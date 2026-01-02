Language
    DA Hike: नवंबर में 0.5 अंक बढ़ा AICPI-IW, डीए बढ़ोतरी की उम्मीद कितनी? 8वें वेतन आयोग की सैलरी पर पड़ेगा असर!

    By Ankit Kumar Katiyar Edited By: Ankit Kumar Katiyar
    Updated: Fri, 02 Jan 2026 04:39 PM (IST)

    DA Hike 2026: नवंबर में AICPI-IW 0.5 अंक बढ़कर 148.2 पर पहुंचा, जो लगातार पांचवीं मासिक वृद्धि है। इससे केंद्रीय कर्मचारियों और पेंशनभोगियों के महंगाई

    Hero Image

    DA Hike: नवंबर में 0.5 अंक बढ़ा AICPI-IW, डीए बढ़ोतरी की उम्मीद कितनी? 8वें वेतन आयोग की सैलरी पर पड़ेगा असर?

    नई दिल्ली| नवंबर में महंगाई के आंकड़ों ने एक बार फिर हलचल बढ़ा दी है। ऑल इंडिया कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स-इंडस्ट्रियल वर्कर्स (AICPI-IW) में 0.5 अंक की बढ़ोतरी दर्ज हुई है। जिससे डीए बढ़ोतरी की उम्मीद मजबूत हुई है। हालांकि, अब बड़ा सवाल यह है कि आखिर जनवरी 2026 से डीए कितना (DA hike January 2026) बढ़ सकता है और इसका 8वें वेतन आयोग की सैलरी पर क्या असर पड़ेगा?

    लगातार पांचवें महीने में हुई बढ़ोतरी?

    केंद्रीय श्रम एवं रोजगार मंत्रालय के तहत लेबर ब्यूरो ने बताया है कि नवंबर 2025 में AICPI-IW 0.5 अंक बढ़कर 148.2 पर पहुंच गया। यह लगातार पांचवां महीना है जब महंगाई सूचकांक में बढ़त दर्ज हुई है। इससे पहले अक्टूबर में 0.4, सितंबर में 0.2, अगस्त में 0.6 और जुलाई में 1.5 अंक की तेजी आई थी।

    क्यों अहम है AICPI-IW?

    AICPI-IW वही आधार है, जिसके जरिए केंद्रीय कर्मचारियों का महंगाई भत्ता (DA) और पेंशनर्स का महंगाई राहत (DR) तय होती है। सातवें वेतन आयोग (7th Pay Commission) के फॉर्मूले के मुताबिक, बीते छह महीनों के AICPI-IW आंकड़ों का औसत लेकर डीए की दर तय की जाती है। सरकार साल में दो बार, 1 जनवरी और 1 जुलाई को डीए-डीआर में संशोधन करती है। अगली बढ़ोतरी 1 जनवरी 2026 से लागू होने की उम्मीद है, जिसके लिए जुलाई-दिसंबर 2025 के आंकड़े देखे जाएंगे।

    जुलाई से नवंबर तक कैसे बढ़ा AICPI-IW?

    महीना बढ़त (अंक)
    जुलाई 2025 1.5
    अगस्त 2025 0.6
    सितंबर 2025 0.2
    अक्टूबर 2025 0.4
    नवंबर 2025 0.5

    अगर दिसंबर में भी यही रुझान बना रहता है, तो डीए में ठीक-ठाक बढ़ोतरी की संभावना बनती है। हालांकि अंतिम फैसला सरकार के हाथ में होता है, इसलिए अभी सटीक प्रतिशत बताना मुश्किल है।

    ग्रुप-वाइज महंगाई का हाल (अक्टूबर vs नवंबर 2025)

    ग्रुप अक्टूबर (अंक) नवंबर(अंक)
    खाद्य एवं पेय पदार्थ (Food & Beverages) 151.8 152.8
    पान, सुपारी और तंबाकू (Pan, Supari, Tobacco) 170.4 169.5
    कपड़े और जूते (Clothing & Footwear) 154.6 154.6
    मकान (Housing) 137.7 137.7
    ईंधन और बिजली (Fuel & Light) 152.8 152.9
    अन्य सामान (Miscellaneous) 144.7 144.8
    सामान्य सूचकांक (General Index) 147.7 148.2

    तो क्या 8वें वेतन आयोग की सैलरी पर भी पड़ेगा असर?

    इसका छोटा सा जवाब है- हां भी और नहीं भी। आठवें वेतन आयोग (8th Pay Commission) का गठन हो चुका है और आयोग ने काम भी शुरू कर दिया है। पहले के वेतन आयोगों ने लागू डीए को सैलरी गणना में शामिल किया है। अगर 8वां आयोग भी 1 जनवरी 2026 से लागू डीए को आधार बनाता है, तो ज्यादा डीए का मतलब ज्यादा सैलरी हाइक हो सकता है। लेकिन आयोग नया तरीका भी अपना सकता है। इसलिए अभी पक्की बात कहना जल्दबाजी होगी।

