8th Pay Commission: फिटमेंट फैक्टर 3.86 होगा या फिर 2.64? 5 दिन बाद कितनी बढ़ सकती है सैलरी, एक्सपर्ट ने समझाया

नई दिल्ली| केंद्रीय कर्मचारियों और पेंशनर्स की नजर अब 8वें वेतन आयोग पर टिकी है, क्योंकि 31 दिसंबर 2025 को 7वां वेतन आयोग खत्म हो रहा है। माना जा रहा है कि 5 दिन बाद यानी 1 जनवरी 2026 से 8वां वेतन आयोग (8th Pay Commission) लागू हो सकता है। ऐसे में सबसे बड़ा सवाल यही है कि सैलरी और पेंशन कितनी बढ़ेगी? और फिटमेंट फैक्टर कितना रहेगा?

विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

इसी को लेकर ऑल इंडिया एनपीएस इम्प्लॉई फेडरेशन के राष्ट्रीय अध्यक्ष मंजीत पटेल (Manjeet Patel) ने तस्वीर साफ की है। उनका कहना है कि सैलरी में बढ़ोतरी फिटमेंट फैक्टर के आधार पर होगी। जब उनसे पूछा गया कि क्या फिटमेंट फैक्टर 3.86 तक जा सकता है, तो उन्होंने कहा, 'अगर सरकार चाहे तो 4.0 भी कर सकती है, लेकिन हमारा कैलकुलेशन 2.64 का है।'

मंजीत पटेल के मुताबिक, 2.64 फिटमेंट फैक्टर मिनिमम (Fitment Factor 2.64) और रीजनेबल है, जिससे सरकार को भी दिक्कत नहीं होगी और कर्मचारियों को राहत मिलेगी। अब चर्चा यह भी है कि अगर फिटमेंट फैक्टर 3.86 हुआ, तो लेवल-1 (चपरासी) से लेकर लेवल-18 (IAS) तक की सैलरी में कितना इजाफा होगा। आइए, पूरे कैलकुलेशन को आसान भाषा में समझते हैं।

चपरासी से IAS तक... 3.86 फिटमेंट फैक्टर से कितनी बढ़ेगी सैलरी? ग्रेड वर्तमान बेसिक पे अनुमानित बेसिक पे Level 1 ₹18,000 ₹69,480 Level 2 ₹19,900 ₹76,814 Level 3 ₹21,700 ₹83,762 Level 4 ₹25,500 ₹98,430 Level 5 ₹29,200 ₹112,712 Level 6 ₹35,400 ₹136,644 Level 7 ₹44,900 ₹173,314 Level 8 ₹47,600 ₹183,736 Level 9 ₹53,100 ₹204,966 Level 10 ₹56,100 ₹216,546 Level 11 ₹67,700 ₹261,322 Level 12 ₹78,800 ₹304,168 Level 13 ₹118,500 ₹457,410 Level 13 ₹131,100 ₹506,046 Level 14 ₹144,200 ₹556,612 Level 15 ₹182,200 ₹703,292 Level 16 ₹205,400 ₹792,844 Level 17 ₹225,000 ₹868,500 Level 18 ₹250,000 ₹965,000 8वां वेतन आयोग कब से लागू होगा? (When will the 8th Pay Commission be implemented?) 7वें वेतन आयोग का कार्यकाल 31 दिसंबर 2025 को खत्म हो रहा है। ऐसे में नई सैलरी 1 जनवरी 2026 से लागू होने की संभावना है। हालांकि, सरकार को 8वें वेतन आयोग की सिफारिशें मंजूर करने में करीब दो साल लग सकते हैं। ऐसे में कर्मचारियों को एरियर मिलने की उम्मीद भी है। यह भी पढ़ें- 8th Pay Commission: सरकार से 2.64 फिटमेंट फैक्टर मांग आए कर्मचारी, कितनी बढ़ेगी सैलरी? 18 लेवल का पूरा कैलकुलेशन

फिटमेंट फैक्टर क्या होता है? (What is fitment factor?) फिटमेंट फैक्टर एक मल्टीप्लायर होता है, जिससे मौजूदा बेसिक सैलरी को गुणा कर नई बेसिक सैलरी तय की जाती है। जितना ज्यादा फिटमेंट फैक्टर, उतनी ज्यादा सैलरी और पेंशन। फिटमेंट फैक्टर कैसे तय होता है? (How is the fitment factor determined?) एक्सपर्ट बताते हैं कि फिटमेंट फैक्टर तय करते समय कई आर्थिक और संस्थागत पहलुओं को देखा जाता है। आमतौर पर इसमें बेसिक पे + ग्रेड पे को आधार बनाकर जरूरी बढ़ोतरी का आकलन किया जाता है।