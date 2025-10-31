Aadhar Card बनाने वाली संस्था UIDAI का बड़ा कदम, आधार कार्ड के डेवलपमेंट को लेकर शुरू किया ये काम

नई दिल्ली। आज के समय में टेक्नोलॉजिकल में तेजी से बदलाव हो रहा है। इस तेजी से बदलते टेक्नोलॉजिकल और रेगुलेटरी माहौल को देखते हुए आधार कार्ड बनाने वाली संस्था यूनिक आइडेंटिफिकेशन अथॉरिटी ऑफ इंडिया (UIDAI) ने एक नए 'आधार विजन 2032' फ्रेमवर्क के जरिए आधार के विकास के अगले दशक को आकार देने के लिए एक बड़ा स्ट्रेटेजिक और टेक्नोलॉजिकल रिव्यू शुरू किया है।

मजबूत होगी Aadhar की टेक्नोलॉजिकल नींव Aadhaar Vision 2032 आगे की सोच वाला रोडमैप आधार की टेक्नोलॉजिकल नींव को मजबूत करेगा, नए डिजिटल इनोवेशन को इंटीग्रेट करेगा, और यह पक्का करेगा कि भारत का डिजिटल आइडेंटिटी प्लेटफॉर्म मजबूत, सबके लिए सुलभ और भविष्य के लिए तैयार रहे। UIDAI का टेक्नोलॉजी स्टैक, जो आधार सेवाओं की रीढ़ है और हमारी डिजिटल इकॉनमी को आगे बढ़ाने में मदद करता है, एक बड़े अपग्रेड के लिए तैयार है।

बनाई गई हाई लेवल एक्सपर्ट कमेटी इस बड़े बदलाव को गाइड करने के लिए, UIDAI ने UIDAI के चेयरपर्सन श्री नीलकंठ मिश्रा की अध्यक्षता में एक हाई-लेवल एक्सपर्ट कमेटी बनाई है। इस कमेटी में एकेडेमिया, इंडस्ट्री और एडमिनिस्ट्रेशन के जाने-माने एक्सपर्ट और लीडर्स शामिल हैं, जो आधार के इनोवेशन रोडमैप को मजबूत करने के लिए स्ट्रेटेजिक दिशा-निर्देश देंगे।



कमेटी में शामिल हैं: श्री भुवनेश कुमार, CEO, UIDAI; श्री विवेक राघवन, सर्वम AI के को-फ़ाउंडर; श्री धीरज पांडे, न्यूटनिक्स के फ़ाउंडर; श्री शशिकुमार गणेशन, MOSIP में इंजीनियरिंग हेड; श्री राहुल मथन, ट्राइलीगल में पार्टनर; श्री नवीन बुधिरजा, Vianai Systems में CTO और प्रोडक्ट्स हेड; डॉ. प्रभाकरन पूर्णचंद्रन, अमृता यूनिवर्सिटी में प्रोफ़ेसर; श्री अनिल जैन, मिशिगन स्टेट यूनिवर्सिटी में प्रोफ़ेसर; श्री मयंक वत्सा, IIT जोधपुर में प्रोफेसर; और श्री अभिषेक कुमार सिंह, UIDAI में डिप्टी डायरेक्टर जनरल।

साइबर सिक्योरिटी का रखा जाएगा ध्यान यह कमेटी आधार विजन 2032 डॉक्यूमेंट तैयार करेगी, जिसमें भारत के डिजिटल पर्सनल डेटा प्रोटेक्शन (DPDP) एक्ट और प्राइवेसी और साइबर सिक्योरिटी के उभरते ग्लोबल स्टैंडर्ड्स के हिसाब से अगली पीढ़ी के आधार आर्किटेक्चर का फ्रेमवर्क बताया जाएगा।