Language
सब्सक्राइब करें
फोकस

Trending

    Move to Jagran APP
    pixelcheck
    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    छठ-दीवाली पर घर जाने के लिए किस रूट पर फ्लाइट का किराया सबसे सस्ता, नहीं मिला ट्रेन रिजर्वेशन तो ये रेट लिस्ट आएगी काम

    By Ashish Kushwaha Edited By: Ashish Kushwaha
    Updated: Tue, 07 Oct 2025 07:12 PM (IST)

    दीवाली और छठ पूजा के कारण फ्लाइट के किराए (Diwali flight ticket prices) में भारी बढ़ोतरी होती है। खासकर बिहार और झारखंड जाने वाली उड़ानों में यह ज्यादा देखने को मिलता है। कीमतों को नियंत्रण करने के लिए DGCA ने एयरलाइंस को अतिरिक्त फ्लाइट्स चलाने के निर्देश दिए हैं। ऐसे में सबसे सस्ता किराया (Cheapest flight routes for Diwali) और महंगा किराया किस रूट पर है जानते हैं।

    prefferd source google
    Hero Image
    सबसे सस्ता किराया (Cheapest flight routes for Diwali) और महंगा किराया किस रूट पर है जानते हैं।

     नई दिल्ली। इस साल दीवाली 20 अक्टूबर को और छठ पूजा 25 से 28 अक्टूबर तक मनाई जा रही है। इन त्योहारों के चलते फ्लाइट किराए में जबरदस्त बढ़ोतरी देखी जा रही है। यह बढ़ोतरी खासकर बिहार और झारखंड जैसे इलाकों की ओर जाने वाली उड़ानों में देखने को मिल रही। ऐसे में सबसे कम और ज्यादा किराया किन रूटों पर है हम यहां बता रहे हैं। 

    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    हालांकि DGCA ने एयरलाइंस को अतिरिक्त फ्लाइट्स चलाने और किराए पर नजर रखने के निर्देश दिए हैं। पटना जैसे शहरों की ओर जाने वाले रूट्स पर किराया सबसे ज्यादा है, जबकि कुछ मेट्रो रूट्स पर अपेक्षाकृत कम उछाल है। 

    डेटा मुख्य रूप से दिल्ली, मुंबई, हैदराबाद और पटना जैसे शहरों पर आधारित है, जहां छठ और दीवाली के लिए सबसे ज्यादा लोग ट्रैवल करते हैं। कीमतें एक तरफा (वन-वे) टिकट की हैं और रुपये में हैं। 

    रूट सामान्य किराया (₹) दीवाली/छठ के आसपास किराया (₹)
    दिल्ली-पटना 4,000-5,500 6,773-9,103
    मुंबई-पटना 6,000 11,000-12,487
    हैदराबाद-पटना 6,500 8,000-13,000
    अहमदाबाद-पटना 7,000 10,000-13,000
    लखनऊ-पटना 8,000 8,000 -9,000
    गुवाहाटी-पटना 9,000 (त्योहारी) 7,000-8,000
    हैदराबाद-दिल्ली 4,500-8,000 5,643
    हैदराबाद-कोलकाता 6,000-7,500 6,000- 7,000
    हैदराबाद-जयपुर 7,000 6,700- 6900

    (नोट: तारीखें अक्टूबर मध्य से अंत तक की हैं, लेकिन कुछ सोर्स में नवंबर का जिक्र है। हमने 4-5 प्रमुख ट्रैवल पोर्टल्स से डेटा निकालकर विश्लेषण किया है।)

    कहां है किराया ज्यादा और कम?

    ज्यादा किराया कहां है

    बिहार (पटना) जाने वाले रूट्स पर सबसे ज्यादा उछाल है। जैसे हैदराबाद-पटना और अहमदाबाद-पटना है। जिसकी वजह छठ पूजा के लिए बिहारवासियों की घर वापसी है। पूर्वी रूट्स जैसे कोलकाता और बागडोगरा पर भी 17,000 तक किराया पहुंच चुका है। कुछ मामलों में ये दुबई जाने से महंगे हैं!

    कम किराया

    मेट्रो रूट्स जैसे दिल्ली-हैदराबाद या लखनऊ-पटना पर अपेक्षाकृत कम उछाल, क्योंकि यहां ज्यादा फ्लाइट्स उपलब्ध हैं। गुवाहाटी-पटना जैसे कम डिमांड वाले रूट्स पर किराया 9,000 के आसपास स्थिर है 

    यह भी पढ़ें: प्रयागराज एयरपोर्ट पर हवाई परिचालन संकट, दिल्ली व मुंबई की उड़ानें लखनऊ डायवर्ट, दिल्ली-मुंबई-भुवनेश्वर की रद