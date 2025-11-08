Language
सब्सक्राइब करें
फोकस

Trending

    Move to Jagran APP
    pixelcheck
    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    घर बैठे रील बनाओ, कोलैब करो और बन जाओ सरकारी मेहमान! EPFO किसे दे रहा ऐसा मौका? स्टेप-बाई-स्टेप समझें

    By Ankit Kumar Katiyar Edited By: Ankit Kumar Katiyar
    Updated: Sat, 08 Nov 2025 03:16 PM (IST)

    EPFO News: कर्मचारी भविष्य निधि संगठन (ईपीएफओ) ने वित्तीय जागरूकता बढ़ाने के लिए सोशल मीडिया क्रिएटर्स को आमंत्रित किया है। क्रिएटर्स 10 नवंबर 2025 तक ईपीएफओ से संपर्क कर सकते हैं। उन्हें आईआईटीएफ 2025 में सम्मानित किया जाएगा। यह पहल देश में वित्तीय समझ को मजबूत करने का एक प्रयास है। ईपीएफओ के सोशल मीडिया पर लाखों फॉलोअर्स हैं, जिससे जागरूकता अभियान को बढ़ावा मिलेगा।

    prefferd source google
    Hero Image

    घर बैठे रील बनाओ, कोलैब करो और बन जाओ सरकारी मेहमान! EPFO किसे दे रहा ऐसा मौका?

    नई दिल्ली| EPFO News: अगर आप पर्सनल फाइनेंस से जुड़े सोशल मीडिया क्रिएटर हैं और लोगों को पैसे, सेविंग, रिटायरमेंट और सोशल सिक्योरिटी की जानकारी देते हैं, तो यह खबर आपके लिए है। कर्मचारी भविष्य निधि संगठन (EPFO) ने ऐसे क्रिएटर्स को आधिकारिक तौर पर अपने साथ जुड़ने के लिए आमंत्रित किया है।

    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    EPFO चाहता है कि डिजिटल क्रिएटर्स मिलकर देश में वित्तीय जागरूकता और सोशल सिक्योरिटी की समझ बढ़ाएं। ईपीएफओ का कहना है कि आज सोशल मीडिया की ताकत करोड़ों लोगों तक जानकारी पहुंचाने का सबसे बड़ा जरिया बन चुकी है। ऐसे में फाइनेंस क्रिएटर्स के साथ यह कोलैब देश के वर्कफोर्स के लिए बेहद असरदार साबित हो सकता है। अब सवाल यह कि इसके लिए आपको क्या करना होगा और बतौर इनाम में क्या मिलेगा?

    EPFO की डिजिटल मौजूदगी कितनी बड़ी?

    EPFO फेसबुक, एक्स, इंस्टाग्राम, यूट्यूब और लिंक्डइन जैसे कई प्लेटफॉर्म पर मजबूत उपस्थिति रखता है, जिससे कैंपेन का असर और बढ़ेगा।

    प्लेटफॉर्म फॉलोअर्स
    फेसबुक (Facebook) 389,490+
    एक्स (X-Twitter) 334,600+
    इंस्टाग्राम (Instagram) 274,000+
    लिंक्डइन (LinkedIn) 15,760+
    यूट्यूब (YouTube) 18,30,413+

    इन आंकड़ों से साफ है कि EPFO करोड़ों लोगों तक पहुंच बनाने के लिए क्रिएटर्स की ताकत को और जोड़ना चाहता है।

     

    यह भी पढ़ें- गलत वजह बताकर पीएफ निकाला तो होगा तगड़ा एक्शन, EPFO ने दे डाली ऐसी चेतावनी; कब-कब निकाल सकते हैं पैसा?

    कैसे जुड़ सकते हैं क्रिएटर्स?

    इच्छुक फाइनेंस क्रिएटर्स 10 नवंबर 2025 तक EPFO को इस ईमेल epfoiitf@gmail.com के जरिए कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। EPFO इच्छुक क्रिएटर्स के साथ एक मीटिंग शेड्यूल करेगा, जिसमें आगे की प्रक्रिया और योजना पर बात होगी।

    IITF 2025 में मिलेगा सम्मान

    EPFO ने घोषणा की है कि जो क्रिएटर्स इस पहल का हिस्सा बनेंगे, उन्हें IITF 2025 में EPFO Pavilion पर ऑनर्ड गेस्ट (Honoured Guest) के रूप में बुलाया जाएगा। यहीं पर इनफ्लुएंसर्स को उनके योगदान के लिए सम्मान भी दिया जाएगा। EPFO की यह पहल उन फाइनेंस क्रिएटर्स के लिए सुनहरा मौका है, जो अपनी डिजिटल पहुंच को समाज के काम में लाना चाहते हैं। यह न सिर्फ एक कोलैब है, बल्कि देश की वित्तीय समझ को मजबूत करने का राष्ट्रीय कैंपेन है।

    "पर्सनल फाइनेंस से जुड़े अपने सवाल आप हमें business@jagrannewmedia.com पर भेज सकते हैं।"

    यह भी पढ़ें- EPFO से निकाल सकेंगे 100% पैसा, 13 कठिन नियम नहीं अब सिर्फ ये 3 शर्तें; पहले से इतना आसान हुआ विड्रॉल?


    बिजनेस से जुड़ी हर जरूरी खबर, मार्केट अपडेट और पर्सनल फाइनेंस टिप्स के लिए फॉलो करें

    FOLLOW USFOLLOW US