छठ-दीवाली पर घर जाने के लिए किस रूट पर फ्लाइट का किराया सबसे सस्ता, नहीं मिला ट्रेन रिजर्वेशन तो ये रेट लिस्ट आएगी काम

दीवाली और छठ पूजा के कारण फ्लाइट के किराए (Diwali flight ticket prices) में भारी बढ़ोतरी होती है। खासकर बिहार और झारखंड जाने वाली उड़ानों में यह ज्यादा देखने को मिलता है। कीमतों को नियंत्रण करने के लिए DGCA ने एयरलाइंस को अतिरिक्त फ्लाइट्स चलाने के निर्देश दिए हैं। ऐसे में सबसे सस्ता किराया (Cheapest flight routes for Diwali) और महंगा किराया किस रूट पर है जानते हैं।

नई दिल्ली। इस साल दीवाली 20 अक्टूबर को और छठ पूजा 25 से 28 अक्टूबर तक मनाई जा रही है। इन त्योहारों के चलते फ्लाइट किराए में जबरदस्त बढ़ोतरी देखी जा रही है। यह बढ़ोतरी खासकर बिहार और झारखंड जैसे इलाकों की ओर जाने वाली उड़ानों में देखने को मिल रही। ऐसे में सबसे कम और ज्यादा किराया किन रूटों पर है हम यहां बता रहे हैं।

विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

हालांकि DGCA ने एयरलाइंस को अतिरिक्त फ्लाइट्स चलाने और किराए पर नजर रखने के निर्देश दिए हैं। पटना जैसे शहरों की ओर जाने वाले रूट्स पर किराया सबसे ज्यादा है, जबकि कुछ मेट्रो रूट्स पर अपेक्षाकृत कम उछाल है। डेटा मुख्य रूप से दिल्ली, मुंबई, हैदराबाद और पटना जैसे शहरों पर आधारित है, जहां छठ और दीवाली के लिए सबसे ज्यादा लोग ट्रैवल करते हैं। कीमतें एक तरफा (वन-वे) टिकट की हैं और रुपये में हैं। रूट सामान्य किराया (₹) दीवाली/छठ के आसपास किराया (₹) दिल्ली-पटना 4,000-5,500 6,773-9,103 मुंबई-पटना 6,000 11,000-12,487 हैदराबाद-पटना 6,500 8,000-13,000 अहमदाबाद-पटना 7,000 10,000-13,000 लखनऊ-पटना 8,000 8,000 -9,000 गुवाहाटी-पटना 9,000 (त्योहारी) 7,000-8,000 हैदराबाद-दिल्ली 4,500-8,000 5,643 हैदराबाद-कोलकाता 6,000-7,500 6,000- 7,000 हैदराबाद-जयपुर 7,000 6,700- 6900