहा 21000 का नगद पुरस्कार, आपके पास है 10 अक्टूबर तक का समय।

    नई दिल्ली| क्या आप लोगों से थोड़ा हटके सोचते हैं? क्या आप शब्दों से खेलने में माहिर हैं? अगर हां, तो आपके पास एक सुनहरा मौका है। कर्मचारी भविष्य निधि संगठन (EPFO) ने एक खास ऑनलाइन टैगलाइन प्रतियोगिता की घोषणा की है, जिसमें आप अपनी क्रिएटिविटी दिखाकर नकद इनाम जीत सकते हैं। इस प्रतियोगिता का उद्देश्य है- लोगों की सोच और उनके अंदाज  को एक ऐसी टैगलाइन में बदलना, जो सबकी आवाज बन जाए। यानी छोटी सी लाइन, जो सीधे दिल और दिमाग में उतर जाए।

    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    प्रतियोगिता कब और कैसे?

    यह प्रतियोगिता 1 अक्टूबर से शुरू हो चुकी है और 10 अक्टूबर 2025 तक चलेगी। यानी आपके पास अपने आइडिया भेजने के लिए अभी समय है। भाग लेने के लिए आपको सिर्फ अपनी टैगलाइन तैयार करनी है और ऑनलाइन सबमिट करना है।

    कितने रुपए मिलेंगे पुस्कार में?

    प्रतियोगिता में तीन विजेता चुने जाएंगे। जिन्हें बतौर ईनाम अलग-अलग धन राशि दी जाएगी।

    • प्रथम पुरस्कार- 21,000 रुपए
    • द्वितीय पुरस्कार- 11,000 रुपए
    • तृतीय पुरस्कार- 5,100 रुपए

    यही नहीं, विजेताओं को दिल्ली में आयोजित होने वाले  EPFO स्थापना दिवस कार्यक्रम में शामिल होने का मौका भी मिलेगा। यानी न सिर्फ इनाम बल्कि आपके पास पहचान बनाने का भी मौका है। 

    यह भी पढ़ें- गलत वजह बताकर पीएफ निकाला तो होगा तगड़ा एक्शन, EPFO ने दे डाली ऐसी चेतावनी; कब-कब निकाल सकते हैं पैसा?

    कैसे करें अप्लाई? 

    EPFO ने प्रतियोगिता की जानकारी के लिए एक क्यूआर कोड भी जारी किया है। प्रतिभागी इस क्यूआर कोड को स्कैन करके सभी डिटेल्स जान सकते हैं और वहीं से अपनी एंट्री सबमिट कर सकते हैं।

    क्यों खास है ये मौका? 

    आज की डिजिटल दुनिया में छोटी लेकिन प्रभावशाली टैगलाइन ब्रांड और संस्थान की पहचान बना देती है। अगर आपकी क्रिएटिविटी लोगों को जोड़ सके, तो आप न सिर्फ प्रतियोगिता जीत सकते हैं, बल्कि अपने आइडिया से लाखों लोगों तक पहुंच बना सकते हैं।

    तो अगर आपके पास शब्दों से खेलने की कला है, तो देर मत कीजिए। अपनी सोच को टैगलाइन में बदलिए और जीतिए 21,000 रुपए तक का नकद पुरस्कार। ध्यान रहे कि आखिरी तारीख है- 10 अक्टूबर 2025।

    यह भी पढ़ें- EPFO ने दी बड़ी राहत! अब मेंबर पोर्टल से डाउनलोड हो सकेगा 'K' डॉक्यूमेंट, नौकरी बदलने वालों को फायदा; पर कैसे?