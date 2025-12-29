8th Pay Commission: BSF, CRPF और CISF से लेकर स्किल्ड ट्रेड स्टाफ तक, किसकी बढ़ेगी कितनी सैलरी? पूरा कैलकुलेशन

8th Pay Commission 2026: साल बदलने में सिर्फ दो दिन बचे हैं। 31 दिसंबर 2025 को सातवां वेतन आयोग खत्म हो रहा है और 1 जनवरी 2026 से आठवें वेतन आयोग के लागू होने की संभावना है। इससे BSF, CRPF, CISF और स्किल्ड ट्रेड स्टाफ समेत केंद्रीय कर्मचारियों और पेंशनर्स की निगाहें सैलरी बढ़ोतरी पर टिक गई हैं। सबसे बड़ा सवाल फिटमेंट फैक्टर को लेकर है।

इसे लेकर ऑल इंडिया एनपीएस इम्प्लॉई फेडरेशन के राष्ट्रीय अध्यक्ष मनजीत पटेल (Manjeet Patel) ने बताया कि संगठन ने सरकार से 2.64 फिटमेंट फैक्टर (8th Pay Commission fitment factor) की मांग रखी है। अब सवाल यह है कि अगर इस फिटमेंट फैक्टर की मांग मान ली जाती है तो सैलरी कितनी बढ़ जाएगी? तो चलिए समझते हैं कि 2.64 फिटमेंट फैक्टर से लेवल 3 के कर्मचारियों की सैलरी में कितनी बढ़ोतरी होगी?

लेवल-3 में केंद्र सरकार के कौन-कौन से कर्मचारी होते हैं शामिल? (Which Central Government employees are included in Level-3?) पोस्टमैन (डाक विभाग)

मेल गार्ड (रेलवे में कुछ ग्रेड)

जूनियर क्लर्क या लोअर डिवीजन क्लर्क (LDC) के कुछ एंट्री लेवल (हालांकि कई LDC लेवल-2 या 4 में होते हैं)

टेक्नीशियन (विभिन्न विभागों में जूनियर स्तर के)

असिस्टेंट (निचले स्तर के, जैसे जूनियर असिस्टेंट)

कॉन्स्टेबल या समकक्ष, कुछ विभागों में हेड कांस्टेबल और स्किल्ड ट्रेड स्टाफ (कुछ केंद्रीय पुलिस संगठनों में एंट्री लेवल जैसे- CAPF, BSF, CRPF और CISF)

ट्रेड्समैन या स्किल्ड वर्कर (रक्षा या अन्य विभागों में)

मल्टी-टास्किंग स्टाफ (MTS) के कुछ प्रमोटेड पद (MTS मुख्यतः लेवल-1 में) यह भी पढ़ेें- 8th Pay Commission: फिटमेंट फैक्टर 3.86 होगा या फिर 2.64? 5 दिन बाद कितनी बढ़ सकती है सैलरी, एक्सपर्ट ने समझाया लेवल-3: फिटमेंट फैक्टर 2.64 हुआ तो कितनी बढ़ जाएगी सैलरी? (Level-3: salary increase if the fitment factor is 2.64) ग्रेड वर्तमान बेसिक पे अनुमानित बेसिक पे Level 1 ₹18,000 ₹47,520 Level 2 ₹19,900 ₹52,536 Level 3 ₹21,700 ₹57,288 Level 4 ₹25,500 ₹67,320 Level 5 ₹29,200 ₹77,088 Level 6 ₹35,400 ₹93,456 Level 7 ₹44,900 ₹118,536 Level 8 ₹47,600 ₹125,664 Level 9 ₹53,100 ₹140,184 Level 10 ₹56,100 ₹148,104 Level 11 ₹67,700 ₹178,728 Level 12 ₹78,800 ₹208,032 Level 13 ₹118,500 ₹312,840 Level 13 ₹131,100 ₹346,104 Level 14 ₹144,200 ₹380,688 Level 15 ₹182,200 ₹481,008 Level 16 ₹205,400 ₹542,256 Level 17 ₹225,000 ₹594,000 Level 18 ₹250,000 ₹660,000 8वां वेतन आयोग कब से लागू होगा? (When will the 8th Pay Commission be implemented?) 7वें वेतन आयोग का कार्यकाल 31 दिसंबर 2025 को खत्म हो रहा है। ऐसे में नई सैलरी 1 जनवरी 2026 से लागू होने की संभावना है। हालांकि, सरकार को 8वें वेतन आयोग की सिफारिशें मंजूर करने में करीब दो साल लग सकते हैं। ऐसे में कर्मचारियों को एरियर मिलने की उम्मीद भी है। फिटमेंट फैक्टर क्या होता है? (What is fitment factor?) फिटमेंट फैक्टर एक मल्टीप्लायर होता है, जिससे मौजूदा बेसिक सैलरी को गुणा कर नई बेसिक सैलरी तय की जाती है। जितना ज्यादा फिटमेंट फैक्टर, उतनी ज्यादा सैलरी और पेंशन।

फिटमेंट फैक्टर कैसे तय होता है? (How is the fitment factor determined?) एक्सपर्ट बताते हैं कि फिटमेंट फैक्टर तय करते समय कई आर्थिक और संस्थागत पहलुओं को देखा जाता है। आमतौर पर इसमें बेसिक पे + ग्रेड पे को आधार बनाकर जरूरी बढ़ोतरी का आकलन किया जाता है।