EPFO से निकाल सकेंगे 100% पैसा, 13 कठिन नियम नहीं अब सिर्फ ये 3 शर्तें; पहले से इतना आसान हुआ विड्रॉल?

नई दिल्ली| कर्मचारी भविष्य निधि संगठन (EPFO) ने 7 करोड से ज्यादा सदस्यों के लिए बड़ा फैसला लिया है। अब ईपीएफओ के सदस्य जरूरत पड़ने पर अपने पीएफ खाते से 100% यानी पूरा पैसा निकाल (100% PF withdrawal) सकेंगे। सरकार ने इस कदम को लोगों के "ईज़ ऑफ लिविंग" यानी जिंदगी आसान बनाने की दिशा में बड़ा सुधार बताया है। श्रम मंत्री मनसुख मांडविया की अध्यक्षता में हुई बैठक में यह बड़ा फैसला लिया गया। अब पढ़ाई, शादी, बीमारी या घर जैसी जरूरतों के लिए पैसा निकालना पहले से आसान और झंझटमुक्त हो गया है। इस बदलाव से करोड़ों कर्मचारियों की आर्थिक आजादी और सुविधा दोनों बढ़ने वाली हैं।

13 नियमों को सिर्फ 3 श्रेणियों में समेटा सोमवार को हुई बैठक में ईपीएफओ की सेंट्रल बोर्ड ऑफ ट्रस्टीज (CBT), जिसकी अध्यक्षता श्रम मंत्री मनसुख मांडविया ने की, ने कई अहम फैसलों को मंजूरी दी। सबसे बड़ा बदलाव यह है कि EPF से आंशिक निकासी (Partial Withdrawal) के नियमों को पूरी तरह सरल और लचीला बना दिया गया है। पहले 13 अलग-अलग जटिल नियम थे, जिन्हें अब तीन श्रेणियों में समेटा गया है-

1. आवश्यक जरूरतें जैसे- बीमारी, शिक्षा और शादी 2. हाउसिंग जरूरतें 3. विशेष परिस्थितियां। आंशिक निकासी का समय घटा 12 महीने किया अब कर्मचारी अपने खाते से कर्मचारी और नियोक्ता दोनों हिस्से सहित 100% रकम निकाल सकेंगे। शिक्षा के लिए पैसे निकालने की सीमा 10 गुना, और शादी के लिए 5 गुना तक कर दी गई है। अभी तक कुल मिलाकर सिर्फ 3 बार निकासी की अनुमति थी। पहले किसी भी आंशिक निकासी के लिए कम से कम 5 साल की सेवा जरूरी थी, लेकिन अब इसे घटाकर सिर्फ 12 महीने कर दिया गया है।

बैठक में विश्वास स्कीम को भी दी गई मंजूरी EPFO का कहना है कि अब आंशिक निकासी के 100% दावे ऑटोमैटिकली सेटल हो सकेंगे, वो भी बिना किसी डॉक्युमेंटेशन के। इसके अलावा, फाइनल सेटलमेंट के नियमों में भी बदलाव हुआ है- अब PF का प्रीमैच्योर सेटलमेंट 2 महीने की बजाय 12 महीने, और पेंशन निकासी 2 महीने से बढ़ाकर 36 महीने में की जा सकेगी। बैठक में "विश्वास स्कीम (Vishwas Scheme)" को भी मंजूरी दी गई, जिसका मकसद पेनल्टी मामलों में मुकदमेबाजी घटाना है। अब देर से जमा किए गए PF पर पेनल्टी सिर्फ 1% प्रति माह होगी।

श्रम मंत्रालय के मुताबिक, मई 2025 तक ऐसे मामलों में 2,406 करोड़ रुपए की पेनल्टी लंबित है और 6,000 से ज्यादा केस अदालतों में चल रहे हैं। यह स्कीम 6 महीने चलेगी और जरूरत पड़ने पर 6 महीने और बढ़ाई जा सकेगी। EPFO ने इंडिया पोस्ट पेमेंट्स बैंक (IPPB) से समझौता कर EPS-95 पेंशनर्स को उनके घर पर ही डिजिटल लाइफ सर्टिफिकेट उपलब्ध कराने की सुविधा शुरू की है। इसके लिए पेंशनरों को कोई शुल्क नहीं देना होगा।