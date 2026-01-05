DA Hike Jan 2026: 2% या 3%...कितना बढ़ेगा डीए? आठवें वेतन आयोग से पहले कैसे बढ़ेगी सैलरी? समझिए पूरा कैलकुलेशन
DA Calculation: नए साल की शुरुआत के साथ ही केंद्रीय कर्मचारियों के लिए महंगाई भत्ते (central government employees da hike) को लेकर बड़ा अपडेट सामने आया है, जो सीधे सैलरी, पेंशन और आने वाले आठवें वेतन आयोग से जुड़ा है। अभी डीए 58% पर है और अब चर्चा इस बात की है कि अगली किस्त में इसमें 2% की बढ़ोतरी होगी या 3% (2%-3% DA hike 2026) की। अब सवाल यह है कि आखिर इससे आपकी सैलरी में कितनी बढ़ोतरी होगी और आठवें वेतन आयोग में इसका क्या असर पड़ेगा? चलिए समझते हैं।
क्या कह रहे नवंबर के आंकड़े?
सरकार साल में दो बार, जनवरी और जुलाई में डीए और पेंशनरों के लिए डीआर में संशोधन करती है। दिसंबर के महंगाई आंकड़े आने के बाद ही अंतिम फैसला होगा, लेकिन नवंबर के ऑल इंडिया कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स, इंडस्ट्रियल वर्कर्स (AICPI-IW) के आंकड़े इशारा कर रहे हैं कि बढ़ोतरी तय मानी जा रही है।
इस बार कितना बढ़ेगा डीए?
पिछले साल जनवरी में DA को 2% बढ़ाकर 55% किया गया था और इसके बाद 3% की और बढ़ोतरी हुई, जिससे मौजूदा दर 58% पर पहुंच गई। इसी पैटर्न के चलते कर्मचारी यह समझने की कोशिश कर रहे हैं कि इस बार फायदा कितना होगा।
कैसे कैलकुलेट होता है डीए? (DA calculation 2026)
DA निकालने का फॉर्मूला यह है-
- DA (%) = [{AICPI-IW का 12 महीने का औसत (आधार वर्ष 2001)- 261.42} ÷ 261.42] × 100
लेकिन अभी CPI-IW का बेस ईयर 2016 है। इसलिए पहले इसे 2001 बेस में बदला जाता है। इसके लिए 2.88 का 'लिंकिंग फैक्टर' इस्तेमाल होता है। यह फैक्टर लेबर ब्यूरो (Labour Bureau) के डेटा से निकाला गया है। अगस्त 2020 में 2001 बेस पर CPI-IW 338 था, जबकि 2016 बेस पर 117.4 था। 338 को 117.4 से भाग देने पर 2.87 मिलता है, जिसे कन्वर्जन के लिए लिया जाता है।
कैलकुलेशन को उदाहरण से समझें
मान लीजिए किसी कर्मचारी की बेसिक सैलरी ₹50000 है। वर्तमान में (जनवरी 2026 से पहले) डीए 58% है।
डीए राशि = (58 ×50000) ÷ 100 = ₹29000
कुल सैलरी में यह अतिरिक्त मिलता है।
- अब जनवरी 2026 से डीए 60% हो जाता है (ताजा अनुमान के अनुसार 2% बढ़ोतरी)।
- नया डीए = (60 ×50000) ÷ 100 = ₹30000
- बढ़ोतरी = ₹30000 - ₹29000 = ₹1000 प्रति महीना ज्यादा।
यानी महंगाई भत्ता बढ़ने से सैलरी में सीधा फायदा होता है। पेंशनर्स को भी यही प्रतिशत पर डियरनेस रिलीफ (DR) मिलता है।
आठवें वेतन आयोग से क्या कनेक्शन?
आठवें वेतन आयोग (8th Pay Commission) को अपनी सिफारिशें देने के लिए 18 महीने का समय मिला है। तब तक DA/DR हर छह महीने में बढ़ते रहेंगे- जनवरी 2026, जुलाई 2026, जनवरी 2027 और जुलाई 2027 में। अगर इन चार किस्तों में कुल DA बढ़ोतरी 8% की जगह 10% तक पहुंचती है, तो फिटमेंट फैक्टर ज्यादा तय हो सकता है।
इसका सीधा मतलब है- नई सैलरी, पेंशन और एरियर तीनों में ज्यादा फायदा। इसलिए DA की हर 1% बढ़ोतरी अब सिर्फ मौजूदा राहत नहीं, बल्कि आने वाले वेतन आयोग का मजबूत आधार भी बन सकती है।
