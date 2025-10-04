EPFO देने जा रहा 21000 का नगद पुरस्कार, आपके पास है 10 अक्टूबर तक का समय; बस करना होगा ये काम

कर्मचारी भविष्य निधि संगठन (EPFO) ने एक खास ऑनलाइन टैगलाइन प्रतियोगिता की घोषणा की है जिसमें आप अपनी क्रिएटिविटी दिखाकर 21000 रुपए नकद इनाम जीत सकते हैं। इस प्रतियोगिता का उद्देश्य है- लोगों की सोच और उनके अंदाज को एक ऐसी टैगलाइन में बदलना जो सबकी आवाज बन जाए। यानी छोटी सी लाइन जो सीधे दिल और दिमाग में उतर जाए। इसकी आखिरी तारीख 10 अक्टूबर 2025 है।

नई दिल्ली| क्या आप लोगों से थोड़ा हटके सोचते हैं? क्या आप शब्दों से खेलने में माहिर हैं? अगर हां, तो आपके पास एक सुनहरा मौका है। कर्मचारी भविष्य निधि संगठन (EPFO) ने एक खास ऑनलाइन टैगलाइन प्रतियोगिता की घोषणा की है, जिसमें आप अपनी क्रिएटिविटी दिखाकर नकद इनाम जीत सकते हैं। इस प्रतियोगिता का उद्देश्य है- लोगों की सोच और उनके अंदाज को एक ऐसी टैगलाइन में बदलना, जो सबकी आवाज बन जाए। यानी छोटी सी लाइन, जो सीधे दिल और दिमाग में उतर जाए।

प्रतियोगिता कब और कैसे? यह प्रतियोगिता 1 अक्टूबर से शुरू हो चुकी है और 10 अक्टूबर 2025 तक चलेगी। यानी आपके पास अपने आइडिया भेजने के लिए अभी समय है। भाग लेने के लिए आपको सिर्फ अपनी टैगलाइन तैयार करनी है और ऑनलाइन सबमिट करना है।