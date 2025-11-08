Aadhaar Card खो जाने से कोई आपका बैंक अकाउंट खाली कर सकता है? UIDAI ने बताया; समझें आपके पैसों के साथ क्या होगा
आज के समय में आधार कार्ड (Aadhar Card) के बिना कोई जरूरी काम नहीं हो सकता है। इसके खो जाने से हमारे कई जरूरी काम रुक सकते हैं। आधार कार्ड खो जाने से बैंक अकाउंट खाली होने का डर रहता है। लेकिन क्या सच में कोई आपके आधार कार्ड का इस्तेमाल करके आपका बैंक अकाउंट (Bank Account) खाली कर सकता है। आइए जानते हैं।
नई दिल्ली। आज के समय में आधार कार्ड हम भारतीयों का बहुत ही जरूरी दस्तावेज है। इसका इस्तेमाल लगभग हर एक जगह होता है। PM Kisan Yojana से लेकर बैंक अकाउंट ओपन कराने तक हर जगह Aadhar Card का इस्तेमाल होता है। अगर आपके पास आधार कार्ड नहीं है तो आपके बहुत से जरूरी काम रुक सकते हैं। आपका डीएल नहीं बन सकता है। अगर आप पासपोर्ट बनवाना चाहते हैं तो भी आधार कार्ड चाहिए। यानी आधार कार्ड के बिना आप आज के समय में बहुत सी चीजों से वंचित रह सकते हैं।
ऐसे में बहुत से लोगों में मन में एक सवाल यह उठता है कि क्या आधार कार्ड खो जाने से आपका बैंक अकाउंट खाली हो सकता है? अगर आपके मन में भी इस तरह के सवाल हैं तो आज हम आपको बताएंगे कि आखिर क्या कोई आधार कार्ड के जरिए आपका बैंक अकाउंट खाली कर सकता है।
Aadhar Card खोने से क्या बैंक अकाउंट खाली हो सकता है?
सिर्फ अपना फिजिकल आधार कार्ड खोने से आपका बैंक अकाउंट खाली होने की संभावना नहीं है, क्योंकि सिर्फ आधार नंबर, नाम और पता जानने से पैसे निकालना काफी नहीं है। फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन के लिए PIN, रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पर मिले OTP, या बायोमेट्रिक ऑथेंटिकेशन जैसे एक्स्ट्रा वेरिफिकेशन तरीकों की जरूरत होती है।
हालांकि, फ्रॉडर आपकी आधार डिटेल्स का इस्तेमाल करके नकली बैंक अकाउंट खोल सकता है, लोन के लिए अप्लाई कर सकता है, या आपके नाम पर नए सिम कार्ड ले सकता है, जिससे आपको फाइनेंशियल नुकसान और कानूनी दिक्कतें हो सकती हैं।
क्या आधार नंबर पता चलने पर कोई मेरे बैंक अकाउंट को हैक कर सकता है?
इस सवाल के जवाब में UIDAI ने कहा, " बिल्कुल गलत। जैसे सिर्फ आपके ATM कार्ड का नंबर जानने से कोई ATM मशीन से पैसे नहीं निकाल सकता; वैसे ही सिर्फ़ आपका आधार नंबर जानने से कोई आपके बैंक अकाउंट को हैक करके पैसे नहीं निकाल सकता।
अगर आप बैंकों द्वारा दिया गया अपना PIN/OTP किसी को नहीं बताते हैं तो आपका बैंक अकाउंट सुरक्षित है। निश्चिंत रहें, आधार की वजह से फाइनेंशियल नुकसान का एक भी मामला सामने नहीं आया है। सिर्फ़ आधार नंबर का इस्तेमाल बैंकिंग या किसी दूसरी सर्विस के लिए नहीं किया जा सकता।
क्या UIDAI ट्रैक करता है आपका आधार कार्ड?
बहुत से लोगों को ऐसा लगता है कि क्या आधार कार्ड बनाने वाली संस्था UIDAI आपके आधार कार्ड को ट्रैक करता है। इस पर संस्था ने अपनी वेबसाइट पर लिखा- बिल्कुल गलत। UIDAI डेटाबेस में सिर्फ वही कम से कम जानकारी होती है जो आप एनरोलमेंट या अपडेट के समय देते हैं। इसमें आपका नाम, पता, जेंडर, जन्मतिथि, दस उंगलियों के निशान, दो आइरिस स्कैन, चेहरे की फोटो, मोबाइल नंबर (ऑप्शनल) और ईमेल ID (ऑप्शनल) शामिल हैं।
आप निश्चिंत रहें, UIDAI के पास आपके बैंक अकाउंट, शेयर, म्यूचुअल फंड, फाइनेंशियल और प्रॉपर्टी डिटेल्स, हेल्थ रिकॉर्ड, परिवार, जाति, धर्म, शिक्षा वगैरह की जानकारी नहीं है और न ही कभी उसके डेटाबेस में यह जानकारी होगी।
असल में, आधार एक्ट 2016 का सेक्शन 32(3) खास तौर पर UIDAI को खुद या किसी भी एंटिटी के ज़रिए ऑथेंटिकेशन के मकसद से कोई भी जानकारी कंट्रोल करने, इकट्ठा करने, रखने या मेंटेन करने से रोकता है। आधार एक आइडेंटिफायर है, प्रोफाइलिंग टूल नहीं।
कमेंट्स
सभी कमेंट्स (0)
बातचीत में शामिल हों
कृपया धैर्य रखें।