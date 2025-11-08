घर बैठे रील बनाओ, कोलैब करो और बन जाओ सरकारी मेहमान! EPFO किसे दे रहा ऐसा मौका? स्टेप-बाई-स्टेप समझें

नई दिल्ली| EPFO News: अगर आप पर्सनल फाइनेंस से जुड़े सोशल मीडिया क्रिएटर हैं और लोगों को पैसे, सेविंग, रिटायरमेंट और सोशल सिक्योरिटी की जानकारी देते हैं, तो यह खबर आपके लिए है। कर्मचारी भविष्य निधि संगठन (EPFO) ने ऐसे क्रिएटर्स को आधिकारिक तौर पर अपने साथ जुड़ने के लिए आमंत्रित किया है।

EPFO चाहता है कि डिजिटल क्रिएटर्स मिलकर देश में वित्तीय जागरूकता और सोशल सिक्योरिटी की समझ बढ़ाएं। ईपीएफओ का कहना है कि आज सोशल मीडिया की ताकत करोड़ों लोगों तक जानकारी पहुंचाने का सबसे बड़ा जरिया बन चुकी है। ऐसे में फाइनेंस क्रिएटर्स के साथ यह कोलैब देश के वर्कफोर्स के लिए बेहद असरदार साबित हो सकता है। अब सवाल यह कि इसके लिए आपको क्या करना होगा और बतौर इनाम में क्या मिलेगा?

कैसे जुड़ सकते हैं क्रिएटर्स? इच्छुक फाइनेंस क्रिएटर्स 10 नवंबर 2025 तक EPFO को इस ईमेल epfoiitf@gmail.com के जरिए कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। EPFO इच्छुक क्रिएटर्स के साथ एक मीटिंग शेड्यूल करेगा, जिसमें आगे की प्रक्रिया और योजना पर बात होगी।