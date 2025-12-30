8th Pay Commission: आठवां वेतन आयोग कब लागू होगा, सैलरी कब बढ़ेगी?, सामने आ गई पूरी टाइमलाइन; नोट कर लें तारीख!
8th Pay Commission: केंद्रीय कर्मचारियों और पेंशनर्स को आठवें वेतन आयोग का इंतजार है। डॉ. मंजीत पटेल ने बताया कि नियमानुसार यह 1 जनवरी 2026 से देय है।
8th Pay Commission: देश 1.19 करोड़ से ज्यादा केंद्रीय कर्मचारियों और पेंशनर्स के मन में इन दिनों सिर्फ एक ही सवाल घूम रहा है- आठवां वेतन आयोग आखिर कब लागू होगा और बढ़ी हुई सैलरी (8th Pay Commission salary hike 2026) कब से मिलने लगेगी? हर सैलरी स्लिप और हर पेंशन अकाउंट के साथ यही उम्मीद जुड़ी है कि अब फिटमेंट फैक्टर (8th Pay Commission fitment factor 2026) बढ़े और आमदनी में राहत मिले। अब इस मुद्दे पर स्थिति काफी हद तक साफ होती दिख रही है।
ऑल इंडिया एनपीएस इम्पलॉई फेडरेशन के राष्ट्रीय अध्यक्ष डॉ. मंजीत पटेल (Manjeet Patel) ने पूरी प्रक्रिया को सरल शब्दों में समझाया है। उनके मुताबिक, नियमों के हिसाब से आठवां वेतन आयोग 1 जनवरी 2026 से ड्यू माना जाता है। यानी कागजों में नई सैलरी उसी तारीख से लागू होनी चाहिए। लेकिन असल जिंदगी में यह प्रक्रिया काफी लंबी होती है।
इस तारीख से आ सकती है बढ़ी हुई सैलरी!
डॉ. मंजीत पटेल बताते हैं कि सरकार खुद यह मान चुकी है कि किसी भी वेतन आयोग को अपनी रिपोर्ट तैयार करने में करीब 18 महीने लगते हैं। इसके बाद सिफारिशों को स्वीकार करने, उन पर चर्चा करने और कैबिनेट से मंजूरी मिलने में लगभग 6 महीने और लग सकते हैं। इस तरह कुल समय करीब 2 साल बैठता है। अगर इसी गणित से चला जाए, तो कर्मचारियों के हाथ में बढ़ी हुई सैलरी 1 जनवरी 2028 के आसपास पहुंच सकती है।
यूपी विधानसभा चुनाव के चलते भी हो रही देरी?
हालांकि, संकेत सिर्फ इसी दिशा में नहीं जा रहे हैं। कर्मचारी संगठनों का मानना है कि सरकार की मंशा इससे पहले लागू करने की भी हो सकती है। डॉ. पटेल के अनुसार, जिस तरह की टाइमिंग दिख रही है, उससे लगता है कि सरकार 2027 के मध्य, यानी 1 जुलाई 2027 से बढ़ी हुई सैलरी देने का ऐलान कर सकती है। इसकी बड़ी वजह 2027 (संभावित मार्च) में होने वाले उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव भी माने जा रहे हैं।
दिल्ली और बिहार विधानसभा चुनाव से कनेक्शन
दरअसल, घटनाक्रम पर नजर डालें तो तस्वीर और साफ हो जाती है। 15 जनवरी 2025 को सरकार ने वेतन आयोग के गठन की घोषणा की थी, लेकिन इसके बाद करीब 10 महीने तक कोई ठोस कदम नहीं उठाया गया। फिर 28 अक्टूबर को आधिकारिक गजट नोटिफिकेशन जारी हुआ, जिसमें साफ लिखा गया कि आयोग को अपनी रिपोर्ट देने में 18 महीने का समय लगेगा। यह समयसीमा जोड़ने पर तारीख सीधे जुलाई 2027 पर जाकर टिकती है।
कर्मचारी संगठनों का कहना है कि दिल्ली चुनाव (Delhi ELection) के आसपास घोषणा, बिहार चुनाव (Bihar Election 2025) के समय औपचारिक गठन और यूपी चुनाव के वक्त लागू करने की संभावनाएं ये सब इशारे एक ही ओर जाते हैं।
कर्मचारियों के लिए क्या मतलब?
नियमों के हिसाब से तारीख 1 जनवरी 2026 है, लेकिन हकीकत में बढ़ी हुई सैलरी 2027 के मध्य या फिर 2028 की शुरुआत में हाथ में आने की सबसे ज्यादा संभावना दिख रही है। कर्मचारियों को अब सरकार के अगले कदम और आधिकारिक घोषणा का इंतजार है, जो इस बहुप्रतीक्षित वेतन बढ़ोतरी की अंतिम तारीख तय करेगी।
