सिर्फ एक मिस कॉल और फिर...EPFO ने क्यों जारी किया ये 9966044425 नंबर? सेकेंडों में होगा घंटों का काम
अब आपको अपना पीएफ बैलेंस पता करने के लिए न तो वेबसाइट पर विजिट करने की जरूरत है और न ही उमंग जैसे ऐप पर लॉगिन करने की। बस एक मिस कॉल और आपका PF बैलेंस आपके मोबाइल पर पहुंच जाएगा। जी हां कर्मचारी भविष्य निधि संगठन यानी EPFO ने कर्मचारियों की सुविधा के लिए नया हेल्पलाइन नंबर 9966044425 जारी किया है।
नई दिल्ली| अगर आपको अपना पीएफ बैलेंस चेक करना होता है तो आमतौर पर आप क्या करते हैं? ईपीएफओ की वेबसाइट पर जाते हैं, उमंग ऐप खंगालते हैं या फिर नजदीकी ऑनलाइन कियॉस्क पर जाकर पता करते हैं। जिसमें कई बार घंटों लग जाते हैं और आपका कीमती समय बर्बाद होता है। लेकिन अब आपको घंटों परेशान होने की जरूरत नहीं है।
क्योंकि, कर्मचारी भविष्य निधि संगठन (EPFO) ने एक मोबाइल नंबर जारी किया है। जिस पर सिर्फ एक मिस कॉल करने पर आपके पीएफ बैलेंस की जानकारी आपके नंबर पर पहुंच जाएगी। जी हां, EPFO ने कर्मचारियों की सुविधा के लिए नया हेल्पलाइन नंबर 9966044425 जारी किया है। इससे आप आपने पीएफ की पूरी जानकारी प्राप्त कर सकते हैं।
कैसे चेक करें पीएफ बैलेंस?
ईपीएफओ के मुताबिक, आपका मोबाइल नंबर EPFO रिकॉर्ड में रजिस्टर्ड होना चाहिए। यानी अगर आपका मोबाइल नंबर रजिस्टर्ड है तो आपको सिर्फ 9966044425 पर एक मिस कॉल देना है। कुछ सेकंड बाद आपके फोन पर एक एसएमएस (SMS) आएगा, जिसमें आपका EPF बैलेंस और आखिरी योगदान की जानकारी होगी। लेकिन ध्यान रहे, कॉल करते समय वही मोबाइल नंबर इस्तेमाल करें जो आपके EPFO अकाउंट में रजिस्टर्ड है।
Wanna know your EPF Balance?
Just give a missed call on 9966044425 from your registered mobile number and get your balance instantly!#EPFO #EPFBalance #EPFOWithYou #ईपीएफओ #HumHainna pic.twitter.com/P4al2gmVHB— EPFO (@epfoofficial) October 5, 2025
किन्हें मिलेगा इसका फायदा?
यह सुविधा खासतौर पर उन कर्मचारियों के लिए है, जो बार-बार ईपीएफओ पोर्टल (EPFO) या ऐप पर लॉगइन नहीं करना चाहते। जिनके पास इंटरनेट की सुविधा नहीं है, उनके लिए यह नंबर किसी वरदान से कम नहीं। अब गांव या छोटे शहरों में काम करने वाले कर्मचारी भी आसानी से अपना PF बैलेंस जान सकते हैं।
क्या है EPFO का मकसद?
EPFO का कहना है कि इस सर्विस का मकसद कर्मचारियों को ज्यादा सुविधाजनक और तेज तरीका देना है, ताकि उन्हें PF से जुड़ी छोटी जानकारी के लिए इधर-उधर ना भटकना पड़े। संगठन का उद्देश्य डिजिटल और बिना झंझट सेवाएं देना है।
इन तरीकों से भी चेक कर सकते हैं बैलेंस?
ऊपर दिए गए मोबाइल नंबर पर मिस कॉल से पीएफ बता करने के अलावा आप उमंग ऐप, EPFO की वेबसाइट या फिर SMS सर्विस से भी पीएफ बैलेंस चेक कर सकते हैं। SMS से जानकारी पाने के लिए टाइप करें-
- EPFOHO UAN ENG
- और 7738299899 पर भेज दें।
ध्यान रहे यहां ENG का मतलब ENGLISH भाषा से है। अगर आप पीएफ की जानकारी हिंदी, मराठी या फिर किसी दूसरी भाषा में चाहते हैं तो आपको "ENG" की जगह, हिंदी के लिए "HIN", मराठी के लिए "MAR" टाइप करना होगा।
बता दें कि ईपीएफओ कर्मचारियों को सुविधा को ध्यान में रखते हुए नए-नए अपडेट लाता रहता है, जिससे कर्मचारियों को काफी राहत मिलती है।
SOURCE- EPFO
