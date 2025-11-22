EPFO Interest: पीएफ के पैसों पर साल में कितनी बार मिलती है ब्याज, जितना ज्यादा PF उतना ज्यादा फायदा

नई दिल्ली। EPFO Interest Rate: एक रिपोर्ट के मुताबिक, कर्मचारी भविष्य निधि संगठन (EPFO) मेंबर्स के लिए एक बड़े रिफॉर्म में, प्रोविडेंट फंड और इसकी पेंशन स्कीम में जरूरी कंट्रीब्यूशन के लिए सैलरी की लिमिट बढ़ाने पर विचार कर रहा है। अभी, EPFO के तहत शामिल होने के लिए सैलरी की लिमिट 15,000 रुपये प्रति महीना है। अगर सैलरी की लिमिट बढ़ जाएगी तो इससे प्राइवेट कर्मचारियों की पेंशन में बढ़ोतरी हो जाएगी। अभी EPS के तहत जिन भी कर्मचारियों का पीएफ कटता है और अगर वह कम से कम 10 साल तक नौकरी कर लेते हैं तो उन्हें 58 साल की उम्र के बाद पेंशन मिलती है। इतना ही नहीं पीएफ के जमा पैसों पर इंटरेस्ट भी मिलता है।



"PF कट" का मतलब एम्प्लॉई प्रोविडेंट फंड (EPF) डिडक्शन से है, जो एम्प्लॉई की बेसिक सैलरी और महंगाई भत्ते (DA) का 12% होता है और हर महीने उनकी सैलरी से काटा जाता है। यह रकम एम्प्लॉयर रीजनल PF कमिश्नर को देता है। एम्प्लॉयर का हिस्सा बांटा जाता है, जिसमें से 8.33% पेंशन फंड में और बाकी 3.67% प्रोविडेंट फंड में जाता है। पेंशन फंड में एम्प्लॉयर का कंट्रीब्यूशन एक तय रकम तक सीमित है, ताकि यह पक्का हो सके कि यह पेंशन फंड के सस्टेनेबिलिटी के लिए एक खास लिमिट से ज्यादा न हो।

PF Interest Rate: पीएफ के पैसों पर साल में कितनी बार मिलती है ब्याज? पीएफ के पैसों पर EPFO की ओर से साल में एक बार ब्याज दिया जाता है। फाइनेंशियल ईयर 2024-25 के लिए एम्प्लॉई प्रोविडेंट फंड (EPF) डिपॉजिट पर इंटरेस्ट रेट 8.25% सालाना है, जिसे केंद्र सरकार ने मंजूरी दी थी। यह रेट पिछले फाइनेंशियल ईयर (2023-24) जैसा ही है और 1 अप्रैल, 2024 और 31 मार्च, 2025 के बीच किए गए कंट्रीब्यूशन पर लागू होता है।



EPFO के सेंट्रल बोर्ड ऑफ ट्रस्टीज के सालाना रिव्यू और फाइनेंस मिनिस्ट्री से मंजूरी के बाद, FY 2025-26 के लिए इंटरेस्ट रेट की घोषणा फरवरी 2026 के आसपास होने की उम्मीद है। एम्प्लाइज प्रोविडेंट फंड ऑर्गेनाइजेशन (EPFO) अपनी सेंट्रल बोर्ड ऑफ ट्रस्टीज की मीटिंग में रेट तय करेगा, और फाइनल अप्रूवल सेंट्रल गवर्नमेंट से मिलेगा।

2025-26 के लिए कितनी होगी ब्याज दर उम्मीद है कि सरकार जनवरी में इस फाइनेंशियल ईयर के लिए इंटरेस्ट रेट का ऐलान कर सकती है। मिनिस्ट्री ऑफ़ लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट के सूत्रों का कहना है कि फाइनेंशियल ईयर 2025-26 के लिए 9.25% तक के इंटरेस्ट रेट का ऐलान किया जा सकता है।



इसका मतलब है कि पिछले साल के मुकाबले 1% की बढ़ोतरी होगी। यह फैसला सेंट्रल बोर्ड ऑफ ट्रस्टीज की मीटिंग में हो सकता है। माना जा रहा है कि इस इंटरेस्ट रेट से 70 मिलियन से ज्यादा कर्मचारियों को फायदा होगा।



अगर केंद्र सरकार फाइनेंशियल ईयर के लिए 9.25% इंटरेस्ट का ऐलान करती है, तो उनके अकाउंट में अच्छी-खासी रकम जमा होना तय है। अगर किसी एम्प्लॉई के PF अकाउंट में ₹6 लाख हैं, तो 9.25% इंटरेस्ट पर ₹55,000 तक की रकम ट्रांसफर की जा सकती है। अगर किसी वजह से किसी एम्प्लॉई के PF अकाउंट में ₹5 लाख बैलेंस है, तो सरकार उनके अकाउंट में ₹46,000 तक जमा करेगी।

7 करोड़ कर्मचारियों को होगा फायदा इससे 7 करोड़ से ज्यादा कर्मचारियों को फायदा होगा। महंगाई के समय में यह रकम कर्मचारियों के लिए फ़ायदेमंद साबित होगी। केंद्र सरकार हर साल PF जमा पर ब्याज देती रही है। आप कुछ स्टेप्स में चेक कर सकते हैं कि आपके अकाउंट में ब्याज जमा हुआ है या नहीं। प्रोसेस काफी आसान है।