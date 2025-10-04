EPFO देने जा रहा 21000 का नगद पुरस्कार, आपके पास है 10 अक्टूबर तक का समय; बस करना होगा ये काम
कर्मचारी भविष्य निधि संगठन (EPFO) ने एक खास ऑनलाइन टैगलाइन प्रतियोगिता की घोषणा की है जिसमें आप अपनी क्रिएटिविटी दिखाकर 21000 रुपए नकद इनाम जीत सकते हैं। इस प्रतियोगिता का उद्देश्य है- लोगों की सोच और उनके अंदाज को एक ऐसी टैगलाइन में बदलना जो सबकी आवाज बन जाए। यानी छोटी सी लाइन जो सीधे दिल और दिमाग में उतर जाए। इसकी आखिरी तारीख 10 अक्टूबर 2025 है।
प्रतियोगिता कब और कैसे?
यह प्रतियोगिता 1 अक्टूबर से शुरू हो चुकी है और 10 अक्टूबर 2025 तक चलेगी। यानी आपके पास अपने आइडिया भेजने के लिए अभी समय है। भाग लेने के लिए आपको सिर्फ अपनी टैगलाइन तैयार करनी है और ऑनलाइन सबमिट करना है।
क्रिएटिविटी दिखाइए, टैगलाइन बनाइए, ₹21,000 तक नगद पुरस्कार पाइए। 10 अक्टूबर तक कर सकते हैं अप्लाई।
#EPFO #EPFOWithYou #HumHainNa #ईपीएफओ pic.twitter.com/ty3F2SM6im— EPFO (@epfoofficial) October 3, 2025
कितने रुपए मिलेंगे पुस्कार में?
प्रतियोगिता में तीन विजेता चुने जाएंगे। जिन्हें बतौर ईनाम अलग-अलग धन राशि दी जाएगी।
- प्रथम पुरस्कार- 21,000 रुपए
- द्वितीय पुरस्कार- 11,000 रुपए
- तृतीय पुरस्कार- 5,100 रुपए
यही नहीं, विजेताओं को दिल्ली में आयोजित होने वाले EPFO स्थापना दिवस कार्यक्रम में शामिल होने का मौका भी मिलेगा। यानी न सिर्फ इनाम बल्कि आपके पास पहचान बनाने का भी मौका है।
कैसे करें अप्लाई?
EPFO ने प्रतियोगिता की जानकारी के लिए एक क्यूआर कोड भी जारी किया है। प्रतिभागी इस क्यूआर कोड को स्कैन करके सभी डिटेल्स जान सकते हैं और वहीं से अपनी एंट्री सबमिट कर सकते हैं।
क्यों खास है ये मौका?
आज की डिजिटल दुनिया में छोटी लेकिन प्रभावशाली टैगलाइन ब्रांड और संस्थान की पहचान बना देती है। अगर आपकी क्रिएटिविटी लोगों को जोड़ सके, तो आप न सिर्फ प्रतियोगिता जीत सकते हैं, बल्कि अपने आइडिया से लाखों लोगों तक पहुंच बना सकते हैं।
तो अगर आपके पास शब्दों से खेलने की कला है, तो देर मत कीजिए। अपनी सोच को टैगलाइन में बदलिए और जीतिए 21,000 रुपए तक का नकद पुरस्कार। ध्यान रहे कि आखिरी तारीख है- 10 अक्टूबर 2025।
