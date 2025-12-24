8th Pay Commission: सरकार से 2.64 फिटमेंट फैक्टर मांग आए कर्मचारी, कितनी बढ़ेगी सैलरी? 18 लेवल का पूरा कैलकुलेशन

नई दिल्ली| साल बदलने में सिर्फ 7 दिन बचे हैं। 31 दिसंबर 2025 को सातवां वेतन आयोग खत्म हो रहा है और 1 जनवरी 2026 से आठवें वेतन आयोग (8th Pay Commission) के लागू होने की संभावना है। ऐसे में केंद्रीय कर्मचारियों और पेंशनर्स की उम्मीदें बढ़ गई हैं। साथ ही देश भर में आठवें वेतन आयोग की चर्चा है। कर्मचारियों के बीच सबसे बड़ा सवाल यह है कि आखिर फिटमेंट फैक्टर क्या होगा और उनकी तरफ से कितने फिटमेंट फैक्टर की मांग रखी गई है।

विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

इसे लेकर ऑल इंडिया एनपीएस इम्प्लॉई फेडरेशन के राष्ट्रीय अध्यक्ष मंजीत पटेल (Manjeet Patel) ने स्थिति साफ कर दी है। उनका कहना है कि उन्होंने सरकार से 2.64 फिटमेंट फैक्टर (8th Pay Commission fitment factor) की मांग रखी है। अब सवाल यह है कि अगर इस फिटमेंट फैक्टर की मांग मान ली जाती है तो सैलरी कितनी बढ़ जाएगी? तो चलिए समझते हैं कि 2.64 फिटमेंट फैक्टर से 18 लेवल यानी चपरासी से IAS लेवल की बेसिक सैलरी कितनी बढ़ जाएगी?

चपरासी से IAS तक... 2.64 फिटमेंट फैक्टर से कितनी बढ़ेगी सैलरी? () ग्रेड वर्तमान बेसिक पे अनुमानित बेसिक पे Level 1 ₹18,000 ₹47,520 Level 2 ₹19,900 ₹52,536 Level 3 ₹21,700 ₹57,288 Level 4 ₹25,500 ₹67,320 Level 5 ₹29,200 ₹77,088 Level 6 ₹35,400 ₹93,456 Level 7 ₹44,900 ₹118,536 Level 8 ₹47,600 ₹125,664 Level 9 ₹53,100 ₹140,184 Level 10 ₹56,100 ₹148,104 Level 11 ₹67,700 ₹178,728 Level 12 ₹78,800 ₹208,032 Level 13 ₹118,500 ₹312,840 Level 13 ₹131,100 ₹346,104 Level 14 ₹144,200 ₹380,688 Level 15 ₹182,200 ₹481,008 Level 16 ₹205,400 ₹542,256 Level 17 ₹225,000 ₹594,000 Level 18 ₹250,000 ₹660,000 8वां वेतन आयोग कब से लागू होगा? (When will the 8th Pay Commission be implemented?) 7वें वेतन आयोग का कार्यकाल 31 दिसंबर 2025 को खत्म हो रहा है। ऐसे में नई सैलरी 1 जनवरी 2026 से लागू होने की संभावना है। हालांकि, सरकार को 8वें वेतन आयोग की सिफारिशें मंजूर करने में करीब दो साल लग सकते हैं। ऐसे में कर्मचारियों को एरियर मिलने की उम्मीद भी है। यह भी पढ़ें- सैलरी, इंश्योरेंस से लेकर पेंशन तक, 7वें आयोग के 10 साल में क्या-क्या बदला? 8th Pay Commission से क्या हैं उम्मीदें?

फिटमेंट फैक्टर क्या होता है? (What is fitment factor?) फिटमेंट फैक्टर एक मल्टीप्लायर होता है, जिससे मौजूदा बेसिक सैलरी को गुणा कर नई बेसिक सैलरी तय की जाती है। जितना ज्यादा फिटमेंट फैक्टर, उतनी ज्यादा सैलरी और पेंशन। फिटमेंट फैक्टर कैसे तय होता है? (How is the fitment factor determined?) एक्सपर्ट बताते हैं कि फिटमेंट फैक्टर तय करते समय कई आर्थिक और संस्थागत पहलुओं को देखा जाता है। आमतौर पर इसमें बेसिक पे + ग्रेड पे को आधार बनाकर जरूरी बढ़ोतरी का आकलन किया जाता है।