Purnia Hyderabad Flight: पूर्णिया से अब हैदराबाद की सीधी फलाइट, 26 अक्टूबर से इंडिगो उडाएगा विमान

पूर्णिया एयरपोर्ट से 26 अक्टूबर से दिल्ली और हैदराबाद के लिए इंडिगो की सीधी उड़ानें शुरू होंगी। हैदराबाद के लिए शुरुआती किराया चार हजार रुपये रखा गया है। इंडिगो का 186 सीटर विमान रोजाना उड़ान भरेगा। उद्घाटन के बाद से एयरपोर्ट पर यात्रियों की संख्या लगातार बढ़ रही है और यात्री सुविधाएं भी बढ़ाई जा रही हैं।

जागरण संवाददाता, पूर्णिया। उद्घाटन के बाद पूर्णिया एयरपोर्ट से लगातार फ्लाइट की संख्या बढ़ रही है। अब 26 अक्टूबर से एक और फ्लाइट यहां से शुरू हो रही है। यहां से राजधानी दिल्ली के लिए उड़ान सेवा शुरू किए जाने के बाद 26 अक्टूबर से ही हैदराबाद के लिए इंडिगो सीधी उड़ान शुरू कर रहा है।

विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

इंडिगो ने पूर्णिया से 26 अक्टूबर से दिल्ली के लिए नई उड़ान शुरू किए जाने की घोषणा की थी। इसके बाद इंडिगो ने इसी दिन से हैदराबाद के लिए उड़ान की घोषणा करने के साथ टिकटों की बुकिंग भी शुरू कर दी है। पूर्णिया से हैदराबाद का शुरुआती किराया चार हजार रखा गया है।

पूर्णिया से हैदराबाद के लिए उड़ान भरने वाला इंडिगो का यह 186 सीटर वाला विमान होगा तथा उड़ान दैनिक होगी। पूर्णिया एयरपोर्ट का उद्घाटन हुए अभी 22 दिन ही गुजरे हैं, लेकिन यहां से लगातार उपलब्धियां जुड़ रही है। एयरपोर्ट से यात्रियों का फ्लो जहां लगातार बढ़ रहा है। वहीं, यात्री सुविधाएं भी बढ़ाई जा रही है।

उद्घाटन के बाद से यहां जिस रूट पर विमान चलाने की मांग सबसे अधिक हो रही थी वह राजधानी दिल्ली है। वहीं, विमान कंपनियां भी यहां से यात्रियों का फ्लो देखते हुए दिल्ली हैदराबाद के लिए उड़ान सेवा शुय किए जाने का प्रयास कर रही थी। अब 26 अक्टूबर से दिल्ली और हैदराबाद दो शहरों के लिए यहां से सीधी उड़ान शुरू हो रही है।